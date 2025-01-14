Она считает, что есть три роковые ошибки, которые совершают женщины в начале отношений, из-за которых потом вместо своего принца они обнаруживают „того самого с рогами и бородкой“, пишет Delfi Life.

Вы не замечаете тревожных сигналов

Он делает что-то, что вам не нравится (не проводил, не позвонил, не предупредил и т.п.), а потом как-то вроде логично оправдывается. И ваша интуиция кричит, что это фигня. Но голос разума, ведомый желанием быть в отношениях, говорит, что все норм.

Вы решаете, что сможете его изменить

„Если он меня любит, он изменится“, „Наша любовь все преодолеет“, „Я помогу ему стать другим человеком“, — и другие женские мифы. Весь фокус в том, что мужчина, конечно, может измениться. Но только если сам того захочет. Поверьте опыту, если он уже ведет себя как „не тот самый“, он не захочет.

Вы оцениваете мужчину по каким-то очень специфичным критериям, упуская из виду картинку целиком

Вот мечтаете вы встретить того, кто играет на гитаре, готовит завтраки и любит собак. И вы встречаете такого мужчину (какая удача). И влюбленная в набор положительных качеств совершенно упускаете из виду, что этот любитель собак может быть разбрасывает носки, маменькин сынок и вообще-то бабник.⠀Это самые частые причины того, что женщины в один момент обнаруживают себя рядом с непонятным мужиком, который с „тем самым“ не имеет ничего общего. Поэтому всегда слушайте интуицию, смотрите на человека в целом и не надейтесь его изменить. И будет вам счастье.

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