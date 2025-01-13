13.01.2025, 16:30
Золотое правило для женщин: когда обращаться к акушерке, а когда к гинекологу?
ФОТО: | Shutterstock
Большинство женщины полагают, что акушерки занимаются только вопросами беременности и родов, а гинекологи — всеми другими аспектами женского здоровья. Но это не совсем так. Старшая акушерка Элийз Сарапуу и гинеколог Сирье Меэлисте из Medicum дают свои рекомендации.
Гинеколог Сирье Меэлисте подчеркивает: „Золотое правило, которое стоит запомнить: акушерка — профилактика, гинеколог — лечение“. Несмотря на то, что акушерки являются квалифицированными медицинскими специалистами, которые могут назначать лечение, например, при вагинальных инфекциях, анемии или цистите, большинство случаев, требующих лечения, находятся в компетенции гинеколога.
Уже подписаны?