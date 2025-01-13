Золотое правило для женщин: когда обращаться к акушерке, а когда к гинекологу?

Большинство женщины полагают, что акушерки занимаются только вопросами беременности и родов, а гинекологи — всеми другими аспектами женского здоровья. Но это не совсем так. Старшая акушерка Элийз Сарапуу и гинеколог Сирье Меэлисте из Medicum дают свои рекомендации.