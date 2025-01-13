Красота и здоровье
13.01.2025, 16:30

Золотое правило для женщин: когда обращаться к акушерке, а когда к гинекологу?

 
Золотое правило, которое стоит запомнить: акушерка — профилактика, гинеколог — лечение.
Золотое правило, которое стоит запомнить: акушерка — профилактика, гинеколог — лечение.
ФОТО: FOTOGRIN | Shutterstock

Большинство женщины полагают, что акушерки занимаются только вопросами беременности и родов, а гинекологи — всеми другими аспектами женского здоровья. Но это не совсем так. Старшая акушерка Элийз Сарапуу и гинеколог Сирье Меэлисте из Medicum дают свои рекомендации.

Гинеколог Сирье Меэлисте подчеркивает: „Золотое правило, которое стоит запомнить: акушерка — профилактика, гинеколог — лечение“. Несмотря на то, что акушерки являются квалифицированными медицинскими специалистами, которые могут назначать лечение, например, при вагинальных инфекциях, анемии или цистите, большинство случаев, требующих лечения, находятся в компетенции гинеколога.

Сирье Меэлисте добавляет: „К акушерке обычно можно попасть быстрее, иногда за пару дней. Она проведет осмотр, возьмет необходимые анализы и при необходимости направит к гинекологу в ускоренном порядке“.

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