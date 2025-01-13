„Я потеряю грудь и у меня выпадут волосы. Что дальше?“ Грудные имплантаты вызвали у девушки страшный диагноз

О болезнях, вызываемых грудными имплантатами, говорят довольно часто, а пару десятилетий назад грудные имплантаты даже были временно изъяты из продажи, чтобы проверить их безопасность. Тогда в них не увидели опасности для здоровья и они были допущены обратно на рынок. Однако сегодня, во многом благодаря социальным сетям, мы снова слышим о ряде опасных случаев.