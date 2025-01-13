Красота и здоровье
13.01.2025, 09:49

„Я потеряю грудь и у меня выпадут волосы. Что дальше?“ Грудные имплантаты вызвали у девушки страшный диагноз

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Anne & Stiil
Грудные имплантаты. Фото иллюстративное.
Грудные имплантаты. Фото иллюстративное.
ФОТО: CarlosBarquero | Shutterstock

О болезнях, вызываемых грудными имплантатами, говорят довольно часто, а пару десятилетий назад грудные имплантаты даже были временно изъяты из продажи, чтобы проверить их безопасность. Тогда в них не увидели опасности для здоровья и они были допущены обратно на рынок. Однако сегодня, во многом благодаря социальным сетям, мы снова слышим о ряде опасных случаев.

„Я постоянно уставала, у меня болело тело. А потом у меня появилась сильная сыпь на груди и лице“, - вспоминает актриса Джесс Импиацци о пугающих симптомах, которые предшествовали ее страшному диагнозу, поставленному в июле.

„У меня были все симптомы, указывающие на вздутие живота и серьезные проблемы с пищеварением. Вся пищеварительная система не работала“.

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