„Живем как соседи, хотя нам всего 30 лет“: какие психологические проблемы лишают вас секса

Получается замкнутый круг: здоровье подводит — появляются проблемы с возбуждением — возникает стресс от того, что нет возбуждения — ситуация усугубляется. Это моменты, которые нужно прорабатывать с психологом. Чем больше проблем, тем выше уровень неуверенности в себе, тем сильнее стресс и тем хуже ситуация в интимных отношениях.

Физиологическое и психологическое состояние крепко взаимосвязаны и могут создавать замкнутый круг. Если у женщины после беременности или в менопаузе случилась нестабильность гормонов, то это будет влиять на ее настроение, либидо и на достижение оргазма. Кроме того, у женщин физиологические проблемы приводят к отсутствию смазки, а у мужчин — к частичной или полной эректильной дисфункции.

Психологические факторы многие привыкли считать незначительными, но все же секс начинается в голове, а не в теле, — наш мозг играет куда более значимую роль в наступлении желания и в развитии интимных отношений в целом, чем может показаться. Однако нельзя искать причины проблем только в психологии: если вы столкнулись с нарушениями в интимной жизни, прежде чем идти к психологу, нужно проверить состояние гормонов.

Нарушения в интимных отношениях могут проявляться по-разному: в отсутствии желания и стремления вступать в половые отношения, исчезновении эротических фантазий, возникновении отвращения к себе, партнеру или происходящему во время секса. В более сложных случаях человек не может достичь оргазма, теряет возбуждение во время секса или возбуждение вообще не наступает. У женщин также возможно сексуальное болевое расстройство, связанное с проникновением, у мужчин — слишком долгое или быстрое наступление оргазма.

Неуверенность в себе, когда человек не считает себя достаточно привлекательным, интересным, раскрепощенным. Если у женщины есть проблемы с восприятием своего тела, она считает себя недостаточно хорошей, недостаточно приятной и интересной, то она будет отталкивать от себя партнера.

Депрессия, когда человеку просто нет дела ни до чего: он в панике, ужасе или апатии.

Стресс — и острый, и хронический. Он может быть сопряжен с работой или с другими областями жизни, но влиять будет в том числе и на интимную сферу.

Тревожность, которая включается в момент полового акта или перед ним: получится или не получится, смогу или не смогу, а будет ли хорошо или нет, услышит кто-нибудь или нет.

Важно помнить, что у вас всегда есть право сказать „нет“ любой сексуальной активности. Не полагайтесь на то, что ваш язык тела скажет об этом, или на то, что другой человек сам поймет, что вам этого не хочется. Если вы не хотите что-то делать, скажите „нет“. И совершенно не важно, занимались вы сексом раньше или по какой-то причине вы вообще не хотите этого делать. „Нет“ означает „нет“.

Это может включать прикосновения без согласия, демонстрацию гениталий, сексуальные действия в многолюдных местах и оскорбительное поведение со стороны близких. Вне зависимости от того, какого пола человек: любое насилие отпечатывается на психике и может создать психологическую травму. После подобной ситуации необходимо обращаться за помощью.

Сексуальное насилие — это не только изнасилование при жестком сопротивлении. Любой половой акт без четкого вербального „да“, даже между близкими людьми, считается насилием. И любые откровенные, сексуальные действия без такого же вербального „да“ тоже к нему относятся, чем бы оно ни было — непосредственным контактом или словесным нападением.

Негативно влиять может и предыдущий негативный опыт — например, боль, связанная со стимуляцией или прямым проникновением. Если эмоциональное влечение не пропадает, создается коллапс, который приводит к психологическим проблемам — женщина просто не способна поддерживать физическое возбуждение.

Как именно стресс влияет на качество секса

Давайте детальнее посмотрим, как стресс начинает мешать сексу. Например, мужчина перешел на другую работу. У него выросла нагрузка, он стал поздно возвращаться домой и много нервничать. Пятилетние отношения, в которых он был на тот момент с женой, дали трещину, потому что ему не хотелось секса. Оба думали, что все наладится, но спустя год жена устала от того, что ее попытки все исправить флиртом и соблазнением не приносят никакого результата.

Она чувствовала себя очень виноватой за то, что давила, требовала секса, как любая молодая девушка. Ее супруг тоже чувствовал себя виноватым, считая, что он какой-то не такой, что становится буквально импотентом, не исполняет свой долг. Пара находилась в таком истеричном состоянии, а оно в свою очередь сильно снижало уровень сексуального притяжения. В итоге секс начал восприниматься обоими супругами как еще одна обязанность, которую нужно выполнить.

В такой ситуации, чтобы изменить психологическое состояние обоих партнеров, нужно:

Поговорить и разобраться, в чем изначальная причина ухудшений в сексе. Может быть, вы устали. Если да, то сначала нужно удовлетворить базовые потребности в отдыхе, перезагрузке и спокойствии. Подумать, что убедит вас обоих попробовать вернуться к сексу, не рассчитывая сразу на очень яркие, интенсивные ощущения. Перейти от обвинений к личной ответственности — пусть каждый возьмет на себя ответственность за действия, из-за которых вы отделились друг от друга.

В истории упомянутой пары каждый взял на себя определенные обязанности: муж договорился на работе, чтобы ему уменьшили нагрузку и выделили выходные, а жена, чтобы перестать на него давить, стала сбрасывать напряжение через спорт и спокойно дожидалась до выходных. Оба понимали, что ситуация с работой сама собой не решится.