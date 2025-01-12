„Живем как соседи, хотя нам всего 30 лет“: какие психологические проблемы лишают вас секса(6)
Стали замечать, что теряете сексуальное желание, не можете получить удовольствие или испытываете отвращение к себе, к партнеру или сексу в целом? Сексуальная реакция — это сложное взаимодействие эмоций, опыта, убеждений, образа жизни и личных отношений, поэтому корнем зла могут быть не физические, а психические проблемы. Какие именно и как с ними справиться? Psychologies разбирается вместе с клиническим и телесным психологом.
Нарушения в интимных отношениях могут проявляться по-разному: в отсутствии желания и стремления вступать в половые отношения, исчезновении эротических фантазий, возникновении отвращения к себе, партнеру или происходящему во время секса. В более сложных случаях человек не может достичь оргазма, теряет возбуждение во время секса или возбуждение вообще не наступает. У женщин также возможно сексуальное болевое расстройство, связанное с проникновением, у мужчин — слишком долгое или быстрое наступление оргазма.
Основные причины проблем в сексе
У нарушений в сексуальных отношениях могут быть разные причины:
Психологические факторы.
Заболевания — зачастую, серьезные: рак, диабет, болезни сердечно-сосудистой системы.
Гормональные нарушения, которые приводят к эмоциональным изменениям и, соответственно, создают дополнительные психологические факторы.
Социальные аспекты — травма, связанная с физическим или словесным насилием.
Семейные конфликты — отсутствие диалога или эмоционального контакта.
Образ жизни — к примеру, загруженный рабочий график.
Разница в стимулах.
Разный сексуальный темперамент.
Психологические факторы многие привыкли считать незначительными, но все же секс начинается в голове, а не в теле, — наш мозг играет куда более значимую роль в наступлении желания и в развитии интимных отношений в целом, чем может показаться. Однако нельзя искать причины проблем только в психологии: если вы столкнулись с нарушениями в интимной жизни, прежде чем идти к психологу, нужно проверить состояние гормонов.
Психологические факторы сексуальных проблем
Физиологическое и психологическое состояние крепко взаимосвязаны и могут создавать замкнутый круг. Если у женщины после беременности или в менопаузе случилась нестабильность гормонов, то это будет влиять на ее настроение, либидо и на достижение оргазма. Кроме того, у женщин физиологические проблемы приводят к отсутствию смазки, а у мужчин — к частичной или полной эректильной дисфункции.
Получается замкнутый круг: здоровье подводит — появляются проблемы с возбуждением — возникает стресс от того, что нет возбуждения — ситуация усугубляется. Это моменты, которые нужно прорабатывать с психологом. Чем больше проблем, тем выше уровень неуверенности в себе, тем сильнее стресс и тем хуже ситуация в интимных отношениях.
Негативно влиять может и предыдущий негативный опыт — например, боль, связанная со стимуляцией или прямым проникновением. Если эмоциональное влечение не пропадает, создается коллапс, который приводит к психологическим проблемам — женщина просто не способна поддерживать физическое возбуждение.
Травма от сексуального насилия
Сексуальное насилие — это не только изнасилование при жестком сопротивлении. Любой половой акт без четкого вербального „да“, даже между близкими людьми, считается насилием. И любые откровенные, сексуальные действия без такого же вербального „да“ тоже к нему относятся, чем бы оно ни было — непосредственным контактом или словесным нападением.
Это может включать прикосновения без согласия, демонстрацию гениталий, сексуальные действия в многолюдных местах и оскорбительное поведение со стороны близких. Вне зависимости от того, какого пола человек: любое насилие отпечатывается на психике и может создать психологическую травму. После подобной ситуации необходимо обращаться за помощью.
Важно помнить, что у вас всегда есть право сказать „нет“ любой сексуальной активности. Не полагайтесь на то, что ваш язык тела скажет об этом, или на то, что другой человек сам поймет, что вам этого не хочется. Если вы не хотите что-то делать, скажите „нет“. И совершенно не важно, занимались вы сексом раньше или по какой-то причине вы вообще не хотите этого делать. „Нет“ означает „нет“.
Но есть и полностью психологические причины:
Тревожность, которая включается в момент полового акта или перед ним: получится или не получится, смогу или не смогу, а будет ли хорошо или нет, услышит кто-нибудь или нет.
Стресс — и острый, и хронический. Он может быть сопряжен с работой или с другими областями жизни, но влиять будет в том числе и на интимную сферу.
Депрессия, когда человеку просто нет дела ни до чего: он в панике, ужасе или апатии.
Неуверенность в себе, когда человек не считает себя достаточно привлекательным, интересным, раскрепощенным. Если у женщины есть проблемы с восприятием своего тела, она считает себя недостаточно хорошей, недостаточно приятной и интересной, то она будет отталкивать от себя партнера.
Как именно стресс влияет на качество секса
Давайте детальнее посмотрим, как стресс начинает мешать сексу. Например, мужчина перешел на другую работу. У него выросла нагрузка, он стал поздно возвращаться домой и много нервничать. Пятилетние отношения, в которых он был на тот момент с женой, дали трещину, потому что ему не хотелось секса. Оба думали, что все наладится, но спустя год жена устала от того, что ее попытки все исправить флиртом и соблазнением не приносят никакого результата.
Она чувствовала себя очень виноватой за то, что давила, требовала секса, как любая молодая девушка. Ее супруг тоже чувствовал себя виноватым, считая, что он какой-то не такой, что становится буквально импотентом, не исполняет свой долг. Пара находилась в таком истеричном состоянии, а оно в свою очередь сильно снижало уровень сексуального притяжения. В итоге секс начал восприниматься обоими супругами как еще одна обязанность, которую нужно выполнить.
В такой ситуации, чтобы изменить психологическое состояние обоих партнеров, нужно:
Поговорить и разобраться, в чем изначальная причина ухудшений в сексе. Может быть, вы устали. Если да, то сначала нужно удовлетворить базовые потребности в отдыхе, перезагрузке и спокойствии.
Подумать, что убедит вас обоих попробовать вернуться к сексу, не рассчитывая сразу на очень яркие, интенсивные ощущения.
Перейти от обвинений к личной ответственности — пусть каждый возьмет на себя ответственность за действия, из-за которых вы отделились друг от друга.
В истории упомянутой пары каждый взял на себя определенные обязанности: муж договорился на работе, чтобы ему уменьшили нагрузку и выделили выходные, а жена, чтобы перестать на него давить, стала сбрасывать напряжение через спорт и спокойно дожидалась до выходных. Оба понимали, что ситуация с работой сама собой не решится.
Каждый восстанавливал связь со своими потребностями в отдыхе, понимании, заботе, любви. Супруги учились говорить друг другу о своей усталости, радости, о том, что каждому нравится, что не нравится. И затем они начали медленно прорабатывать навыки, которые пробуждают близость — в себе и в партнере. Они начали заниматься телом и уделять внимание движениям: жена освоила навыки скрытых сексуальных сигналов, а ее супруг научился навыкам расслабления и раскрепощения через тело. Это очень им помогло.
Отсутствие диалога
Любые проблемы в отношениях в целом будут влиять и на интимную сферу. Это не только прямые конфликты с партнером на фоне упреков, отсутствия доверия, разных взглядов на какие-то вопросы, но и нарушения в эмоциональной связи — когда в паре нет крепкого психологического контакта. Даже банальное „поговорить не о чем“ ухудшит интимные отношения.
Разный сексуальный темперамент
Причиной расстройства может быть и разный сексуальный темперамент. Кому-то достаточно одного раза в неделю, а кто-то хочет каждый день и по три раза. Это также можно и нужно обсуждать, и, в случае невозможности достижения согласия в этом вопросе, можно прибегнуть к мастурбации или использованию игрушек.
Если в паре нет понимания на уровне интимной жизни, это тоже будет влиять и на желание, и на достижение оргазма. Важно обсуждать с партнером своим предпочтения и границы, особенно если возникает ситуация „не хочется, а надо“. Просто говорите: хочется жестче или мягче, где надо прикоснуться, чтобы ощутить отдачу тела в полной мере. При этом не стоит стыдиться мастурбации, поскольку именно она помогает понять свои предпочтения.
Разный образ жизни
Поскольку партнеры практически не встречаются, то возникает отсутствие диалога, следовательно, и понимания другого человека. Секс становится обязательством, лишь выполнением „супружеского долга“ — тогда как само по себе наличие регулярных половых актов не демонстрирует „нормальность“, если оба партнера не получают удовлетворение.
К счастью, есть простой способ превратить обязательный половой акт в отличный секс — общение. Пока партнеры способны вести откровенный диалог, отношения будут спасены. Люди разные, опыт у всех тоже разный, желания, стимулы и ощущения у всех разные, порой довольно неожиданные. Например, женщину возбуждает массаж пяток, но она боялась сказать это партнеру — ее это слишком смущало. В итоге она расстраивалась и раздражалась на партнера, который был не в курсе того, что ей нравится.
Важно работать над восстановлением душевного равновесия и уверенности в себе, устранять тревогу, депрессию, стресс, проблемы с восприятием своего тела, прорабатывать травмы от прошлого опыта. А также учиться открыто обсуждать с партнером интимную жизнь и, по необходимости, обратиться к специалисту для помощи в решении возникших проблем.