Красота и здоровье
11.01.2025, 09:30

Можно ли простудиться от сквозняка и согреться горячим чаем: мифы о холоде

 
Мартин Альпс
„Простуда“ — это устаревшее название инфекции верхних дыхательных путей.
„Простуда“ — это устаревшее название инфекции верхних дыхательных путей.
ФОТО: fizkes | Shutterstock

Переохладился, продуло, застудил горло холодной водой, промочил ноги, вышел на мороз без шапки, посидел на сквозняке… Мы все часто слышим это от людей, заболевших простудой, а иногда говорим и сами. Но есть ли на самом деле связь между холодом и кашлем с температурой? Рассказывает Delfi Life.

„Простуда“ — это устаревшее название инфекции верхних дыхательных путей, доставшееся нам в наследство от тех времен, когда причиной этой болезни считалось охлаждение тела, а повышенная температура расценивалась как попытка организма „прогреться“.

На самом деле главные последствия переохлаждения — совсем не простуда, а обморожение и кома. А кашель, насморк и ломоту в теле вызывают вирусы, в том числе четыре „старых“ коронавируса, которые наши предки „приручили“ во время древних пандемий. При этом температура тела повышается, чтобы ускорить метаболические процессы для выработки белков, блокирующих размножение вируса.

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