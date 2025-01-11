Можно ли простудиться от сквозняка и согреться горячим чаем: мифы о холоде

Переохладился, продуло, застудил горло холодной водой, промочил ноги, вышел на мороз без шапки, посидел на сквозняке… Мы все часто слышим это от людей, заболевших простудой, а иногда говорим и сами. Но есть ли на самом деле связь между холодом и кашлем с температурой? Рассказывает Delfi Life.