11.01.2025, 09:30
Можно ли простудиться от сквозняка и согреться горячим чаем: мифы о холоде
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Переохладился, продуло, застудил горло холодной водой, промочил ноги, вышел на мороз без шапки, посидел на сквозняке… Мы все часто слышим это от людей, заболевших простудой, а иногда говорим и сами. Но есть ли на самом деле связь между холодом и кашлем с температурой? Рассказывает Delfi Life.
„Простуда“ — это устаревшее название инфекции верхних дыхательных путей, доставшееся нам в наследство от тех времен, когда причиной этой болезни считалось охлаждение тела, а повышенная температура расценивалась как попытка организма „прогреться“.
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