Азбука кишечных вирусов: как распознать, предотвратить и победить заболевание

Обезвоживание может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Если кишечный вирус приводит к обезвоживанию организма, то следует немедленно обратиться к врачу. Человеку с тяжелым обезвоживанием может потребоваться стационарное лечение. Диарея и рвота могут быть особенно опасны для младенцев, вызывая тяжелое обезвоживание всего за пару дней.

Отличием пищевого отравления от кишечного вируса является время появления симптомов – пищевое отравление проявляется быстрее – уже в течение шести часов после употребления зараженной пищи, тогда как вирус может проявить себя в течение 12-48 часов и человек почувствует себя очень плохо.

Симптомы кишечного вируса обычно начинаются внезапно и проявляются довольно агрессивно. „Симптомами являются водянистая диарея, тошнота, рвота, спазмы в животе и иногда повышенная температура“, - описывает фармацевт.

Человек с кишечным вирусом заразен еще до появления симптомов. „Заразившийся человек может распространить вирус за 1-2 дня до появления симптомов. Опасность заражения сохраняется до недели у взрослых и даже до трех недель у маленьких детей“, - предупреждает Киви.

Вирусы распространяются при прямом контакте, через немытые руки и поверхности. „Некоторые вирусы чрезвычайно устойчивы к условиям окружающей среды. Например, норовирус отличается особой стойкостью и может оставаться на дверных ручках и рабочих поверхностях в течение нескольких месяцев“, — поясняет аптекарь. Также легко заразиться через немытые фрукты и овощи.

Также довольно часто случается заражение вследствие пищевого отравления, возникающее при употреблении зараженной пищи или напитков, причиной чего, в свою очередь, как раз являются бактерии, вирусы, паразиты или токсины. Пищевое отравление влияет на пищеварительную систему и вызывает тошноту, рвоту, диарею (понос) и спазмы в животе.

По словам фармацевта аптеки Rimi Выру Benu Хелины Киви, наиболее распространенными возбудителями кишечных вирусов являются рота-, норо- и аденовирусы. „Эти вирусы проникают в слизистую оболочку пищеварительного тракта и вызывают воспаление. Норовирус наиболее распространенный – как у взрослых, так и среди детей“, — объясняет Киви.

На обезвоживание указывает сухость во рту, сильная жажда, головокружение или редкое мочеиспускание. Чтобы избежать обезвоживания, по словам аптекаря, важно постоянно употреблять жидкость, но небольшими глотками. „Если возникла рвота, то следует немного подождать после рвоты, а затем начать употреблять жидкость медленно и постепенно. Подходящие напитки — это простая или негазированная минеральная вода, прозрачный бульон, чай и приготовленный из порошка регидратирующий раствор, который можно приобрести в аптеке“, — поясняет фармацевт.

В аптеке также продается порошок Rehydron Optim, который применяется для предотвращения обезвоживания. Кроме того, можно пить сок, но не яблочный, а также ромашковый чай и другие напитки с низким содержанием сахара.

„При диарее рекомендуется использовать порошок Smecta и капсулы Sorbex, также очень эффективен и минеральный силикагель Silicea, который помогает облегчить острые заболевания органов пищеварения. Чудесного лекарства от тошноты не существует, но смягчить состояние заболевшего можно с помощью мятного чая или имбиря“, - отмечает фармацевт и добавляет, что как только острая фаза заболевания пройдет, с целью укрепления организма можно пройти курс пробиотиков, которые способствует восстановлению и улучшения микрофлоры кишечника.

Хотя кишечный вирус обычно проходит через несколько дней, все же в некоторых случаях необходимо обратиться к врачу. „Если рвота сохраняется в течение 24–48 часов, стоит высокая температура, появляются боли в животе или симптомы обезвоживания, то обязательно следует обратиться к врачу“, — советует Киви. В случае маленьких детей также следует обратиться к врачу, если они становятся вялыми или не реагируют на окружающую обстановку или если симптомы заболевания сохраняются в течение недели.

После кишечного вируса необходимо постепенно возвращаться к нормальной жизни