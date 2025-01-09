5 коварных болезней, которые чаще всего появляются после 50 лет

По статистике ВОЗ, у большинства людей начинаются серьезные проблемы со здоровьем в 50-60 лет. Именно в этот период врачи чаще всего диагностируют различные хронические заболевания, которые влияют на качество жизни.

„Около половины людей старше 65 лет имеют больше одного хронического заболевания, и, как показывает опыт, эта цифра будет только расти. Причины — лишний вес, плохая экология, вредные привычки, отсутствие физической активности“, — говорят ученые.

Эксперты рассказали, с какими болезнями чаще всего сталкиваются люди после 50 лет.

Гипертония

Повышенное артериальное давление считается основной причиной инсульта, сердечного приступа, заболевания почек и других проблем, которые могут привести к смерти. По статистике, например, в США от него страдают около 70 миллионов человек. Причем, больше гипертонии подвержены женщины.

С возрастом сосуды становятся менее эластичными, поэтому риск гипертонии в разы возрастает. Врачи советуют всем людям (даже тем, кому еще нет и 30 лет) регулярно измерять давление.

Повышенный холестерин

Высокий уровень холестерина может привести к атеросклерозу и закупорке кровеносных сосудов. Это может стать причиной инсульта, инфаркта, различных болезней сердца и даже когнитивных нарушений.

Кстати, повышенный уровень холестерина можно заподозрить по изменениям на руках. Достаточно внимательно посмотреть на свои кисти и ладони, чтобы увидеть первые тревожные звоночки.

У вас появились болевые ощущения. Накопление холестерина может закупорить сосуды ног и рук, из-за чего они начинают ныть или болеть.

Вы стали ощущать покалывание в руках.

У вас появились волдыри. Эти шишки могут „вырасти“ на любой части руки, но чаще всего их можно заметить на локтях.

Все внимание — на ладони. Именно по ним можно распознать еще один тревожный звоночек — это появившиеся глубокие складки. Ладони становятся словно морщинистыми, виной тому — образовавшиеся жировые отложения холестерина, называемые ксантомами.