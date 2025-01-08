Осторожность при скользкой погоде: как не упасть во время ходьбы и какие средства помогут восстановиться после падения
Зимние погодные условия часто затрудняют передвижение, и, к сожалению, нередки и падения на льду. К счастью, существуют различные вспомогательные средства, которые помогают более безопасно передвигаться пешком по скользкой поверхности. Кроме того, доступны самые разные ортезы, позволяющие ускорить восстановление в случае, если все же падение случилось.
Руководитель по ассортименту медицинских средств Кассы здоровья Центра вспомогательных средств Invaru Хелена Лыуне делится рекомендациями о том, как безопасно передвигаться на скользких дорогах и какие вспомогательные средства могут быть в помощь.
Вспомогательные средства для предотвращения падений
При движении по скользким поверхностям важно использовать правильные вспомогательные средства, обеспечивающие дополнительную поддержку и устойчивость.
Противоскользящие подошвы. Специальные резиновые и нескользящие подошвы с шипами эффективна на обледенелой дорожке, обеспечивая хорошее сцепление с поверхностью.
Специальные наконечники для костылей и тростей. Такие наконечники, представляющие собой шипы для опоры на скользкие поверхности — это дополнительные приспособления, которые можно прикрепить к костылям и тростям, после чего они обеспечивают лучшее сцепление с ледяной поверхностью. По словам Хелены Лыуне, эти средства точно необходимы тогда, когда за окном много льда и снега. В то же время такие насадки следует обязательно снять, если вы используете костыли или трость в помещении.
Роллеры с колесами большего размера. Специальные колеса увеличенного размера и более прочным протектором не только обеспечивают устойчивость, но и облегчают передвижение по заснеженным и неровным поверхностям зимой. Роллер также представляет собой широкую опорную поверхность и помогает сохранять равновесие, что очень важно на скользких поверхностях.
Шипованная резина и дополнительные колеса для инвалидных кресел (колясок). Для зимних условий на коляски можно установить колеса с шипованной резиной, улучшающие сцепление с обледенелой поверхностью. Также весьма желательно установить дополнительное колесо большего размера: оно приподнимает более мелкие передние колеса вверх, тем самым снижая риск скольжения.
Ортезы помогут восстановиться после падения
Если скольжение все-таки привело к падению, то важно выбрать правильные вспомогательные средства для восстановления и ортезы, чтобы поддержать пострадавший участок тела и ускорить процесс выздоровления.
Ортезы для колена и голеностопного сустава. Ортезы на колено и голеностоп предназначены для тех, кто получил травму колена или лодыжки в результате падения. Эти ортезы помогают облегчить боль, стабилизируя сустав.
Ортезы для запястно-пястного отдела. Ортезы запястья и кисти часто используются при травмах запястья, которые могут возникнуть, когда человек опирается на руку в момент падения или приземляется на руку во время падения. Эти ортезы обеспечивают необходимую поддержку запястья и стабилизируют сустав, предотвращая рискованные движения, которые могут вызывать боль.
Плечевые и локтевые ортезы. В случае падения или вывиха плеча плечевой ортез является необходимым вспомогательным средством, которое удерживает плечо в стабильном положении, снимая нагрузку и помогая поврежденному суставу быстрее восстановиться.
Ортезы для спины и поясничной области. Если в результате падения возникает боль или же травма в пояснице, то ортезы для поясницы помогут облегчить боль и стабилизировать зону, где находится повреждение. Эти ортезы снижают нагрузку на спину во время повседневной деятельности.
Советы экспертов по передвижению в зимний период
Хелена Лыуне рекомендует для предотвращения падений двигаться медленно. Кроме того, стоит соблюдать простые правила - такие как: смотреть прямо перед собой и вынимать руки из карманов, чтобы лучше поддерживать равновесие. „При тщательной подготовке и наличии подходящих вспомогательных средств можно безопасно передвигаться даже зимой“, — подтверждает Лыуне. Безопасного передвижения зимой!