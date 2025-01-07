„Осталось еще семь лет, постараюсь продержаться“. Жительница Эстонии рассказывает, что удерживает ее в плохих отношениях

„Я постараюсь продержаться до этого времени. То есть, это еще около семи рождественских праздников. Мы были вместе почти десять лет до появления детей, я принимала решения из того, что у нас было тогда, и я никогда не могла и подумать, что он станет таким, тем более что его родители в разводе и у него могло бы возникнуть умение анализировать происходящее.