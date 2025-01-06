Как пара из Таллинна стала свингерами: „Встреча со знакомыми людьми может стать неприятным сюрпризом, но мы такого не ожидали...“

Завидовать тут нечему. На самом деле, около трех лет назад в наших отношениях наступил довольно серьезный кризис, и мы заговорили о разрыве. Точнее, это я заговорила об этом, потому что Кристьян считал, что все в порядке. Или, если не совсем в порядке, то у нас была „вполне нормальная жизнь“.