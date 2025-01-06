Секс и отношения
06.01.2025, 14:00

Как пара из Таллинна стала свингерами: „Встреча со знакомыми людьми может стать неприятным сюрпризом, но мы такого не ожидали...“

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Mariina R
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: Shine Nucha | Shutterstock

„Я живу со своим мужем Кристьяном уже почти 20 лет. У нас хороший дом, и мы оба вполне довольны своей работой. У нас также есть дети, но об этом я больше ничего не скажу. В любом случае, некоторые наши знакомые говорят, что завидуют нашей гармоничной семейной жизни“, - рассказывает 42-летняя Май из Таллинна.

Завидовать тут нечему. На самом деле, около трех лет назад в наших отношениях наступил довольно серьезный кризис, и мы заговорили о разрыве. Точнее, это я заговорила об этом, потому что Кристьян считал, что все в порядке. Или, если не совсем в порядке, то у нас была „вполне нормальная жизнь“.

Для меня же нормальной жизни не было уже много лет. Иногда муж не прикасался ко мне в течение целой недели и того реже. Я молчу уже о сексе. Мы жили под одной крышей, но скорее как друзья или знакомые. Мы жили как родители Кристьяна, только они-то уже пенсионеры.

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