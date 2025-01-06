06.01.2025, 10:15
Четырехдневная рабочая неделя: больше времени для отдыха или повод для стресса?
ФОТО: | Shutterstock
Десятки стран уже опробовали четырехдневную неделю, но ни одна не приняла ее полностью. Пора снять розовые очки и познакомиться с преимуществами и недостатками этой модели, пишет Delfi Life.
Идея четырехдневной рабочей недели появилась из-за пандемии Covid-19, которая заставила работников и работодателей переосмыслить необходимость работы из офиса. Концепция проста: сотрудники должны были работать четыре дня в неделю. Компании, решившие сократить продолжительность рабочей недели, уменьшают количество совещаний и больше полагаются на самостоятельную организацию труда.
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