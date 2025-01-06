Досуг
06.01.2025, 10:15

Четырехдневная рабочая неделя: больше времени для отдыха или повод для стресса?

 
Многие страны уже экспериментировали, и ни одна из них пока не приняла четырехдневную рабочую неделю полностью.
Многие страны уже экспериментировали, и ни одна из них пока не приняла четырехдневную рабочую неделю полностью.
ФОТО: DimaBerlin | Shutterstock

Десятки стран уже опробовали четырехдневную неделю, но ни одна не приняла ее полностью. Пора снять розовые очки и познакомиться с преимуществами и недостатками этой модели, пишет Delfi Life.

Идея четырехдневной рабочей недели появилась из-за пандемии Covid-19, которая заставила работников и работодателей переосмыслить необходимость работы из офиса. Концепция проста: сотрудники должны были работать четыре дня в неделю. Компании, решившие сократить продолжительность рабочей недели, уменьшают количество совещаний и больше полагаются на самостоятельную организацию труда.

Сторонники концепции подчеркивают, что такой подход повышает удовлетворенность сотрудников, а значит, и производительность труда. Профсоюзы по всей Европе активно поддерживают эту идею, но многие страны уже экспериментировали, и ни одна из них пока не приняла четырехдневную рабочую неделю полностью.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии