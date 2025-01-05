Как достигнуть установленных на новый год целей? Многие сдаются уже к середине января(1)
Традиция новогодних обещаний или установки целей на год наступающий зародилась более 4000 лет назад в Вавилоне. По данным исследований, сегодня более 47% людей ставят перед собой хотя бы несколько целей в начале нового года. И, несмотря на желание улучшить качество своей жизни, многие отказываются от установленных планов уже к середине января. Как же избежать такого провала?
Ставьте реалистичные цели
Улучшение физического и ментального здоровья является одним из самых популярных новогодних обещаний. В этом году 35% жителей Великобритании поставили перед собой такую цель. При переходе к более здоровому образу жизни стоит начать вносить изменения уже прямо сейчас. Если начать новый год с хоть в какой-то степени устоявшимися привычками, то вы будете психологически более устойчивы и мотивированы следовать им в течение всего года.
Например, чтобы улучшить свое питание, поставьте реалистичные и посильные цели. Вместо обычных продуктов потребляйте больше органических продуктов, пейте достаточно воды и добавляйте в каждый прием пищи полезные овощи – такие как авокадо, морковь, брокколи или сладкий картофель (батат). Эти небольшие шаги помогут вам держаться своих целей и во время праздничного сезона, а также вдохновят вас попробовать новые рецепты.
При увеличении физической активности не следует идти на радикальные нагрузки. Вместо того чтобы ставить перед собой глобальную цель – например, пробежать марафон – начните с чего-то более достижимого — пары прогулок или пробежек в неделю. К такому начинанию также легко привлечь близких людей – после рождественского ужина прогуляйтесь вместе – например, можно сходить на рождественский базар.
Воспользуйтесь преимуществами смарт-технологий
Современные смарт-технологии также могут помочь формировать более здоровые привычки. „Смарт-часы — это гораздо больше, чем просто стильные аксессуары для отслеживания времени или удобного ответа на телефонные звонки“, — объясняет эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.
„Большинство смарт-часов оснащены функциями, которые помогают следить за показателями здоровья и поддерживают физическую активность. Например, серия Huawei Watch GT5 включает в себя усовершенствованную систему TruSense, которая точно измеряет частоту сердечных сокращений и содержание кислорода в крови, а также предоставляет пользователю профессиональные рекомендации для улучшения состояния пользователя. Модели этой линейки предлагают более 100 режимов тренировок, что идеально подходит для тех, кто хочет начать заниматься без абонемента в тренажерный зал. Pro-версии часов анализируют технику бега, дают советы по улучшению результатов и снижению риска травм. Кроме того, можно выбрать подходящий маршрут для бега и следовать подробной карте, которая помогает ориентироваться на незнакомом ландшафте“, — поясняет Мишина.
Настройте расписание дня в соответствии с вашими потребностями
В настоящее время, по приблизительным оценкам, более 84 миллионов человек в Европе страдают от проблем ментального здоровья, поэтому эта тема остается важной как сейчас, так и в будущем.
Наряду с физической активностью и здоровым питанием для поддержания душевного здоровья важен постоянный распорядок дня. Начинать стоит с небольших шагов – например, формирования определенного ритма сна. Как только эти привычки укоренятся, спланируйте свой день так, чтобы было время для работы, хобби – например, чтение или прогулки – и, конечно же, выделите время для отдыха. Начните с самых важных дел и оставьте менее важные на конец дня.
Для снижения уровня стресса важно делать регулярные перерывы в течение рабочего дня. Сидячая работа может провоцировать боли в шее и спине, а также увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. 5–10 минут активности во время перерывов не только помогут снизить уровень гормонов стресса, но и смогут предотвратить выгорание.
Чтобы добиться перемен, важно начать уже сегодня, чтобы чувствовать себя лучше и здоровее в новом году.