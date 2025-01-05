Как достигнуть установленных на новый год целей? Многие сдаются уже к середине января

Ставьте реалистичные цели

Улучшение физического и ментального здоровья является одним из самых популярных новогодних обещаний. В этом году 35% жителей Великобритании поставили перед собой такую цель. При переходе к более здоровому образу жизни стоит начать вносить изменения уже прямо сейчас. Если начать новый год с хоть в какой-то степени устоявшимися привычками, то вы будете психологически более устойчивы и мотивированы следовать им в течение всего года.

Например, чтобы улучшить свое питание, поставьте реалистичные и посильные цели. Вместо обычных продуктов потребляйте больше органических продуктов, пейте достаточно воды и добавляйте в каждый прием пищи полезные овощи – такие как авокадо, морковь, брокколи или сладкий картофель (батат). Эти небольшие шаги помогут вам держаться своих целей и во время праздничного сезона, а также вдохновят вас попробовать новые рецепты.

При увеличении физической активности не следует идти на радикальные нагрузки. Вместо того чтобы ставить перед собой глобальную цель – например, пробежать марафон – начните с чего-то более достижимого — пары прогулок или пробежек в неделю. К такому начинанию также легко привлечь близких людей – после рождественского ужина прогуляйтесь вместе – например, можно сходить на рождественский базар.

Воспользуйтесь преимуществами смарт-технологий

Современные смарт-технологии также могут помочь формировать более здоровые привычки. „Смарт-часы — это гораздо больше, чем просто стильные аксессуары для отслеживания времени или удобного ответа на телефонные звонки“, — объясняет эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.