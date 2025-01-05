Секреты бюджетного застолья: как накрыть на стол, чтобы порадовать семью и гостей, и не вылететь в трубу?(1)
Подготовка к праздничной трапезе, как правило, требует существенных затрат. ТОП-15 лайфхаков для экономного праздничного стола комментирует „МК-Эстонии“ пищевой технолог Наталья Бондарева.
Отправиться в магазин за продуктами сейчас – все равно что войти в пещеру Сезам: на полках чего только нет! Как же сэкономить на праздничном столе? Пищевой технолог Наталья Бондарева комментирует народные лайфхаки, найденные на просторах интернета.
1. Не гнаться за разнообразием. Гости не заметят, если на столе будет один сорт хлеба, а не пять.
Если вы не состоите в обществе любителей хлеба, то да. Хлеб работает как вспомогательный продукт, и его не надо много. Можно и испечь хлеб самостоятельно (на дрожжах), это – совсем не сложно, и из продуктов нужны только мука, вода и специи.
Интересным решением нестандартного „хлебного“ решения будет пита, приготовленная на сковороде.
2. Выбирать менее дорогие сорта мяса.
В случаях семейного пристрастия к определенному виду мяса или при наличии семейной кулинарной традиции я бы посоветовала все же покупать любимое мясо (рыбу) по скидкам или небольшими количествами и хранить в морозильной камере. Можно начать покупать мясо месяца за три до праздников.
Как вариант, прекрасное блюдо может получиться из недорого мяса, например, если потушить его в сметанном соусе с грибами (с сушеными – еще вкуснее) или запечь под сыром. Для тушения можно брать мясо подешевле и пожёстче, так как если готовить его в течение продолжительного времени на медленном огне, мясо станет мягким.
Если вы выбрали недорогой кусочек мяса, найдите рецепт именно для этой части туши и приготовьте согласно технологии. Предварительно натрите специями, используйте маринование, медленное запекание и тушение.
Классическое сочетание вкусов – буженина, капуста, брусничное варенье – отличный вариант для бюджетного стола.
3. Вместо гуся и индейки можно обойтись курицей.
Курица как бюджетный вариант для праздничного стола очень подходит – из одного бройлера весом 1,5 кг и стоимостью 6 евро можно приготовить: две ножки, два бедрышка и два крылышка для запекания (можно с картошкой или овощами); четыре небольшие киевские котлеты (рулетика с начинкой) или четыре панированных шницеля.
Из оставшихся частей сварить концентрированный бульон. Кусочки мяса, отварные овощи плюс желатин по рецепту – и получится холодная закуска „куриное заливное“. Или можно бульон с мясом заморозить и использовать для приготовления еды в первые числа января.
4. Отказаться от крепкого алкоголя (виски, текилы, коньяка) в пользу более дешевых вин, ликеров и коктейлей.
Не согласна. Я как человек совсем не пьющий думаю, что на качестве алкогольных напитков не стоит экономить.
Можно сделать глег самостоятельно – для этого подойдут любые замороженные ягоды. Специи можно приобретать в течение всего года и применить их в праздничной подготовке к столу.
Алкоголь со временем не портится, так что тоже есть возможность подготовиться заранее, а не покупать впопыхах что подешевле.
5. Не заказывать готовую еду.
Это хороший совет. Блюда, заказанные в ресторанах, стоят дороже, чем их приготовленные дома аналоги. Сравните стоимость сырой целой курицы (3,99 евро/кг) и курицы-гриль (7,50 евро/кг).
Маленькие бутерброды, корзиночки или профитроли с салатом намного дешевле сделать своими руками.
Приготовление простых блюд всем доступно, тем более что в интернете найдется множество рецептов с пошаговыми фото- и видеоинструкциями.
6. Заменять дорогие ингредиенты блюд на более доступные.
Это правда. Самостоятельно сделать майонез и соусы к мясу или рыбе занимает 2 минуты, а получается дешевле и вкуснее.
Для выпечки можно заменить в тесте масло на специальный маргарин.
Для приготовления теста или тушения можно брать сметану меньшей жирности.
Можно выбирать между разными фирмами-производителями, качество незнакомых продуктов может быть не хуже привычных.
Я бы предложила найти рецепты салатов, в состав которых входит всего 3-4 ингредиента – недорогих, но вкусных. Например, свежий огурец и недорогая ветчина, нарезанные соломкой, сыр, обжаренные шампиньоны и самодельный майонез.
7. Если берете фрукты, то предпочитайте сезонные.
Хурму, мандарины и груши смело кладем в продуктовую корзину, на клубнику и арбузы даже не смотрим.
К праздничному столу можно купить любые фрукты, которые предлагают по хорошим ценам.
Если подготовиться заранее, то можно предложить себе или гостям и десерт из консервированных фруктов.
8. Продукты с длительным сроком годности следует приобретать заранее, когда магазины еще не начали повышать перед праздниками цены.
Магазины стараются делать кампании на товары повышенного спроса перед праздником, например – сейчас нередки скидки на докторскую колбасу и селедку.
Нужно просто следить за ценами и подкупать продукты постепенно.
9. Покупайте продукты на рынке.
Тут есть минимум три плюса – оптовая закупка, возможность поторговаться и попробовать товар перед покупкой.
Согласна.
10. Приготовьте все ингредиенты самостоятельно.
Если есть время, можно начать подготовку заготовок за три дня.
В духовке можно сделать буженину, ростбиф, рулетики с любой начинкой и даже колбасу.
Заранее можно приготовить майонез, соусы, засолить рыбу (например, скумбрию или купленную по акции форель). Можно самостоятельно засолить и икру, выйдет заметно дешевле. А также – замариновать грибы и приготовить всю выпечку и кондитерские изделия.
Запланируйте побольше простой еды – ищите подходящие рецепты! – а также блюд из картофеля и недорогих овощей, горячие соусы, дрожжевую выпечку, выставьте на стол домашнюю консервацию.
Лед также можно сделать самостоятельно.
11. Не покупать нарезанным то, что можно нарезать дома.
Сыр, колбаса, ветчина, рулеты и прочее целым куском всегда дешевле нарезанного или тертого. Если есть возможность купить продукт на развес с витрины, например на рынке, это уже будет выгоднее. Натереть и нарезать можно и самостоятельно.
12. Расходовать продукты с толком: не тратить помидоры, огурцы и яйца на создание украшений, которые никто не ест. И к остаткам после готовки подходить с умом.
Да. Бульон от отваренного на салат мяса, если он не пригодится для приготовления соуса, можно заморозить в пластиковом контейнере и использовать после праздников, например, для солянки.
Выделившийся при запекании мясной сок – отличная основа для соуса.
Картофельная кожура, хорошо вымытая и поджаренная во фритюре, хрустит ничуть не хуже чипсов.
13. Десерт вообще не нужен, после закусок и горячего на него ни у кого не остается сил.
В каждой семье по-разному, просто нужно учитывать свои возможности и силы едоков.
Возможно приготовить такие десерты, которые могут быть съедены и после праздников.
В качестве легкого десерта можно приготовить желе, используя свои замороженные ягоды или варенье.
14. Экономить не только свои деньги, но и свои силы.
Чтобы не падать с ног от усталости в последних числах декабря, используйте возможности холодильника: готовьте заранее и замораживайте продукты и заготовки
Буженину можно замариновать, а рыбу засолить заранее, за 3-4 дня.
Холодец можно сварить и сделать за 2 дня до праздника.
Мороженое из жирных сливок и сгущенного молока будет готово за сутки. Домашнее мороженое можно хранить не более пяти дней.
Самостоятельно приготовленное мясо как холодное блюдо хранится в холодильнике не более 48 часов.
15. Не надо готовить больше, чем нужно.
Согласна. Помните, что человек за один раз съест до 500 г еды, на протяжении вечера с алкоголем – 1 кг. Важно рассчитать количество еды для всех, и не готовить слишком много.
Еще лучше разделить ответственность за праздничный стол со своими гостями и вместе к нему подготовиться
Секрет экономии – в том, чтобы рассчитать порции на каждого гостя без остатков. Не нужно собирать еду в контейнеры и отдавать людям с собой, ведь ваша основная задача – устроить праздничный ужин.