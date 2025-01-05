Секреты бюджетного застолья: как накрыть на стол, чтобы порадовать семью и гостей, и не вылететь в трубу?

Отправиться в магазин за продуктами сейчас – все равно что войти в пещеру Сезам: на полках чего только нет! Как же сэкономить на праздничном столе? Пищевой технолог Наталья Бондарева комментирует народные лайфхаки, найденные на просторах интернета.

1. Не гнаться за разнообразием. Гости не заметят, если на столе будет один сорт хлеба, а не пять.

Если вы не состоите в обществе любителей хлеба, то да. Хлеб работает как вспомогательный продукт, и его не надо много. Можно и испечь хлеб самостоятельно (на дрожжах), это – совсем не сложно, и из продуктов нужны только мука, вода и специи.

Интересным решением нестандартного „хлебного“ решения будет пита, приготовленная на сковороде.

2. Выбирать менее дорогие сорта мяса.

В случаях семейного пристрастия к определенному виду мяса или при наличии семейной кулинарной традиции я бы посоветовала все же покупать любимое мясо (рыбу) по скидкам или небольшими количествами и хранить в морозильной камере. Можно начать покупать мясо месяца за три до праздников.

Как вариант, прекрасное блюдо может получиться из недорого мяса, например, если потушить его в сметанном соусе с грибами (с сушеными – еще вкуснее) или запечь под сыром. Для тушения можно брать мясо подешевле и пожёстче, так как если готовить его в течение продолжительного времени на медленном огне, мясо станет мягким.

Если вы выбрали недорогой кусочек мяса, найдите рецепт именно для этой части туши и приготовьте согласно технологии. Предварительно натрите специями, используйте маринование, медленное запекание и тушение.

Классическое сочетание вкусов – буженина, капуста, брусничное варенье – отличный вариант для бюджетного стола.

3. Вместо гуся и индейки можно обойтись курицей.