Идеальная погода, чтобы провести выходные с семьей в лесу! Вот пять советов, о которых нужно помнить(1)
Выходные – отличная возможность провести время на природе всей семьей. Чтобы прогулка на природе была приятной и веселой, организатор походов Ромет Вайно поделился советами: чем заняться в лесу, на что обратить внимание и как отлично провести время.
Сделайте что-нибудь вместе
„Когда вы отправляетесь в лес с семьей, главная идея – делать что-то вместе. Это может быть игра, приятный отдых у костра или что-то еще интересное“, - сказал Вайно. Так вы избежите ситуации, когда просто гуляете по тропе, проходите маршрут и возвращаетесь домой: „Творческий подход добавит прогулке радости и удовольствия от совместного времяпрепровождения“.
Разожгите костер
На многих туристических тропах есть специально оборудованные места для костров, где разводить огонь удобно и безопасно. Там можно устроить паузу, разжечь костер, перекусить чем-то вкусным и просто хорошо провести время вместе. „С помощью специальных кубиков для розжига развести костер можно быстро и удобно, но это не так интересно. Гораздо увлекательнее приобрести огниво, почувствовать себя в роли выживающего в лесу и попробовать разжечь огонь с минимальными ресурсами, – описал Вайно. – В интернете можно найти множество советов по использованию огнива, так что стоит изучить этот процесс и попробовать самому“.
Приготовьте еду
Самое простое – приготовить на костре колбаски, но можно попробовать запечь и какие-то овощи. „Скажем, приготовление картошки в золе занимает много времени, но, если завернуть ее в фольгу, можно запечь и прямо в углях. Я сам так готовил батат. После извлечения из горячих углей сладкий картофель становится настолько мягким, что его можно есть ложкой“, - рассказал Вайно. Альтернативный вариант: развести костер просто для обогрева, а еду приготовить на примусе. Например, можно сварить суп в кастрюле, а блины или яйца пожарить на сковороде. „Чтобы на месте все прошло гладко, стоит выполнить большую часть подготовительной работы дома и нарезать все нужные вещи“, - добавил Ромет Вайно. Хороший совет – взять с собой термос с горячей водой: так она быстрее закипит, что сэкономит вам время.
Используйте многослойную одежду
В движении тело согревается, но во время привала у костра может стать холодно, особенно если одежда успела намокнуть. Поэтому важно одеваться слоями. „Главное – избегать хлопковых футболок и рубашек. Намокая от пота, они не отводят влагу от кожи, и в итоге становится очень холодно, – пояснил Вайно. – Лучше использовать нижние рубашки из синтетики или мериносовой шерсти. Сверху можно надеть, например, флиску и тонкую ветровку, такую как Fjällräven Keb Eco-Shell. Не стоит также просто надевать толстый пуховик поверх футболки“. Если погода ощутимо холодная, лучше взять с собой к костру что-то еще, например, более теплую куртку.
Не забудьте шапку и шарф
Зимой погода может быть непредсказуемой, поэтому в лесу обязательно нужно носить шапку и шарф. Какая это будет шапка – шерстяная или из переработанного полиэстера – каждый решает сам. „Я предпочитаю теплую вязаную шерстяную шапку Fjällräven, в которой исследовал множество туристических троп и лесов“, - добавил Ромет Вайно.