Эффект „апельсиновой корки“: почему борьбу с целлюлитом надо начинать уже зимой

Какими привычками и действиями мы сами способствуем развитию целлюлита и что мы можем сделать, чтобы этого избежать? Об этом рассказывает консультант по красоте Аманда Дарзиня.

Хотя мы чаще начинаем беспокоиться о целлюлите с приближением лета и пляжного сезона, на самом деле проблему целлюлита, если она возникла, нужно начинать решать очень своевременно. Кроме того, чем раньше будут приняты антицеллюлитные меры, тем успешнее будет результат. Поэтому целлюлит не нужно запускать, ведь тогда избавиться от него будет намного сложнее. Также нужно помнить, что незначительный целлюлит считается нормой, поясняет консультант по красоте.

Появление целлюлита

Целлюлит — это изменение внешнего вида верхнего слоя кожи под влиянием подкожной жировой ткани неправильной формы, обычно появляющейся на определенных участках тела — на бедрах, ляжках, животе и плечах. Эти изменения вызваны малоподвижным образом жизни и неправильным питанием (например, чрезмерным употреблением соли, сахара, алкоголя), проблемами обмена веществ и генетикой, плохим кровообращением, лимфотоком в определенных областях и задержкой жидкости. На целлюлит также может влиять гормональная контрацепция и слишком тесная одежда. Кроме того, образованию целлюлита способствует стресс — так же как он запускает многие другие процессы в нашем организме.

Зачастую, желая уменьшить целлюлит, мы получаем противоположный эффект, например, когда применяем быстрые и слишком строгие диеты и отказываемся от полноценной, здоровой пищи. Также не нужно забывать о ежедневном потреблении достаточного количества жидкости. Кратковременные изменения образа жизни не дадут желаемого результата, а только вызовут дополнительный стресс.

Как избавиться от целлюлита?