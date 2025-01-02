Злость, обида, разочарование: о чем говорит ваша реакция на плохой новогодний подарок?
Проблема выбора подарков в преддверии Нового года для многих является не самым простым занятием. Однако далеко не каждый умеет получать подарки так, чтобы никому не было обидно. О чем же говорят злость, обида или разочарование в ответ на субъективно плохой подарок?
В детстве вы можете капризно упрекнуть родителей за то, что подарили фальшивую „Барби“ вместо настоящей или выбрали не тот конструктор Playmobil (семья, вероятно, спишет такую реакцию на усталость, голод или переутомление). Тем не менее, когда возраст достигает двузначных цифр, такое поведение едва ли будет считаться нормой — несмотря на то, что получение безвкусного подарка может быть довольно неприятным опытом как для взрослых, так и для детей.
Часто плохой подарок может спровоцировать волну сомнений в адрес дарителя и его отношения к вам. Неужели они правда думают, что вы из тех людей, кто носит... это? Они вообще вас знают? „Иногда мы связываем получение подарка с нашим собственным чувством идентичности, — говорит психотерапевт и писатель Элоиза Скиннер. - Мы представляем себе процесс выбора подарка как размышление о том, кто мы есть, и как мы выглядим в глазах других. Поэтому когда мы понимаем, что подарок не соответствует нашему внутреннему чувству идентичности и предпочтениям, мы принимаем это слишком близко к сердцу“.
Это может быть особенно обидно, если мы и без того чувствуем себя обделенными вниманием окружающих. „Для тех, кто часто борется с желанием угодить другим и остро нуждается в подтверждении своей ценности, такой подарок может стать демонстрацией безразличия близкого человека, — объясняет Шарлотта Бейли, терапевт КПТ и психотерапевт, изучающий психологические травмы. - Вам в голову могут прийти мысли в духе: „А они вообще пытались мне угодить?“ или „Я что, недостаточно хороша для того, чтобы на меня обратили внимание?“. Для таких людей получение подарка, не соответствующего ожиданиям, может стать тревожным опытом.
Ситуация стремительно ухудшается в случаях, когда с вашей стороны есть сильный „эмоциональный вклад“. Исследование 2008 года показало, что мужчины чаще разочаровываются в партнере после плохого подарка; женщины же склонны придавать всему позитивный оттенок.
Культурные предпосылки — еще один фактор, который завышает наши ожидания до нереалистичного уровня, особенно когда речь идет о романтических отношениях. Фильмы, книги и социальные сети часто изображают подарки как символы глубокой любви или совместимости, отмечает Бейли. Такое позиционирование „укрепляет идею о том, что хороший подарок является важным эмоциональным вкладом, а плохой может восприниматься лишь как „красный флаг“ для отношений“. Вспомните ту душераздирающую сцену из „Реальной любви“: героиня Эммы Томпсон получает компакт-диск Джони Митчелл вместо дорогой цепочки с кулоном, которые она случайно нашла в кармане мужа. Этот момент стал символом краха их супружеских отношений.
Но как нам научиться справляться с такими потенциально сложными ситуациями? Многое зависит от ваших отношений с дарителем и динамики ваших отношений в конкретный момент, считает Скиннер. В некоторых случаях можно честную реакцию, в других — лучше сохранить вежливость и как можно быстрее пройти этот неприятный этап (главное, не переусердствуйте с энтузиазмом). Уже после получения подарка можно начать работу над укреплением вашей эмоциональной связи с дарителем на более тонком уровне.
Скиннер советует мягко поинтересоваться у дарителя, с какой целью он выбирал тот или иной подарок — фразы в духе „О чем ты только думал?“ лучше не использовать. Лучше всего подходить к таким разговорам „через какое-то время после получения подарка. Не помешает ощущение легкости. Отнеситесь к ситуации как к возможности лучше узнать друг друга“.
Конечно, есть определенная разница между бесполезным подарком от какого-нибудь далекого родственника и бездушной праздничной отмазкой от лучшего друга. В последнем случае обманутые ожидания могут указывать на отсутствие связи на более глубоком уровне, отмечает Скиннер. Это особенно актуально, если подарок противоречит одной из ваших основных ценностей или нравится дарителю больше, чем вам.
В ряде случаев разочарование, связанное с подарком, может отражать критическую ситуацию, в которых находятся отношения, напоминает Бейли. В таких ситуациях лучше всего решать проблему напрямую. Если ваши отношения пошли по модели эмоционального пренебрежения, лучше всего выпустить все накопившиеся чувства наружу. Впрочем, устраивать сцену на глазах у всей семьи все-таки не стоит. „Честность, уважение и доброта в близких отношениях могут предотвратить любые нежелательные подарки“. Фраза в духе „Большое спасибо за это, но в будущем я бы хотел чего-то большего…“ может позволить вам „выразить признательность, но при этом направить дарителя в нужное русло“.
А что, если этот невыразительный подарок — случайная аномалия в вашей истории отношений с дарителем? В таких случаях стоит проявить к нему немного понимания. В конце концов, каждый из нас хотя бы раз принимал неверные решения, поддавшись очарованию огней новогодней елки.
„Возможно, ваш даритель был в стрессе или переутомлен. Возможно, ему не хватило денег на покупку чего-то более ценного“, — говорит Скиннер. „Самосознание здесь имеет ключевое значение“, - добавляет Бейли. - Критически важно признать, что реакция может быть в большей степени связана с нашими же эмоциональными ожиданиями, нежели с реальными намерениями дарителя. Мы можем придавать непропорционально большое значение тому, что по сути является просто ошибкой или недопониманием“.
Подавляющее большинство подарков дарится с благими намерениями: в условиях глобального экономического кризиса едва ли кто-то из нас тратит деньги на вещь с четким намерением испортить настроение получателя. Иногда полезно попытаться осознать намерение, стоящее за подарком, а не предмет, который вам не понравился, рекомендует Бейли. „Это помогает избежать чрезмерной идентификации с подарком, вы перестанете использовать его как меру своей внутренней ценности. Если эмоции кажутся непреодолимыми, попробуйте разобраться с чем связана ваша реакция: с настоящим моментом или прошлым опытом?“
И еще одна мысль, которую точно стоит иметь в виду: подарок — лишь единичный момент в отношениях, а не полное их отражение.