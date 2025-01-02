Злость, обида, разочарование: о чем говорит ваша реакция на плохой новогодний подарок?

В детстве вы можете капризно упрекнуть родителей за то, что подарили фальшивую „Барби“ вместо настоящей или выбрали не тот конструктор Playmobil (семья, вероятно, спишет такую реакцию на усталость, голод или переутомление). Тем не менее, когда возраст достигает двузначных цифр, такое поведение едва ли будет считаться нормой — несмотря на то, что получение безвкусного подарка может быть довольно неприятным опытом как для взрослых, так и для детей.

Часто плохой подарок может спровоцировать волну сомнений в адрес дарителя и его отношения к вам. Неужели они правда думают, что вы из тех людей, кто носит... это? Они вообще вас знают? „Иногда мы связываем получение подарка с нашим собственным чувством идентичности, — говорит психотерапевт и писатель Элоиза Скиннер. - Мы представляем себе процесс выбора подарка как размышление о том, кто мы есть, и как мы выглядим в глазах других. Поэтому когда мы понимаем, что подарок не соответствует нашему внутреннему чувству идентичности и предпочтениям, мы принимаем это слишком близко к сердцу“.

Это может быть особенно обидно, если мы и без того чувствуем себя обделенными вниманием окружающих. „Для тех, кто часто борется с желанием угодить другим и остро нуждается в подтверждении своей ценности, такой подарок может стать демонстрацией безразличия близкого человека, — объясняет Шарлотта Бейли, терапевт КПТ и психотерапевт, изучающий психологические травмы. - Вам в голову могут прийти мысли в духе: „А они вообще пытались мне угодить?“ или „Я что, недостаточно хороша для того, чтобы на меня обратили внимание?“. Для таких людей получение подарка, не соответствующего ожиданиям, может стать тревожным опытом.

Ситуация стремительно ухудшается в случаях, когда с вашей стороны есть сильный „эмоциональный вклад“. Исследование 2008 года показало, что мужчины чаще разочаровываются в партнере после плохого подарка; женщины же склонны придавать всему позитивный оттенок.