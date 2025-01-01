Всю душу высосет! Как распознать эмоционального вампира и спастись от него(2)
Чувствуете себя истощенными и уставшими после встречи с другом? В психологии таких „друзей“ называют эмоциональными вампирами: они способны высосать удовольствие из любого социального взаимодействия — в том числе и вашу энергию. Как же понять, что вы попали в общество эмоционального вампира или еще хуже — стали одним из них? Что делать с такими отношениями? Рассказывает Delfi Life.
„Есть люди, которые испытывают чрезмерную потребность во внимании и признании, — говорит психолог и дипломированный член Британского психологического общества Сьюзи Рединг изданию The Guardian. - Они часто демонстрируют негативный настрой или проявляют менталитет жертвы, отказываясь верить, что все, что с ними происходит, — их собственная вина. Зачастую им не нужны решения или советы — они просто хотят разгрузиться“. И хотя они могут быть сосредоточены на себе, „самосознания у них не так уж много“.