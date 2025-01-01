Всю душу высосет! Как распознать эмоционального вампира и спастись от него

„Есть люди, которые испытывают чрезмерную потребность во внимании и признании, — говорит психолог и дипломированный член Британского психологического общества Сьюзи Рединг изданию The Guardian. - Они часто демонстрируют негативный настрой или проявляют менталитет жертвы, отказываясь верить, что все, что с ними происходит, — их собственная вина. Зачастую им не нужны решения или советы — они просто хотят разгрузиться“. И хотя они могут быть сосредоточены на себе, „самосознания у них не так уж много“.