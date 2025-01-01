Кому „выжить несмотря ни на что“, кому теплый и душевный месяц. Эстонский таролог рассказала, как начнется новый год у знаков зодиака(1)
Таролог Ольга Худякова подготовила таро-расклад для каждого знака Зодиака на январь. Вот что ждет именно вас в первый месяц нового 2025 года.
Январь
Аркан Луна, Справедливость и Повешенный
Первый месяц года начнется неспешно — все будут раскачиваться очень медленно. Не стоит рассчитывать на быстрое решение дел: задержки возможны буквально во всем. Может появиться ощущение усталости, нехватки сил, а в некоторых случаях и признаки депрессии. Этот период может быть наполнен апатией и внутренним замешательством — вы можете не понимать, чего хотите на самом деле.
Однако повседневные радости помогут справиться с этим состоянием. Организуйте уютный семейный вечер: приготовьте вместе любимое блюдо или отправьтесь всей се-мьей на каток. Простые, но теплые моменты подарят настроение и зарядят энергией.
Овен
Аркан Императрица, Смерть и Дурак
В первый месяц года вам будет полезно заняться самоанализом. Задумайтесь, что отни-мает у вас больше всего сил, и подумайте, можно ли от этого отказаться. Если вы недовольны отношениями с партнером, обязательно поговорите с ним и четко объясните моменты, которые вас не устраивают.
В этом месяце лучше воздержаться от крупных покупок — сосредоточтесь на внутренней гармонии и обдумывании своих приоритетов.
Телец
Аркан Императрица, Верховная Жрица и Влюбленны
Январь станет теплым и душевным месяцем, когда вы сможете весело провести время с друзьями и почувствовать любовь окружающих. Однако важно не поддаваться пессимистичным настроениям: как только вы начнете демонстрировать недовольство, это может привести к спорам и конфликтам.
Особенно остро может встать вопрос женской дружбы. Если вы не сможете прийти к общему знаменателю, есть риск серьезной ссоры, которая затянется надолго. Постарайтесь быть терпимее и сохранять гармонию в отношениях.
Близнецы
Звезда, Императрица и Верховная Жрица
Энергия января будет положительной. В этот период важно уделять больше времени родственникам, стараясь полностью погрузиться в семейные отношения. Не пытайтесь что-то менять внутри семьи — излишняя активность может лишь навредить.
Все, что у вас есть сейчас, — вполне достаточно. Этот месяц идеально подходит для планирования, но к активным действиям лучше приступить немного позже.
Рак
Колесница, Иерофант и Дьявол
Раки, будьте осторожны в январе. Постарайтесь не планировать поездок и внимательно следите за своим питанием. Возможны сбои в разных сферах жизни, поэтому лучше сосредоточиться на делах.
Январь — отличное время, чтобы с головой уйти в работу.
Лев
Умеренность. Солнце и Верховная Жрица
Для Львов январь станет месяцем, посвященным детям. Постарайтесь провести с ними как можно больше времени, направляйте их и поддерживайте. Сейчас особенно важно помочь им избежать ошибок и сделать правильные шаги.
В работе и любовных отношениях не стоит спешить. Действуйте обдуманно и неспешно — это поможет сохранить стабильность и избежать промахов.
Дева
Влюбленные, Сила и Суд
Для Дев январь окажется морально непростым месяцем. Судьба будет подбрасывать испытания, проверяя вас на прочность. Если в вашей жизни внезапно появятся люди из прошлого, будьте осторожны — ничего положительного они не принесут.
Если вы почувствуете желание остаться дома, прислушайтесь к себе и поступите именно так. Это поможет вам восстановить силы и набраться энергии
Весы
Луна, Башня и Колесница
Для Весов девиз этого месяца — „выжить несмотря ни на что“. Будьте осторожны с окружающими, так как риск обмана велик. За рулем проявляйте особую вниматель-ность и строго соблюдайте правила безопасности во всех сферах жизни.
Старайтесь находить что-то хорошее даже в мелочах — это поможет вам сохранить позитивный настрой и пройти через любые трудности.
Скорпионы
Башня, Колесо фортуны и Мир
Скорпионы, постарайтесь держать себя в руках и не впадать в уныние. Возможно, вам покажется, что год начался не так, как вы ожидали. Обстановка вокруг будет напряжен-ной, что может сильно огорчать.
В январе возможны перемены как на работе, так и в личной жизни. Попробуйте сохранять спокойствие и гибкость, чтобы адаптироваться к изменениям и использовать их в свою пользу.
Стрелец
Императрица, Колесо Фортуны и Смерть
В январе точно не стоит полагаться на судьбу и удачу — все будет зависеть только от вас и ваших усилий. Поэтому не расслабляйтесь. За вашей спиной могут много говорить, но это не должно вас волновать, ведь в семейной жизни будет гармония.
Козерог
Императрица, Верховная Жрица и Иерофант
Месяц пройдет под знаком официальности. Это отличное время для того, чтобы разобраться с бумагами, заключить договоры или заняться продажами. В этих делах удача будет на вашей стороне.
Смотрите шире, и вы обязательно найдете пути для своего развития. Не обращайте внимания на слова близких, даже если они не верят в вас — у вас все получится.
Водолей
Мир, Дьявол и Колесо Фортуны
Водолеям стоит прогнать дурные мысли в январе.
Не стоит быть пессимистами и думать, что с наступлением нового года дела пойдут только хуже. Будьте веселее, ловите удачу за хвост — сейчас у вас может появиться хороший шанс. Не упустите его!
Рыбы
Мир, Дьявол и Повешенный
В январе Рыбам может показаться, что они стоят на одном месте, а вокруг ничего не происходит. На самом деле это так, и это время дано вам, чтобы не спешить, а спо-койно отдохнуть и набраться сил. Если с первого раза что-то не получается, отложите эту идею на некоторое время.