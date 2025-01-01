Кому „выжить несмотря ни на что“, кому теплый и душевный месяц. Эстонский таролог рассказала, как начнется новый год у знаков зодиака

Все, что у вас есть сейчас, — вполне достаточно. Этот месяц идеально подходит для планирования, но к активным действиям лучше приступить немного позже.

Энергия января будет положительной. В этот период важно уделять больше времени родственникам, стараясь полностью погрузиться в семейные отношения. Не пытайтесь что-то менять внутри семьи — излишняя активность может лишь навредить.

Особенно остро может встать вопрос женской дружбы. Если вы не сможете прийти к общему знаменателю, есть риск серьезной ссоры, которая затянется надолго. Постарайтесь быть терпимее и сохранять гармонию в отношениях.

Январь станет теплым и душевным месяцем, когда вы сможете весело провести время с друзьями и почувствовать любовь окружающих. Однако важно не поддаваться пессимистичным настроениям: как только вы начнете демонстрировать недовольство, это может привести к спорам и конфликтам.

В этом месяце лучше воздержаться от крупных покупок — сосредоточтесь на внутренней гармонии и обдумывании своих приоритетов.

В первый месяц года вам будет полезно заняться самоанализом. Задумайтесь, что отни-мает у вас больше всего сил, и подумайте, можно ли от этого отказаться. Если вы недовольны отношениями с партнером, обязательно поговорите с ним и четко объясните моменты, которые вас не устраивают.

Однако повседневные радости помогут справиться с этим состоянием. Организуйте уютный семейный вечер: приготовьте вместе любимое блюдо или отправьтесь всей се-мьей на каток. Простые, но теплые моменты подарят настроение и зарядят энергией.

Первый месяц года начнется неспешно — все будут раскачиваться очень медленно. Не стоит рассчитывать на быстрое решение дел: задержки возможны буквально во всем. Может появиться ощущение усталости, нехватки сил, а в некоторых случаях и признаки депрессии. Этот период может быть наполнен апатией и внутренним замешательством — вы можете не понимать, чего хотите на самом деле.

Рак

Колесница, Иерофант и Дьявол

Раки, будьте осторожны в январе. Постарайтесь не планировать поездок и внимательно следите за своим питанием. Возможны сбои в разных сферах жизни, поэтому лучше сосредоточиться на делах.

Январь — отличное время, чтобы с головой уйти в работу.

Лев

Умеренность. Солнце и Верховная Жрица

Для Львов январь станет месяцем, посвященным детям. Постарайтесь провести с ними как можно больше времени, направляйте их и поддерживайте. Сейчас особенно важно помочь им избежать ошибок и сделать правильные шаги.

В работе и любовных отношениях не стоит спешить. Действуйте обдуманно и неспешно — это поможет сохранить стабильность и избежать промахов.

Дева

Влюбленные, Сила и Суд

Для Дев январь окажется морально непростым месяцем. Судьба будет подбрасывать испытания, проверяя вас на прочность. Если в вашей жизни внезапно появятся люди из прошлого, будьте осторожны — ничего положительного они не принесут.

Если вы почувствуете желание остаться дома, прислушайтесь к себе и поступите именно так. Это поможет вам восстановить силы и набраться энергии

Весы

Луна, Башня и Колесница

Для Весов девиз этого месяца — „выжить несмотря ни на что“. Будьте осторожны с окружающими, так как риск обмана велик. За рулем проявляйте особую вниматель-ность и строго соблюдайте правила безопасности во всех сферах жизни.

Старайтесь находить что-то хорошее даже в мелочах — это поможет вам сохранить позитивный настрой и пройти через любые трудности.

Скорпионы

Башня, Колесо фортуны и Мир

Скорпионы, постарайтесь держать себя в руках и не впадать в уныние. Возможно, вам покажется, что год начался не так, как вы ожидали. Обстановка вокруг будет напряжен-ной, что может сильно огорчать.

В январе возможны перемены как на работе, так и в личной жизни. Попробуйте сохранять спокойствие и гибкость, чтобы адаптироваться к изменениям и использовать их в свою пользу.

Стрелец

Императрица, Колесо Фортуны и Смерть