Идеальная неидеальная пара. Причудливые сочетания еды и шампанского, которые всегда работают

Шампанское хорошо сочетается практически с любыми блюдами – благодаря пузырькам в вине, а также в зависимости от метода изготовления проявляющимся оттенкам поджаренного хлеба, масляным и кремовым нотам. Но иногда приходится поломать голову над тем, какое именно вино, какого производителя и какого года могло бы облагородить конкретное блюдо и какая закуска могла бы еще лучше раскрыть вкус шампанского.