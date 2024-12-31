Идеальная неидеальная пара. Причудливые сочетания еды и шампанского, которые всегда работают
Не зацикливайтесь на том, какая еда подходит к шампанскому! Берите прямо рукой горячую картошку фри, в другую руку возьмите бокал невинтажного шампанского – и ваши вкусовые рецепторы сойдут с ума! Наслаждаться самым известным в мире вином не ракетостроение, ведь шампанское подходит практически к любой еде. И, конечно, очень интересно находить необычные и, как выясняется, прямо-таки идеальные совпадения, благодаря которым вкус самых простых блюд станет буквально фантастическим, пишет журнал JANA Luxury.
Шампанское хорошо сочетается практически с любыми блюдами – благодаря пузырькам в вине, а также в зависимости от метода изготовления проявляющимся оттенкам поджаренного хлеба, масляным и кремовым нотам. Но иногда приходится поломать голову над тем, какое именно вино, какого производителя и какого года могло бы облагородить конкретное блюдо и какая закуска могла бы еще лучше раскрыть вкус шампанского.