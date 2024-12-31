Не дай испортить себе праздник. 12 причин для ссор на застолье и как их избежать

Дипломированный психолог Доктор Луиза Годдард-Кроули приводит неутешительную статистику: семейные ссоры — обычное дело для новогодних встреч.

Но как избежать „горячих тем“ за застольем? Годдард-Кроули дала изданию The Independent несколько советов, которые помогут избежать недопониманий с близкими людьми:

Слишком много помощи

Правило „со своим уставом в чужой монастырь не суйся“ касается в том числе и новогоднего стола. Годдард-Кроули считает, что на кухне должна быть только одна хозяйка. Родственникам важно распределить между собой роли, чтобы точно понимать, кто и за что несет ответственность.

Отсутствие помощи

Если организацией праздника занимается один человек, проблем тоже не избежать.. „Неравномерная рабочая нагрузка порождает недовольство“ — считает Годдард-Кроули. Обязанности можно чередовать друг с другом, таким образом у каждого будет время отдохнуть.

Финансовое напряжение

Многие семьи испытывают финансовые трудности в период новогодних праздников, а деньги часто становятся камнем преткновения за праздничным столом. Согласуйте бюджет между всеми гостями, попросите каждого внести свой вклад в еду, напитки, игры и т. д.

Различия поколений

У каждого из нас свое представление о празднике. Желания бабушки могут отличаться от того, что хотят делать внуки. Годдард-Кроули считает, что семьям важно соблюдать устоявшиеся традиции и, по возможности, вводить новые, которые будут учитывать интересы младшего поколения.

Политические взгляды

Противоречивые мнения могут привести к жарким дебатам, лучший способ избежать конфликта — заранее отказаться от разговоров на спорные темы. „Договоритесь о безопасных темах заранее. Установите четкую и понятную для всех границу“, — советует психолог.

Завышенные ожидания

Стремление создать „идеальное“ Рождество может привести к ненужному напряжению. Смиритесь с тем, что неприятные сюрпризы все-таки будут случаться. А лучше — сосредоточьтесь на поддержании спокойного и расслабленного настроения.

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