Не дай испортить себе праздник. 12 причин для ссор на застолье и как их избежать(1)
Даже самые дружелюбные споры могут испортить праздничное настроение. Напряжение нарастает, когда люди проводят слишком много времени в одной комнате. А алкоголь способен разжечь вражду даже между самыми близкими родственниками. Завышенные ожидания, старые обиды и разные типы характеров провоцируют напряжение между членами семьи.
Дипломированный психолог Доктор Луиза Годдард-Кроули приводит неутешительную статистику: семейные ссоры — обычное дело для новогодних встреч.
Но как избежать „горячих тем“ за застольем? Годдард-Кроули дала изданию The Independent несколько советов, которые помогут избежать недопониманий с близкими людьми:
Слишком много помощи
Правило „со своим уставом в чужой монастырь не суйся“ касается в том числе и новогоднего стола. Годдард-Кроули считает, что на кухне должна быть только одна хозяйка. Родственникам важно распределить между собой роли, чтобы точно понимать, кто и за что несет ответственность.
Отсутствие помощи
Если организацией праздника занимается один человек, проблем тоже не избежать.. „Неравномерная рабочая нагрузка порождает недовольство“ — считает Годдард-Кроули. Обязанности можно чередовать друг с другом, таким образом у каждого будет время отдохнуть.
Финансовое напряжение
Многие семьи испытывают финансовые трудности в период новогодних праздников, а деньги часто становятся камнем преткновения за праздничным столом. Согласуйте бюджет между всеми гостями, попросите каждого внести свой вклад в еду, напитки, игры и т. д.
Различия поколений
У каждого из нас свое представление о празднике. Желания бабушки могут отличаться от того, что хотят делать внуки. Годдард-Кроули считает, что семьям важно соблюдать устоявшиеся традиции и, по возможности, вводить новые, которые будут учитывать интересы младшего поколения.
Политические взгляды
Противоречивые мнения могут привести к жарким дебатам, лучший способ избежать конфликта — заранее отказаться от разговоров на спорные темы. „Договоритесь о безопасных темах заранее. Установите четкую и понятную для всех границу“, — советует психолог.
Завышенные ожидания
Стремление создать „идеальное“ Рождество может привести к ненужному напряжению. Смиритесь с тем, что неприятные сюрпризы все-таки будут случаться. А лучше — сосредоточьтесь на поддержании спокойного и расслабленного настроения.
Давление
Соприкосновение разных характеров часто вызывает проблемы. Легкий подход к общению и сосредоточенность на общем деле поможет вам уменьшить любые трения.
Выбор гостей
Балансирование между разными членами семьи часто создает напряженность. В таких ситуациях Годдард-Кроули советует разделить праздничные дни между всеми родственниками. Так, чтобы никто не обиделся.
Неразрешенные обиды
Старые обиды могут дать о себе знать, особенно при встрече с родственниками, с которыми вы давно не общались. В таких ситуациях лучше всего сосредоточиться на настоящем, избегать деликатных тем.
Разочарование в подарке
Неудачный подарок может вызвать большие разногласия. Годдард-Кроули рекомендует заранее договориться о лимите расходов или сыграть в тайного Санту. „Таким образом, никто не будет тратить слишком много или чувствовать разочарование в подарке“, — говорит она.
Чрезмерное употребление спиртного
Чрезмерное употребление алкоголя может привести к брани и оскорблениям. Психолог советует установить между гостями лимит употребления алкоголя. Или даже отказаться от него. Однако такое решение также может вызвать разногласия.
Стресс под конец года
Общая усталость также может усилить напряженность за праздничным столом. „Если в вашем доме есть свободная комната или просто уютный уголок, определите его как место для отдыха, где гости могут побыть наедине с собой, если нужно“.