Словно в ночи луна. Как вырваться из замкнутого круга одиночества, уныния и депрессии?

„Есть много исследований, которые указывают на опасность одиночества и социальной изоляции среди пожилых людей. Этот опрос – действительно хорошее напоминание, что одиночество – это не только проблема старения, это проблема, которая может затронуть каждого в любом возрасте“, – отмечает старшая консультант по исследованиям Gallup Эллин Мейс.

27% людей в возрасте от 19 до 29 лет сообщили, что чувствуют себя очень одинокими. Более половины людей в возрасте старше 45 лет отметили, что вообще не чувствуют себя одинокими, а большинство тех, кому еще не исполнилось 45 лет, ответили, что хотя бы немного чувствуют одиночество. И лишь 17% людей в возрасте 65 лет и старше сказали, что чувствуют себя одинокими.

Считается, что особенно одинокими в праздники чувствуют себя пожилые люди. Однако проведенное в 2022-2022 годах исследование Meta Gallup, охватившее 142 страны (было опрошено около 1000 человек в каждой стране с помощью телефонных звонков и личных опросов), показало, что уровень одиночества был самым высоким – среди молодых.

В будние дни это чувство бывает практически незаметным: работа и рутина его вытесняют. Но в праздники, когда, согласно традициям, всем положено активно общаться с родными и близкими, наслаждаясь вниманием дорогих людей, недостаток социальных связей становится особенно заметным. В результате чувство одиночества выходит на первый план.

До Рождества и Нового года остаются считанные дни. В окнах уже сияют огни нарядных елок. Возле праздничных декораций устраивают фотосессии семьи с детьми и влюбленные пары. Хлопотливые хозяйки несут из магазинов полные сумки заманчивых вкусностей, а где-то в дальних уголках шкафов и кладовок ждут своего часа заботливо приготовленные подарки. Ожидание праздника наполняет сердце теплом и радостью.

Действенное лекарство от угнетенного состояния духа, по словам Елизаветы Дульберг, – волонтерство. Смещая фокус внимания со своих проблем на трудности других людей, человек чувствует себя нужным, полезным, вовлеченным, и если есть какой-то вариант побыть волонтером, то это – очень хорошее решение.

„Например: „я попробую на работе с кем-нибудь подружиться“ или „найду для себя хобби с возможностью общения“, – перечисляет Дульберг. – Очень хорошо получается заводить контакты на учебе. Любые курсы – языковые, компьютерные, кройки и шитья, а также кружки – хоровой, танцевальный, вязания, рисования – и спортивные тренировки очень хорошо помогают находить друзей или хотя бы приятелей“.

„Даже такие контакты дают ощущение причастности, общего пространства, разделенных эмоций, – поясняет психолог. – Но для этого нужно и самому немного подумать и про­явить инициативу. И людям, которые в праздничную ночь оказались одни, было бы хорошо, загадывая желание на Новый год, составить для себя план: как к следующему году развить свою сеть связей? Одиночество – это болезненное ощущение, психологи часто ассоциируют его с голодом – голод по контакту. Игнорировать это, конечно, не надо“.

Она советует позвать на прогулку, на рождественский концерт или в театр, например, коллегу или приятеля, а потом сходить выпить кофе или глинтвейна в уютном месте и пообщаться. Можно также приготовить кому-то символический подарок. То есть постараться использовать контакты, какие есть, – даже если они не очень близкие.

решить, – говорит таллиннский психолог Елизавета Дульберг, автор тематических мастер-классов, больше 10 лет профессионально исследующая тему счастья. – Но я бы порекомендовала тем, у кого, возможно, нет близких людей или они далеко, но есть хотя бы приятели или знакомые, по возможности использовать даже самые слабые связи с другими людьми“.

Как отмечает специалист с большим стажем, бывают люди, которые не могут иначе почувствовать себя хорошо, получить тот самый дофамин, кроме как находясь в позиции жертвы.

„Если бы это работало так, что мы пришли, поддержали кого-то, и сразу все наладилось, то и вопросов бы не возникало. В психологии есть такой термин как вторичная выгода. Это – механизм, который мы все приобрели в первый день жизни. Вот мы обкакались, заплакали, прибежала мама, взяла на ручки, и мозг поставил галочку: когда я бедный и несчастный лежу и ору – все вокруг меня начинают опекать, – объясняет психолог. – К сожалению, у некоторых людей эта стратегия остается активной всю жизнь“.

Психолог Никита Григорьев отмечает, что бывает и так: мы хотим оказать поддержку, а человек ее принимать не желает, замыкается в своем состоянии и не планирует ничего менять, и в то же время жалуется на отсутствие внимания и общения.

„Главное – не запирать себя в четырех стенах, – подчеркивает Дульберг. – Возможно, с первого раза не сложится общение, не получится контакта, но если ты просто сидишь в квартире, не получится вообще ничего. А если пробовать, то рано или поздно все получится“.

Домашние животные, по словам специалиста, отчасти могут компенсировать недостаток общения, но все же с кошкой или собакой не поговоришь так, как с человеком. Однако если завести собаку и пойти к какому-нибудь тренеру позаниматься с собакой, можно найти общение с такими же любителями животных. Школы для собак, собачьи площадки тоже образуют сообщество по интересам.

„Возможности делать что-то хорошее для других можно найти, например, на специ­лизированных сайтах для волонтеров. Многие организации, помогающие людям в трудной жизненной ситуации, всегда рады помощи, – говорит психолог. – Но иногда даже искать не обязательно. Если вам известен человек, который, как вы считаете, страдает от одиночества, можно проявить к нему внимание. Люди в депрессии, как правило, не всегда готовы общаться“.

„Позиция жертвы, она же беспомощность – это не выбор человека. Он не ходит и не планирует: „Вот я буду сегодня весь день ныть, чтобы меня жалели и спасали“. Это – подсознательный механизм, неконтролируемый. Мозг понимает: „Если я сейчас выйду из этого состояния, то все тут же перестанут обращать на меня внимание и начнут заниматься своими делами. А я останусь опять один на один со своей жизнью, но этого я не хочу“. И действительно: человека уже все со всех сторон спасают, а он все глубже проваливается в депрессивное состояние, – разъясняет психолог. – И вот тут надо понимать, что поддерживать и спасать ребенка – обязанность родителя, но если перед нами – вполне взрослый и самостоятельный человек, то надо иногда делать шаг назад“.

Григорьев добавляет: „Для этого есть стратегия, она называется „эмоциональная доступность“. То есть мы не оставляем человека один на один с хандрой и в то же время не бегаем вокруг 24 часа в сутки. Можно сказать следующую фразу: „Я вижу, что тебе плохо, и хочу помочь, но не знаю как, поэтому я пока не буду тебя трогать. Но если ты почувствуешь, что знаешь, что тебе нужно, какая от меня нужна конкретная помощь, я буду ждать. Приди и скажи, я буду готов тебе помочь“. И оставить человека в покое, дать ему пожить с этой своей депрессией, с его настроением. Это и называется эмоциональная доступность“.

По словам специалиста, какое-то время пострадать – это нормально.

„При этом есть психологи, много книжек по психологии, и можно дать человеку „карты“ в руки, ответственность за свое состояние, за свою жизнь, и показать, что мы не будем тратить свою жизнь на его спасение. Потому что он за это легко зацепится, и тогда его будет уже не вытащить. Я такое довольно часто наблюдаю“, – констатирует Никита Григорьев.

Лара Козырева, директор Tallinna Loomade Hoiupaik Волонтеры для прогулок с собаками нам нужны всегда, и эта деятельность, безусловно, заряжает позитивом. Это отличное времяпровождение: свежий воздух, физическая активность, общение. У нас частенько бывает, что из тех, кто приходит сначала просто погулять с животным, кто-то решает себе потом взять собачку в новый дом, и это позитивное событие в жизни. Только есть правила, которые строго надо соблюдать. Первое – иметь ИД-карту с собой всем, кто придёт на прогулку с собаками. Второе – не брать с собой несовершеннолетних. Третье – рассматривать это как занятость, то есть одеваться соответственно, а не как на концерт.

Примеры, как можно помочь другим

Забота о животных

Что дает волонтерство: общаться и гладить кошек и собак можно совершенно бесплатно, к тому же вы получаете чувство миссии за то, что делаете добро!

Где: Нымме, приют для кошек Cats Help