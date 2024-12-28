Символически, но с душой. Что подарить коллегам и знакомым на Новый год? Рассказывает эксперт из Таллинна
Декабрь словно создан для подарков, и не только родным и близким. В конце года мы поздравляем сослуживцев и просто добрых знакомых, и зачастую хочется порадовать их пусть небольшим, но приятным презентом в знак хорошего отношения. „МК-Эстония“ составила ТОП‑10 идей недорогих подарков, которые подчеркнут ваше внимание, а эксперты рассказали, каких сюрпризов стоит избегать, чтобы случайно не испортить праздничное настроение.
Татьяна Ершова, специалист по этикету и руководитель Elegance school, считает важным при выборе подарка настроиться на того, для кого он предназначен. Такой подход позволяет превратить дарение в нечто большее, чем просто формальность, демонстрируя искреннюю заботу и внимание к человеку.
„Мне очень нравится цитата моего любимого французского писателя Андре Моруа: „Выбранный с любовью подарок можно узнать сразу по стремлению угадать вкус адресата, по оригинальности замысла, по самой манере преподносить подарок“, – цитирует писателя Татьяна Ершова. – То есть первое, что мы должны сделать, когда настраиваемся и выбираем подарок, – это изучить вкусы того человека, кому подарок предназначен“.
Эксперт советует определиться с выбором заранее, а не бегать по магазинам и впопыхах в последний момент – перед Рождеством или Новым Годом – искать, что подарить.
Универсальные подарки
Как отмечает специалист по этикету, универсальными подарками может считаться все, где присутствует новогодняя атрибутика. Например, календарь, всевозможные елочные игрушки.
„Стоит отдавать предпочтение игрушкам, которые выглядят изящно или с лёгким оттенком ностальгии, напоминающие елочные игрушки из нашего детства“, – советует Татьяна Ершова.
По ее словам, к универсальным подаркам относятся также шоколадные изделия, конфеты ручной работы, чай или кофе.
„Здесь нужно быть внимательным, знать предпочтения человека – пьет ли он чай или кофе“, – подсказывает Татьяна Ершова.
Эксперт советует также присмотреться к посуде, книгам и канцелярским принадлежностям.
„Почему нет? Например, элегантная чайная пара или кружка с новогодней символикой. Столовые или чайные приборы. И совсем необязательно, чтобы они были серебряные, достаточно просто хорошего качества, – советует специалист по этикету. – Канцелярские принадлежности тоже уместны – особенно, если мы говорим о подарках для коллег. Это может быть достойная ручка, красивый органайзер, блокнот или даже настольные приборы. Книги также по-прежнему остаются хорошим подарком, но при этом нужно учитывать, читает ли человек книги. Если да, то можно выбрать красивые издания“.
Сертификаты и билеты
Посещение спа-отеля или, например, массаж, или курс по этикету – такой подарок тоже допустим.
„На мой взгляд и по мнению специалистов по этикету, лучше дарить сертификаты, где не указана конкретная цена. Фиксированная сумма ставит в неловкое положение человека, которому мы этот сертификат преподносим“, – говорит Татьяна Ершова.
Но есть и минусы такого варианта. „Может так получиться, что будет недостаточно средств, чтобы что-то купить на этот сертификат, и человек будет вынужден доплачивать“, – поясняет Татьяна Ершова.
Деньги
„Этикет не запрещает деньги в качестве подарка, но и не рекомендует, тем более на Новый год“, – говорит специалист по этикету.
Но если деньги – в виде премии, которую вручает руководитель, то это уже вполне уместно.
Как отмечает Татьяна Ершова, даже в этом случае было бы идеально сопроводить денежный подарок какой-нибудь милой или полезной вещицей: например, вместе с конвертом с хрустящими купюрами положить блокнот, книжку или календарик – это выглядит более эстетично.
Приколы, экзотика, подарки с градусом
„Нужно очень аккуратно относиться к подаркам с юмором, – отмечает Татьяна Ершова, – потому что юмор у всех – разный, и то, что для кого-то будет смешно, другой воспримет как оскорбление“.
В стремлении соригинальничать тоже надо соблюдать меру: „Да, может быть, кто-то и мечтает получить хомячка на Новый год, но другой будет не в восторге от этого“.
Что же касается подарков „с градусом“, Татьяна Ершова подтверждает: дарить алкоголь – допустимо. Но при этом отмечает, что алкоголь для мужчины должен быть крепким и высокого класса.
„Женщинам, по правилам этикета, не принято дарить алкоголь, но все-таки бутылка хорошего шампанского может стать прекрасным подарком на Новый год“, – добавляет специалист по этикету.
Ни за что и никогда
Каких подарков стоит избегать? К основной категории таких даров Татьяна относит то, что близко к телу.
„Пресловутые носки, галстуки, шарфы, платки, гели для душа и даже парфюм – все это считается интимным подарком, – подчеркивает Татьяна. – Эти вещи допустимо дарить близким людям, членам семьи, задушевным подругам, друзьям, но никак не знакомым и не коллегам“.
Строжайшее табу – на предметы с религиозной символикой. Сюда эксперт по этикету относит и предметы, связанные с плохими приметами: например, часы, носовые платки, ножи – их дарить не принято.
Советы эксперта
Как преподнести? Татьяна Ершова отмечает, что при вручении подарка очень важны детали.
Важный пункт – упаковка
„Нужно продумать упаковку, – поясняет специалист по этикету. – Если мы сами не справимся, не хватает фантазии, нет времени, то, конечно, стоит
обратиться к профессионалу. Сейчас такие услуги есть“.
Способ вручения
„Этикет говорит, что никогда мы не дарим подарок молча. При вручении – всегда смотрим в глаза, и обязательно должна быть какая-то сопроводительная фраза. А ещё лучше – представить какую-то небольшую историю, почему вы выбрали именно этот подарок именно для этого человека, – говорит Татьяна Ершова. – Это всегда очень приятно и, возможно, даже более запоминается, чем сам подарок“.
Открытка
Татьяна Ершова советует обязательно приложить ее к подарку.
„К сожалению, сейчас об этой детали многие забыли и уже разучились писать. Но открытка – это также знак внимания, когда вы собственноручно что-то пишете, буквально несколько фраз, добрых пожеланий – то, что вы действительно желаете человеку перед праздником, перед Новым годом или на Рождество“, – объясняет эксперт