Символически, но с душой. Что подарить коллегам и знакомым на Новый год? Рассказывает эксперт из Таллинна

„Почему нет? Например, элегантная чайная пара или кружка с новогодней символикой. Столовые или чайные приборы. И совсем необязательно, чтобы они были серебряные, достаточно просто хорошего качества, – советует специалист по этикету. – Канцелярские принадлежности тоже уместны – особенно, если мы говорим о подарках для коллег. Это может быть достойная ручка, красивый органайзер, блокнот или даже настольные приборы. Книги также по-прежнему остаются хорошим подарком, но при этом нужно учитывать, читает ли человек книги. Если да, то можно выбрать красивые издания“.

Эксперт советует также присмотреться к посуде, книгам и канцелярским принадлежностям.

„Здесь нужно быть внимательным, знать предпочтения человека – пьет ли он чай или кофе“, – подсказывает Татьяна Ершова.

По ее словам, к универсальным подаркам относятся также шоколадные изделия, конфеты ручной работы, чай или кофе.

„Стоит отдавать предпочтение игрушкам, которые выглядят изящно или с лёгким оттенком ностальгии, напоминающие елочные игрушки из нашего детства“, – советует Татьяна Ершова.

Как отмечает специалист по этикету, универсальными подарками может считаться все, где присутствует новогодняя атрибутика. Например, календарь, всевозможные елочные игрушки.

Эксперт советует определиться с выбором заранее, а не бегать по магазинам и впопыхах в последний момент – перед Рождеством или Новым Годом – искать, что подарить.

„Мне очень нравится цитата моего любимого французского писателя Андре Моруа: „Выбранный с любовью подарок можно узнать сразу по стремлению угадать вкус адресата, по оригинальности замысла, по самой манере преподносить подарок“, – цитирует писателя Татьяна Ершова. – То есть первое, что мы должны сделать, когда настраиваемся и выбираем подарок, – это изучить вкусы того человека, кому подарок предназначен“.

Татьяна Ершова, специалист по этикету и руководитель Elegance school, считает важным при выборе подарка настроиться на того, для кого он предназначен. Такой подход позволяет превратить дарение в нечто большее, чем просто формальность, демонстрируя искреннюю заботу и внимание к человеку.

Сертификаты и билеты

Посещение спа-отеля или, например, массаж, или курс по этикету – такой подарок тоже допустим.

„На мой взгляд и по мнению специалистов по этикету, лучше дарить сертификаты, где не указана конкретная цена. Фиксированная сумма ставит в неловкое положение человека, которому мы этот сертификат преподносим“, – говорит Татьяна Ершова.

Но есть и минусы такого варианта. „Может так получиться, что будет недостаточно средств, чтобы что-то купить на этот сертификат, и человек будет вынужден доплачивать“, – поясняет Татьяна Ершова.

Деньги

„Этикет не запрещает деньги в качестве подарка, но и не рекомендует, тем более на Новый год“, – говорит специалист по этикету.

Но если деньги – в виде премии, которую вручает руководитель, то это уже вполне уместно.

Как отмечает Татьяна Ершова, даже в этом случае было бы идеально сопроводить денежный подарок какой-нибудь милой или полезной вещицей: например, вместе с конвертом с хрустящими купюрами положить блокнот, книжку или календарик – это выглядит более эстетично.

Приколы, экзотика, подарки с градусом

„Нужно очень аккуратно относиться к подаркам с юмором, – отмечает Татьяна Ершова, – потому что юмор у всех – разный, и то, что для кого-то будет смешно, другой воспримет как оскорбление“.

В стремлении соригинальничать тоже надо соблюдать меру: „Да, может быть, кто-то и мечтает получить хомячка на Новый год, но другой будет не в восторге от этого“.

Что же касается подарков „с градусом“, Татьяна Ершова подтверждает: дарить алкоголь – допустимо. Но при этом отмечает, что алкоголь для мужчины должен быть крепким и высокого класса.

„Женщинам, по правилам этикета, не принято дарить алкоголь, но все-таки бутылка хорошего шампанского может стать прекрасным подарком на Новый год“, – добавляет специалист по этикету.

Ни за что и никогда

Каких подарков стоит избегать? К основной категории таких даров Татьяна относит то, что близко к телу.