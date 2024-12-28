Пять хитростей, которые помогут вам встретить праздники без переедания и похмелья

Длинные рождественские каникулы, почти незаметно сливающиеся с новогодними торжествами, зачастую превращаются в основательное застолье, последствия которого ощущаются еще долгое время. Стресс, который мы испытываем весь декабрь, также ложится дополнительной нагрузкой на наше здоровье: успеть купить подарки, выполнить цели уходящего года, подготовиться к праздничному столу, успеть сходить на рождественские мероприятия и сделать маски для детских праздников.

Психолог Джудия Хо рассказала Forbes, что переедание во время праздников — для многих способ справиться со стрессом и повышенной концентрацией внимания. „Кроме того, существует большое социальное давление: если все едят, то и вам придется, даже если вы не голодны. Исследования показывают, что люди склонны переедать и много пить в группах, чтобы не отставать от других“.

Но эксперты также говорят, что категорически отказываться от всех праздничных угощений не очень хорошо — это может привести к тревоге и желанию отдалиться от семьи, которая наслаждается атмосферой и закусками. Лучше все взвесить и найти золотую середину, которая позволит вам и вкусно поесть, и не навредить организму.

Балуйте себя, но в меру

Наслаждаться вкусной едой в кругу семьи во время праздничного сезона — это совершенно нормально, и не нужно этого бояться. Клинический психолог Джессами Хибберд считает, что в застольях нет ничего плохого, нужно лишь соблюдать здоровую пропорцию. „Здесь хорошо работает правило 80:20, то есть 80 процентов отводится здоровому питанию. Наслаждайтесь деликатесами, но не забывайте о фруктах и ​​овощах“, — объясняет эксперт, напоминая, что не стоит постоянно пополнять свою тарелку, а одной порции сочного жаркого вполне достаточно.

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