Пять минут до Нового года: 20 идей для подарков, которые вы всегда успеете купить

Елочная игрушка с символом года

Елочные игрушки — неизменный атрибут зимних праздников. Именно они создают радостную атмосферу, а процесс украшения елки с нетерпением ждут дети, их родители, бабушки и дедушки. Пусть в каждой семье дома есть коробка с новогодними игрушками, но все равно перед праздниками хочется дополнить или обновить имеющуюся коллекцию. Игрушка с символом наступающего 2025 года (Змея) — будет отличным выбором.

Подарочная карта в театр или на концерт

Давно ли ваши друзья были в опере, на концерте или на спектакле в драматическом театре? Преподнесите им подарочную карту и пусть они сами выберут на какое культурное мероприятие им пойти.

Плед

Основные модные тенденции в интерьере 2023 года — минимализм в цвете, натуральность и простота в материалах изготовления. Все шерстяное, плетеное и вязаное! Поэтому выбирайте плед пастельных оттенков крупной вязки.

Флешка

Советуем выбрать какую-нибудь оригинальную или смешную флешку. Обычную флешку скромного черного цвета каждый купит себе самостоятельно. А вот флешку-супергероя забавно получить в подарок. И нет, флешка — не устаревший подарок. На ней также можно хранить резервные копии баз данных, документы, фото и видео, если не доверяете облачным сервисам.

Гирлянда

Гирлянда — одно из самых привычных новогодних украшений. Это как раз то, что можно подарить на Новый год знакомым и коллегам. Гирлянду можно повесить не только на елку, но и на окно или стену для создания атмосферы праздника.

Перчатки или варежки

Уютный и полезный подарок. Наверняка получатель хоть раз да наденет их. А если выберете модель, в которой можно пользоваться смартфоном, наверняка услышите слова искренней благодарности.

Магнит

Многие коллекционируют магниты на холодильник, привозя их из разных стран. Поэтому если вы пополните чью-то коллекцию оригинальным магнитом с символом наступающего года, ваш знакомый будет, скорее всего, рад.

Салатница