ФОТО | 5 практичных и недорогих идей упаковки подарков - и не надо ломать голову!

„Наш ежегодный опрос показывает, что для 47 % жителей Эстонии главное в праздники – провести время с семьёй и друзьями. Конечно, мы хотим порадовать близких хотя бы небольшими подарками. Один из способов сделать это экологично и экономично – подойти к упаковке практично“, – отмечает глава отдела Брита Миквере.

Японский метод фурошики: тканевая упаковка подарков

Согласно новогоднему опросу IKEA, 48% жителей Эстонии предпочли бы получать практичные подарки, такие как пледы, полотенца или одежду. Такие подарки можно упаковать так, чтобы упаковка не оказалась в мусорнике.

„Если частью подарка является текстиль — кухонные полотенца, салфетки или наволочки, — стоит воспользоваться японским методом фурошики. Фурошики — это искусство упаковки подарков в ткань“, — объясняет дизайнер интерьеров.

Подарок нужно разместить в центре ткани, чтобы углы ткани находились по сторонам. Затем два противоположных угла перекрещивают, складывая их между подарком и тканью, а оставшиеся два угла используют для завязывания двойного узла. Для создания более торжественного вида дизайнер предлагает дополнить упаковку еловой веточкой или другим украшением, которое можно разместить под узлом.

Коробки, ящики и корзины

„Как съедобные, так и несъедобные подарки можно красиво оформить в стеклянные емкости или коробки с крышкой. Они подходят не только для печенья, но и отлично подойдут для любых мелочей! Если от прошлых праздников ничего не осталось, комплект из двух коробок с рождественской тематикой можно купить всего за 4,99 €, получив упаковку сразу для двух подарков“, — советует Б. Миквере.

Ежегодное исследование IKEA „Жизнь дома“ показало, что почти треть жителей Эстонии считают порядок и чистоту в доме основным источником внутреннего спокойствия. Поэтому подарки, которые позже можно использовать для хранения вещей, например коробки или корзины, обязательно придутся к месту.