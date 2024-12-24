ФОТО | 5 практичных и недорогих идей упаковки подарков - и не надо ломать голову!(2)
Ежегодный опрос, посвящённый зимним праздникам, показывает, что каждый пятый эитель Эстонии хотел бы сделать их более экологичными, включая ответственную упаковку подарков. Кроме того, 60 %/65% опрошенных заявили, что при подготовке к праздникам они ищут бюджетные решения. Руководитель отдела дизайна интерьера IKEA, делится практичными идеями упаковки подарков, которые не требуют больших затрат.
„Наш ежегодный опрос показывает, что для 47 % жителей Эстонии главное в праздники – провести время с семьёй и друзьями. Конечно, мы хотим порадовать близких хотя бы небольшими подарками. Один из способов сделать это экологично и экономично – подойти к упаковке практично“, – отмечает глава отдела Брита Миквере.
Японский метод фурошики: тканевая упаковка подарков
Согласно новогоднему опросу IKEA, 48% жителей Эстонии предпочли бы получать практичные подарки, такие как пледы, полотенца или одежду. Такие подарки можно упаковать так, чтобы упаковка не оказалась в мусорнике.
„Если частью подарка является текстиль — кухонные полотенца, салфетки или наволочки, — стоит воспользоваться японским методом фурошики. Фурошики — это искусство упаковки подарков в ткань“, — объясняет дизайнер интерьеров.
Подарок нужно разместить в центре ткани, чтобы углы ткани находились по сторонам. Затем два противоположных угла перекрещивают, складывая их между подарком и тканью, а оставшиеся два угла используют для завязывания двойного узла. Для создания более торжественного вида дизайнер предлагает дополнить упаковку еловой веточкой или другим украшением, которое можно разместить под узлом.
Коробки, ящики и корзины
„Как съедобные, так и несъедобные подарки можно красиво оформить в стеклянные емкости или коробки с крышкой. Они подходят не только для печенья, но и отлично подойдут для любых мелочей! Если от прошлых праздников ничего не осталось, комплект из двух коробок с рождественской тематикой можно купить всего за 4,99 €, получив упаковку сразу для двух подарков“, — советует Б. Миквере.
Ежегодное исследование IKEA „Жизнь дома“ показало, что почти треть жителей Эстонии считают порядок и чистоту в доме основным источником внутреннего спокойствия. Поэтому подарки, которые позже можно использовать для хранения вещей, например коробки или корзины, обязательно придутся к месту.
Коробки из натуральных материалов, таких как бамбук, ротанг или тростник, экологичны и красиво смотрятся как элемент интерьера. Дизайнер предлагает спрятать содержимое коробки, прикрыв его тканью или тонкой бумагой. Вместо ленточки можно выбрать что-то более экологичное, например, веточку ели или льняной шнур, чтобы добавить оригинальности упаковке. Вместо ленточек, используйте гирлянды, а в качестве украшения добавьте еловую веточку.
Тканевые мешочки
Иногда подарки бывают неправильной формы или слишком маленькими, чтобы их удобно завернуть в бумагу. Б. Миквере предлагает простой и практичный способ упаковки таких подарков – положить их в прочный джутовый мешочек. Он идеально подходит для небольших подарков ручной работы и позже может использоваться для хранения мелочей или даже украшений.
„Чтобы сделать подарок особенным, используйте бумажные ярлычки и новогодние украшения. Добавьте персональное поздравление, напишите имя получателя и повесьте мешочек рядом с новогодним носком – это придаст волшебный акцент, который особенно понравится младшим членам семьи“.
Подарочная бумага
Б. Миквере рекомендует использовать подарочную бумагу, которая стоит недорого и соответствует трендам этого года – с цветочными узорами, классическими новогодними мотивами или графическими орнаментами. „Самое главное, конечно, всегда – это искреннее намерение. Однако многим нравится дарить красиво упакованные подарки. Разумеется, упаковка не должна стоить дороже самого подарка. Например, завернув подарок в небеленую бумагу, можно персонализировать его, чтобы он стал по-настоящему уникальным“.
Дизайнер добавляет, что, заменив ленту на гирлянду, даже самая простая подарочная бумага будет выглядеть утончённо. Перед вручением подарка можно включить гирлянду на батарейках, чтобы она выглядела особенно эффектно.
Подарочная бумага, раскрашенная своими руками
Если ни один из вариантов не подходит, отличной альтернативой может стать раскрашиваемая подарочная бумага. В продаже доступна бумага с готовыми рисунками для раскрашивания (10 м) или белая бумага в рулоне (30 м), на которой можно нарисовать всё, что угодно. Этот вариант особенно понравится семьям с детьми.
„Исследование IKEA об играх и досуге показало, что 51 % детей хотели бы проводить больше времени с родителями. В предновогодней суете совместный вечер может стать особенно ценным. В кругу семьи вы не только проведёте время вместе, но и создадите уникальную упаковочную бумагу для праздничных подарков по доступной цене“, – отмечает Б. Миквере.