Как содержательно провести Рождество, не опустошив при этом кошелек?(1)
Рождество – это время, когда мы склонны сосредотачиваться на подарках и тратах. Но если на мгновение остановиться и подумать о том, что действительно нужно для того, чтобы праздники стали особенными, ответ всегда один – проведенное с близкими время. И дело здесь не столько в деньгах, сколько в расстановке приоритетов. Банк Citadele предлагает несколько идей, как провести Рождество содержательно и не расточительно.
„Недавний опрос показал, что в этом году 13% жителей Эстонии не планируют покупать подарки. Вероятно, некоторые из них не могут этого сделать из-за финансовых трудностей. Вместе с тем все больше людей решают посвятить рождественское время близким или заняться благотворительностью. В любом случае существует множество способов отметить праздники весело и с минимальными затратами“, - отметила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.
Вечер при свечах с настольными играми
Соберите семью, выключите свет и зажгите свечи – это создаст уютную и интимную атмосферу. Совместные настольные игры или простые занятия, такие как просмотр старых фотографий или игра в карты, укрепляют связи и дают возможность по-настоящему уделить время друг другу.
Совместное приготовление пипаркооков
Ничто так не ассоциируется с Рождеством, как аромат пипаркооков и мандаринов. Приготовление пряников – не только доступное, но и очень веселое совместное занятие. Если вы сами не любите пипаркооки, их можно красиво упаковать и подарить – самодельные подарки всегда особенно ценны. Вы даже можете попробовать устроить конкурс на лучший пряничный домик, где каждый член семьи создаст свой вариант зимнего домика мечты.
Прогулка по рождественскому рынку в Старом городе Таллинна
Многие не представляют себе Рождество без праздничного рынка в таллиннском Старом городе. Бесплатная прогулка по красиво освещенному городу, остановка на кружку глинтвейна (хотя горячий напиток можно также приготовить дома в термосе заранее) и фотографии у украшенной елки останутся в вашей памяти дольше любого подарка. Атмосфера ярмарки и рождественские песни создадут праздничное настроение без лишних расходов.
Прогулки на природе и зимние игры
Когда выпадает снег, ничто не сравнится с зимним походом. Найдите живописное место – например, болото Пяэскюла, пустошь Юсси или любой другой уголок природы, где можно насладиться зимней красотой. Для поиска подходящего маршрута можно воспользоваться бесплатным приложением RMK. После прогулки устройте соревнование по лепке снеговиков или все вместе покатайтесь на санках – это просто, весело и совсем недорого.
Рождественские концерты и бесплатные мероприятия
Во многих городах и общинах Эстонии во время Рождества проходят бесплатные или очень недорогие концерты и мероприятия. Например, в церквях часто состоятся замечательные концерты хорового пения, приносящие умиротворение и рождественскую радость.
Изготовление рождественских украшений
Собственные рождественские украшения легко сделать самостоятельно, используя, например, старые газеты, пустые стеклянные банки или найденные в природе материалы, такие как сосновые шишки и ветки. Привлекайте к созданию поделок детей – это творческий и запоминающийся способ провести время вместе.
Дарите время, а не подарки
Если в этом году у вас нет возможности потратить деньги на подарки, договоритесь с близкими просто провести время друг с другом. Например, пусть каждый член семьи предложит какое-то совместное занятие – просмотр старого фильма, совместное приготовление еды или вечернюю зимнюю прогулку.
Деньги не определяют значение праздника
Даже если финансовые возможности ограничены, значимые рождественские праздники не должны оставаться мечтой. Главное – быть рядом, слушать и делиться простыми радостями. Накануне праздников важно помнить о финансовом планировании: например, начать готовиться к следующим рождественским тратам заранее и откладывать постепенно.
Давайте помнить, что Рождество – не только подарки. Это эмоции, тепло и моменты, которые надолго останутся в памяти.