Рождественский стол с изюминкой: шеф-повар дает советы, как сделать классическое праздничное меню интереснее

Он также делится секретом, как приготовить кровяные колбаски по-новому. „Вместо духовки для запекания колбасок стоит использовать гриль – результатом станет приятный дымный вкус и особенно хрустящая корочка!“

Классическая квашеная капуста для многих незаменима, но, по словам шефа, с помощью хитрости из нее можно сделать нечто особенное. „Попробуйте тушить капусту с темным рождественским пивом, добавляя мед и горчицу. В результате получится насыщенный и ароматный гарнир к свинине или запеченной курице“, — говорит Саар.

Настоящие гурманы могут подать на рождественский стол морепродукты. „Мидии можно приготовить в простом соусе из белого вина с чесноком, добавив немного сливок. Также креветки идеально подходят для рождественского стола или в качестве закуски. Их следует быстро обжарить с чесноком и перцем чили“, — рекомендует Саар.

Для белой рыбы, такой как треска или судак, он предлагает использовать травы, лимон и чеснок и готовить в фольге, чтобы рыба осталась сочной.

По словам Сааpа, звездой рождественского стола чаще всего становится классическая свинина, но рыба и морепродукты предлагают более легкий и интересный вариант. „Например, вместо свиного жаркого или запеченной курицы можно подать запеченного лосося или форель. Это очень просто приготовить, используя соль, перец, лимонный сок и свежий укроп, но интересный акцент можно создать, покрыв рыбу тонким слоем медово-горчичного соуса и запекая ее в духовке при 180 градусах 15–25 минут в зависимости от толщины рыбы“, — советует Саар.

„Жители Эстонии ценят традиционные рождественские вкусы и остаются верны своим любимым классическим блюдам, таким как свиное жаркое, квашеная капуста и салаты. Например, в период Рождества в Maxima ежедневно продается до 500 килограммов картофельного салата с колбасками“, — говорит Раунo Саар. „Однако наряду с классическим праздничным меню я рекомендую искать более легкие и современные альтернативы, чтобы разнообразить рождественский стол. Часто этого можно добиться, добавив к знакомым вкусам всего один новый ингредиент“.

Вместо паштета — паста из копченой рыбы

Вместо классического паштета на рождественский стол можно подать пасту из копченой рыбы, которая, по словам шефа Maxima, готовится быстро и хорошо сочетается с черным хлебом. „Для приготовления пасты разомните копченую рыбу, например, треску или щуку, и смешайте ее с крем-сыром, сметаной, красным луком, лимонным соком, укропом и другой зеленью, а также добавьте соль и перец“, — говорит Саар.

Он также предлагает обогатить праздничный стол намазкой из икры или рыбной икры: „Для классического яичного масла разомните отваренные яйца вилкой, смешайте с маслом, солью, зеленым луком и петрушкой, а затем добавьте икру или черную икру. Это придаст блюду праздничность и отлично подойдет к новогоднему столу“.

Салат из тыквы с изюминкой для яркого рождественского стола

По словам Сааpа, картофельный салат и розолье – неотъемлемая классика эстонского рождественского стола, но тем, кто увлекается кулинарией, он предлагает приготовить обновленный вариант „шубы“. „Заменив в классическом рецепте селедку копченым лососем или форелью, можно предложить альтернативу уже знакомым вкусам“.

Для создания яркого праздничного стола шеф рекомендует добавить новые вкусы к маринованной тыкве. „Многие готовят маринованную тыкву сами, но она также есть в каждом магазине. Чтобы сделать ее особенной, смешайте тыкву с петрушкой, кориандром или мятой, а также добавьте зерна граната, которые придадут знакомому вкусу совершенно новое измерение“, — говорит он.

Рождественский десерт в бокале

Имбирное печенье и мандарины – рождественская классика, но для десерта можно легко приготовить что-то особенное из рождественских вкусов. „Например, можно сделать простой десерт в бокале из крема с творожным сыром и рождественского печенья. Для этого смешайте творожный сыр с небольшим количеством сахара и взбитых сливок, чередуя с измельченным имбирным печеньем, тонкими ломтиками яблока и корицей. Можно также добавить немного любого красного варенья, которое есть дома“, — советует Саар.

Глинтвейн из домашних ингредиентов

Вместо магазинного глинтвейна, по словам шефа, можно легко приготовить домашний напиток. „Для этого используйте недорогое красное вино, добавьте сахар, палочки корицы, бадьян, апельсин и имбирь. Сладость можно регулировать по своему вкусу. По желанию можно добавить немного бренди или рома, чтобы придать глинтвейну более насыщенный вкус“, — учит Саар. Подавать домашний глинтвейн можно с орехами, изюмом и ломтиком апельсина.

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