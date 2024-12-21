6 часов и 43,5 минуты. Сегодня самый короткий день в году

Солярная зима началась гораздо раньше - 6 ноября. В этот период северное полушарие Земли получает наименьшее количество солнечного света. Солярная зима продлится до 4 февраля.

День зимнего солнцестояния имеет свои народные традиции и ритуалы. Например, древним эстонцам и латышам в этот день нельзя было лениться. Нужно найти время, чтобы навести порядок в доме и выбросить старое, чтобы освободить место для от нового. Это также было время для гаданий и предсказаний будущего.

Зимнее солнцестояние - самое темное время в году, поэтому особенно важно противопоставить ему светлое, в прямом смысле: окружить себя яркими вещами, носить яркую одежду и добавить больше света.

Также важно создать движение - нельзя сидеть на одном месте и скучать. Движение - это здоровье и обустройство дома - его украшение, привнесение света через декор, свечи, - и приготовление пищи. Говорят, что в день зимнего солнцестояния на столе должно быть не менее девяти блюд разных цветов и вкусов.

Зимнее солнцестояние - это также время для гаданий и предсказаний. Например, по воску. Для этого нужно налить расплавленный воск в чашу с холодной водой, где он приобретает причудливые формы. Предсказание делают по тени застывшей восковой фигурки от света свечи.

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