Средства для хорошего настроения. Спасет ли прием витаминов от сезонного упадка сил?(4)
Ноябрь и декабрь – самые темные, самые депрессивные месяцы в нашем климате. Хотя предпраздничная иллюминация немного исправляет ситуацию, все же именно в этот период люди чаще всего переживают апатию и хандрят. Как взбодриться и помогут ли в этом витамины, „МК-Эстонии“ рассказали эксперты.
Витамины играют важную роль в поддержании нормального функционирования нервной системы, гормонального баланса и обмена веществ, поэтому их дефицит может привести к различным психоэмоциональным расстройствам. В целом организм получает необходимые микро- и макроэлементы, а также витамины при здоровом и разнообразном питании, но, например, однообразный стол или продолжительная болезнь могут нарушить баланс необходимых веществ в организме.
Чаще всего возникает нехватка витаминов группы С и В
По словам провизора тартуской аптеки Sõbra Benu Астрид Оолберг, человеческий организм постоянно обновляется. „Клетки в нашем организме стареют и при этом постоянно создаются новые. Строительный материал – то есть различные микро- и макроэлементы, витамины и микроэлементы, необходимые нам для функционирования организма – мы получаем из пищи. Кроме того, наше тело достаточно умно, чтобы самостоятельно вырабатывать недостающие вещества, когда это необходимо“, – объясняет Оолберг.
К сожалению, привычки и образ жизни у людей самые разные, и довольно часто получается так, что питание человека достаточно однообразно и ему может не хватать каких-то питательных веществ, витаминов или микроэлементов.
„Также определенные формы питания – например, веганство – могут вызывать дефицит некоторых витаминов. Например, у веганов чаще наблюдается дефицит витамина B12, что, в свою очередь, может повлиять на метаболизм железа и привести к снижению уровня гемоглобина. Также может случиться так, что потребление только одного витамина из группы В может привести к снижению уровня другого витамина из той же группы“, – приводит пример фармацевт.
Витамин С важно получать из пищи ежедневно
Организм человека не хранит водорастворимый витамин С в больших количествах, и поэтому, по словам аптекаря, важно ежедневно употреблять этот витамин.
„Лучший способ получить витамин С – это есть свежие фрукты и овощи. Важно знать, что содержание витамина С снижается при длительном хранении этих продуктов, особенно зимой. Поэтому в холодное время года может быть полезно дополнительно принимать витамин С“, – делится советами Оолберг, напоминая, что помимо ослабления иммунитета дефицит витамина С может проявляться еще и кровоточивостью десен. Фармацевт также предостерегает от передозировки витамина С, так как чрезмерное потребление этого витамина может вызвать диарею.
По словам аптекаря, самый надежный способ выявить нехватку витаминов и минералов в организме – это сдача анализа крови, который и показывает уровень различных витаминов и минералов в крови.
„Если действительно есть необходимость принимать больше витаминов – например, после тяжелой или длительной изнурительной болезни, то после курса витаминов самочувствие может значительно улучшиться всего за 2-3 недели“, – говорит фармацевт.
Так как разные витамины усваиваются в организме по-разному, а значит, и руководства по их применению также отличаются, то обязательно стоит проконсультироваться с фармацевтом.
Золотое правило приема витаминов
По словам фармацевта Лаури Баара, самые распространенные ошибки при приеме витаминов – это употребление их натощак или прием жирорастворимых витаминов без жирной пищи.
„Если принимать витамины натощак, то из-за избытка желудочного сока большая часть действующего вещества уже может раствориться благодаря кислоте в желудке, в результате чего эффективность препарата снижается. Также бывает и так, что прием натощак раздражает желудок и вызывает тошноту“, – предупреждает Баар. Он добавляет, что употребление чая или кофе непосредственно перед приемом витаминов также препятствует их усвоению.
„Для достижения необходимого эффекта существует золотое правило приема витаминов и минералов: принимать их один раз в день, каждый день в одно и то же время и после еды, запивая стаканом чистой воды. Конечно, есть исключения, и иногда подбор правильной дозы потребует разных вариантов употребления или же нужную дозу можно точно определить на консультации с фармацевтом или врачом“, – отмечает аптекарь.
Эффект от приема витаминов обычно начинает проявляться в течение нескольких дней или вплоть до недели, особенно когда речь идет о водорастворимых витаминах. Однако действие жирорастворимых витаминов может быть более медленным, а при приеме порошка магния в случае судорог эффект может наступить уже через несколько минут. Фармацевт поясняет: „В здоровом организме, где нет явного дефицита некоторых витаминов, эффект может ощущаться не сразу, но регулярное употребление витаминов помогает предотвратить проблемы в будущем“.
В завершение Баар напоминает: „Важно снижать чрезмерный стресс, следить за своим самочувствием и состоянием здоровья, а если с вашим здоровьем что-то не в порядке, то всегда стоит обратиться к врачу или фармацевту“.