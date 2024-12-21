Покупка подарков вызывает стресс? 5 советов, как сэкономить деньги и нервы

Избегайте предложений, которые кажутся невероятнымиВ предпраздничный период легко попасться в ловушку заманчивых интернет-предложений, ведь сверхнизкие цены привлекают покупателей на сайты, где можно легко „подцепить“ вирус. Или же продаваемый товар на деле оказывается совсем не таким, как обещано. Дешёвые и популярные интернет-магазины, такие как Temu и Shein, привлекают покупателей невероятно низкими ценами, но стоит помнить, что за минимальной ценой часто скрывается минимальное качество.

„Не стоит заказывать подарки на сомнительных сайтах, так как там нередко орудуют мошенники. Вам могут прислать вещь не того размера, товар плохого качества или вовсе ничего не прислать. Перед покупкой обязательно читайте отзывы об интернет-магазинах и товарах и избегайте платформ с сомнительным пользовательским опытом. Лучше сделать ставку на качество, чем рисковать дешёвым, но бесполезным товаром“, – отметил специалист.

Отдавайте предпочтение местным товарамПокупка подарков – это прекрасная возможность поддержать местные компании и ремесленников. Местная продукция часто уникальна, качественна и создана с любовью. Кроме того, таким образом вы поддерживаете местную экономику и малый бизнес. Прогуливаясь по рождественским ярмаркам и мероприятиям, будьте внимательны – возможно, именно там вы найдёте душевный подарок под ёлку. Также можно познакомиться с творчеством эстонских дизайнеров в различных дизайнерских и интернет-магазинах.