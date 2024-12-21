Покупка подарков вызывает стресс? 5 советов, как сэкономить деньги и нервы(1)
Праздничный сезон – это время радости, семейных встреч и подарков, но он часто сопровождается стрессом и тревогой из-за покупок. Как выбрать идеальный подарок, который порадует получателя, но не опустошит ваш кошелёк? Предложений бесконечно много, соблазны велики, поэтому при покупке рождественских подарков важно делать осознанный выбор. Руководитель отдела розничного банкинга Luminor в Эстонии Каспар Корк делится советами, которые помогут вам обдуманно совершать покупки и избежать бесполезных трат.
Избегайте предложений, которые кажутся невероятнымиВ предпраздничный период легко попасться в ловушку заманчивых интернет-предложений, ведь сверхнизкие цены привлекают покупателей на сайты, где можно легко „подцепить“ вирус. Или же продаваемый товар на деле оказывается совсем не таким, как обещано. Дешёвые и популярные интернет-магазины, такие как Temu и Shein, привлекают покупателей невероятно низкими ценами, но стоит помнить, что за минимальной ценой часто скрывается минимальное качество.
„Не стоит заказывать подарки на сомнительных сайтах, так как там нередко орудуют мошенники. Вам могут прислать вещь не того размера, товар плохого качества или вовсе ничего не прислать. Перед покупкой обязательно читайте отзывы об интернет-магазинах и товарах и избегайте платформ с сомнительным пользовательским опытом. Лучше сделать ставку на качество, чем рисковать дешёвым, но бесполезным товаром“, – отметил специалист.
Отдавайте предпочтение местным товарамПокупка подарков – это прекрасная возможность поддержать местные компании и ремесленников. Местная продукция часто уникальна, качественна и создана с любовью. Кроме того, таким образом вы поддерживаете местную экономику и малый бизнес. Прогуливаясь по рождественским ярмаркам и мероприятиям, будьте внимательны – возможно, именно там вы найдёте душевный подарок под ёлку. Также можно познакомиться с творчеством эстонских дизайнеров в различных дизайнерских и интернет-магазинах.
Думайте о получателе подарка и его желанияхЧтобы избежать излишнего потребления, перед покупкой всегда полезно подумать о человеке, которому предназначен подарок. То, что радует вас, может не вызвать восторга у другого человека, поэтому ключевой вопрос должен быть: „Что действительно нужно или чего хочет получатель подарка?“ Личный и продуманный подарок принесёт гораздо больше радости, чем случайный выбор. „Если сомневаетесь в своих идеях, всегда можно спросить у человека, которому вы собираетесь сделать подарок. Желанный подарок гораздо ценнее того, что останется лежать в шкафу“, – посоветовал Корк.
Заходите в магазины с чётким спискомПланирование – основа праздничных покупок. Без списка в магазине вы легко потратите больше, чем планировали, и наберёте в корзину вещи, которые вам на самом деле не нужны. Составьте список до похода в магазин, включив в него всех получателей подарков и несколько идей, которые их обрадуют. Это позволит сэкономить время и деньги, а также избежать ненужного стресса.
Страхование покупокПри покупке подарков стоит подумать и о страховании покупок, чтобы избежать неприятных ситуаций. „Приобретая электронику или бытовую технику для членов семьи, разумно использовать платёжную карту со страхованием покупок. Это даёт дополнительную защиту на случай внезапного повреждения товара. Таким образом, можно быть уверенным, что в случае непредвиденных проблем часть стоимости товара будет компенсирована“, – сказал эксперт.
Кроме того, всегда сохраняйте чеки и цифровые подтверждения на почте – они понадобятся как для решения гарантийных случаев, так и для обмена подарка, если, например, потребуется изменить размер или цвет. Всегда лучше выбирать цифровые чеки, так как бумажные версии легко потерять, и тогда единственное подтверждение покупки будет утрачено.