Сделайте это - и вы больше никогда не получите подарок! Владелица светского салона объясняет, как правильно дарить и получать подарки(4)
В преддверии праздников, подарки - одна из самых животрепещущих тем. Как получить подарок мечты и как реагировать, если подарок оставляет желать лучшего? Об этом рассказала Анна Павлова, создатель светского салона Art & Gourmet.
Если вам подарили условно „плохой“ подарок, это ни в коем случае нельзя показывать. Главное правило - благодарить всегда. А чтобы благодарность была искренней, помните, что подарок - это прежде всего жест внимания. Поэтому, мы благодарим за время и усилия, за проявленное внимание в наш адрес. Иногда выбрать идеальный подарок бывает сложно, если вас заранее не оповестили, что человек желает получить.
Сразу делюсь лайфхаком, как облегчить задачу близким и получить желаемое. Заведите себе вишлист - список желаний. В сети множество специализированных платформ, которые позволяют собирать желаемые подарки в список с фотографиями, описанием и даже ссылками. Вполне уместно вместе с приглашением на торжество прислать и ссылку на свой вишлист.
Когда открывать подарок?
Другая важная тема, которая часто интересует людей - открывать подарок сразу, или потом. Здесь мы отталкиваемся от уместности. Если речь идет о небольшом мероприятии в близком кругу друзей, где вы хозяйка, организатор, и „главный экспонат“, тогда вполне уместно, и даже обязательно, открыть подарок на глазах у человека, который вам его вручил. В большинстве случаев даритель от всей души желает увидеть ваши счастливые и благодарные глаза. А если вдруг в подарке заключено нечто личное, вас ответственно предупредят, что этот ящик Пандоры лучше открывать в одиночестве. Исключение из правил - деньги. Считается дурным тоном открывать конверты с деньгами и пересчитывать содержимое прилюдно (а уж тем более восторгаться огромной суммой или разочарованно вздыхать).
Не открывают подарки прилюдно в основном на крупных частных мероприятиях, таких, как свадьба или юбилей на большое количество гостей. Потому что там есть программа и строгий тайминг. В таком случае хозяева вечера просто получают подарок, благодарят за приятный жест внимания и, чтобы не нарушать программу, отправляют подарок на специально отведенное почетное место. Во всяком случае, именно такую практику я встречала когда в качестве гостьи посещала крупные частные мероприятия. Благодарность за подарок выражается уже после мероприятия по телефону или открыткой.
Как дарить и что дарить?
Для себя я создала несколько критериев, через которые оцениваю все, что касается подарков. Во-первых, три критерия этикета: уместность, удобство, уважение. Удобство - вы дарите подарок, который не доставит хлопот. Уместность - дарите то, что соответствует возрасту, статусу, торжественности события и вашим взаимоотношениям. Уважение - ваш подарок уважителен во всех смыслах и не является оскорбительным с учетом культуры и вероисповедания получателя. А также, три критерия подарка: ценность, упаковка, история.
Стоит различать цену от ценности. Было проведено любопытное исследование Стенфордского университета, которое показало, что цена никак не связана с эмоциями и признательностью. Так что при выборе презента стоит ориентироваться на свои финансовые возможности и больше думать о ценности для получателя. Что касается упаковки, на ней нельзя экономить, ведь разворачивать подарок - это особое удовольствие! Также, нелишним будет вложить подписанную открытку, особенно на крупном мероприятии, чтобы было понятно от кого подарок.
История, с которой вы презентуете подарок, порой, может быть даже важнее остальных критериев. Даже самый драгоценный и редкий подарок можно подарить банально, а самый элементарный презент преподнести так, что он будет восприниматься как диковинка и роскошь. По сути, вещи - это всего лишь вещи, если за ними не стоит интересной истории, личного сентимента или чувства, вызванного у обладателя. Поэтому, если вы хотите удивить и порадовать человека, обязательно сопроводите ваш подарок завораживающей историей.
Часто людей тревожит, что уместно подарить малознакомым людям. Разберем пример, актуальный в рождественские и новогодние праздники. Если новые знакомые пригласили вас к себе в гости, и вы совершенно ничего не знаете об их предпочтениях, вполне уместно подарить небольшой, но красивый предмет декора: вазы, подсвечники, качественные свечи, елочные игрушки ручной работы. Кстати, всегда придутся ко двору красиво оформленные сладости, деликатесы или ваше любимое шампанское. Особенно, если сопроводите презент интересной историей о французском шато, где оно было создано.
В компании знакомых и коллег, о которых вы знаете чуть больше, при подборе подарка вы уже можете отталкиваться от их вкусов и предпочтений. Уместно дарить билеты на мероприятия, абонементы в театр или спортклуб, сертификаты в различные магазины (в зависимости от интересов). Но точно не стоит дарить конкретные косметические продукты или парфюмы. В случае с коллегами, такие подарки неуместны в рабочих отношениях, это моветон. А в случае со знакомыми, высока вероятность ошибиться с выбором цвета и марки, если вы не руководствуетесь точной ссылкой из списка их желанных подарков.
Начальству и деловым партнерам не принято дарить деньги. И если стоит задача приготовить подарок человеку, у которого уже все есть, то вас выручит умение находить вещи с интересной историей. Это может быть антиквариат, картина, или коллекционное вино, коньяк, или любой другой соответствующий увлечениям предмет. Здесь главный аспект - это уважение, поэтому стоит узнать заранее, любит ли получатель старинные предметы, или предпочитает ультрасовременную обстановку, увлекается ли каким-либо спортом, занятием, или коллекционированием.
Важно упомянуть, что деловой этикет не предусматривает подарок для начальника от каждого сотрудника персонально. Иногда, это правило нарушается, и некоторые готовят персональные презенты своим руководителям, однако, во многих компаниях это запрещено трудовым уставом. Гораздо более уместно дарить подарок начальнику от коллектива.
С близкими друзьями и семьей все проще. Зачастую, они сами с удовольствием вам скажут, что им подарить, или же можно договориться сделать вишлист. Если желаете сделать сюрприз, помните о шести главных критериях, которые я упомянула выше. Три критерия подарка: ценность, упаковка, история. И три критерия этикета: уместность, удобство, уважение - не поставить в неловкое положение своим подарком и ни к чему не обязывать.
Подарок, который вы дарите, очень многое говорит о вас, это часть вашего стиля. Как и реакция на подарок - часть имиджа получателя. Поэтому, в преддверии праздников, я желаю каждому искренне радоваться любым знакам внимания, и от души одаривать ими окружающих.