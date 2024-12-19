Сделайте это - и вы больше никогда не получите подарок! Владелица светского салона объясняет, как правильно дарить и получать подарки

Не открывают подарки прилюдно в основном на крупных частных мероприятиях, таких, как свадьба или юбилей на большое количество гостей. Потому что там есть программа и строгий тайминг. В таком случае хозяева вечера просто получают подарок, благодарят за приятный жест внимания и, чтобы не нарушать программу, отправляют подарок на специально отведенное почетное место. Во всяком случае, именно такую практику я встречала когда в качестве гостьи посещала крупные частные мероприятия. Благодарность за подарок выражается уже после мероприятия по телефону или открыткой.

Другая важная тема, которая часто интересует людей - открывать подарок сразу, или потом. Здесь мы отталкиваемся от уместности. Если речь идет о небольшом мероприятии в близком кругу друзей, где вы хозяйка, организатор, и „главный экспонат“, тогда вполне уместно, и даже обязательно, открыть подарок на глазах у человека, который вам его вручил. В большинстве случаев даритель от всей души желает увидеть ваши счастливые и благодарные глаза. А если вдруг в подарке заключено нечто личное, вас ответственно предупредят, что этот ящик Пандоры лучше открывать в одиночестве. Исключение из правил - деньги. Считается дурным тоном открывать конверты с деньгами и пересчитывать содержимое прилюдно (а уж тем более восторгаться огромной суммой или разочарованно вздыхать).

Сразу делюсь лайфхаком, как облегчить задачу близким и получить желаемое. Заведите себе вишлист - список желаний. В сети множество специализированных платформ, которые позволяют собирать желаемые подарки в список с фотографиями, описанием и даже ссылками. Вполне уместно вместе с приглашением на торжество прислать и ссылку на свой вишлист.

Если вам подарили условно „плохой“ подарок, это ни в коем случае нельзя показывать. Главное правило - благодарить всегда . А чтобы благодарность была искренней, помните, что подарок - это прежде всего жест внимания. Поэтому, мы благодарим за время и усилия, за проявленное внимание в наш адрес. Иногда выбрать идеальный подарок бывает сложно, если вас заранее не оповестили, что человек желает получить.

Как дарить и что дарить?

Для себя я создала несколько критериев, через которые оцениваю все, что касается подарков. Во-первых, три критерия этикета: уместность, удобство, уважение. Удобство - вы дарите подарок, который не доставит хлопот. Уместность - дарите то, что соответствует возрасту, статусу, торжественности события и вашим взаимоотношениям. Уважение - ваш подарок уважителен во всех смыслах и не является оскорбительным с учетом культуры и вероисповедания получателя. А также, три критерия подарка: ценность, упаковка, история.

Стоит различать цену от ценности. Было проведено любопытное исследование Стенфордского университета, которое показало, что цена никак не связана с эмоциями и признательностью. Так что при выборе презента стоит ориентироваться на свои финансовые возможности и больше думать о ценности для получателя. Что касается упаковки, на ней нельзя экономить, ведь разворачивать подарок - это особое удовольствие! Также, нелишним будет вложить подписанную открытку, особенно на крупном мероприятии, чтобы было понятно от кого подарок.

История, с которой вы презентуете подарок, порой, может быть даже важнее остальных критериев. Даже самый драгоценный и редкий подарок можно подарить банально, а самый элементарный презент преподнести так, что он будет восприниматься как диковинка и роскошь. По сути, вещи - это всего лишь вещи, если за ними не стоит интересной истории, личного сентимента или чувства, вызванного у обладателя. Поэтому, если вы хотите удивить и порадовать человека, обязательно сопроводите ваш подарок завораживающей историей.