ФОТО | Мода и Рождество. Смотрите, как сказочно сейчас выглядит замок Фалль!

Сегодня я хочу рассказать об удивительном месте, где нас ждет Праздник. И это место - Замок Фалль.

Буквально на днях в Замке поселилась Волшебная сказка Рождества.

Диковинные птицы, золотые шары, хрустальные снежинки и пушистые лапы елей украсили покои старинного особняка. Все это стало возможным благодаря фантазии флориста, автора проекта Lilleball, Татьяны Тридворновой.

Основной цвет этой рождественской красоты – белый. Татьяна говорит, что на этот цвет слетаются ангелы.

Первое, что мы видим при входе в Замок - это белоснежная Рождественская ель.

А уже следующем зале нас встречают… творения Эльзы Скиапарелли, одного из самых известных кутюрье прошлого века, основоположницы современной моды.

Дело в том, что замке сейчас проходит выставка Александра Васильева „От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды“.

Костюмы, представленные на этой выставке – это не просто история моды двадцатого века, это наша с вами жизнь. Многие силуэты узнаваемы: „такое носила моя мама, а вот что-то подобное было у моей бабушки“. И мы как будто снова оказываемся в детстве, с его милыми радостями и теплом рук близких. Время из детства в предвкушении Рождества и Нового года – это мои самые теплые воспоминания.

Мода, Рождество и незабываемые впечатления – это то, что ожидает гостей Замка. И я обязательно туда вернусь еще не раз, чтобы опять оказаться в сказке, напитаться это красотой и сохранить на весь следующий год это волшебное состояние Счастья.

Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий „Стильное заявление“ для женщин 45+. Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога „Стильное заявление“ можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.

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