Досуг
19.12.2024, 13:10

ФОТО | Мода и Рождество. Смотрите, как сказочно сейчас выглядит замок Фалль!

 
Диана Денисова
Рождество в замке Фалль
Рождество в замке Фалль
ФОТО: Karina Vaus | Erakogu

Эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова в своем блоге „Стильное заявление“ на RusDelfi рассказывает о том, как необыкновенно преобразился к Рождеству замок Фалль, где сейчас одновременно работают две выставки: „Блистательное Рождество“ Татьяны Тридворновой (до 12 января) и „От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды“ Александра Васильева (до 27 апреля).

Сегодня я хочу рассказать об удивительном месте, где нас ждет Праздник. И это место - Замок Фалль.

Буквально на днях в Замке поселилась Волшебная сказка Рождества.

Диковинные птицы, золотые шары, хрустальные снежинки и пушистые лапы елей украсили покои старинного особняка. Все это стало возможным благодаря фантазии флориста, автора проекта Lilleball, Татьяны Тридворновой.

Выставка „Блистательное Рождество“ Татьяны Тридворновой
Выставка „Блистательное Рождество“ Татьяны Тридворновой
Выставка „Блистательное Рождество“ Татьяны Тридворновой

Основной цвет этой рождественской красоты – белый. Татьяна говорит, что на этот цвет слетаются ангелы.

Первое, что мы видим при входе в Замок - это белоснежная Рождественская ель.

Выставка „Блистательное Рождество“ Татьяны Тридворновой

А уже следующем зале нас встречают… творения Эльзы Скиапарелли, одного из самых известных кутюрье прошлого века, основоположницы современной моды.

Дело в том, что замке сейчас проходит выставка Александра Васильева „От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды“.

Выставка Александра Васильева „От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды“

Костюмы, представленные на этой выставке – это не просто история моды двадцатого века, это наша с вами жизнь. Многие силуэты узнаваемы: „такое носила моя мама, а вот что-то подобное было у моей бабушки“. И мы как будто снова оказываемся в детстве, с его милыми радостями и теплом рук близких. Время из детства в предвкушении Рождества и Нового года – это мои самые теплые воспоминания.

Мода, Рождество и незабываемые впечатления – это то, что ожидает гостей Замка. И я обязательно туда вернусь еще не раз, чтобы опять оказаться в сказке, напитаться это красотой и сохранить на весь следующий год это волшебное состояние Счастья.

Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий „Стильное заявление“ для женщин 45+. Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога „Стильное заявление“ можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.

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