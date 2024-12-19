ФОТО | Праздничные вкусы в стакане воды: пять эффектных рецептов рождественских напитков из обычной воды из-под крана

Чистая водопроводная вода – идеальный напиток для того, чтобы утолить жажду, вне зависимости от того праздники сейчас или будни. Жирную и калорийную пищу также лучше запивать именно водой. Благодаря плитняковой почве вода в Эстонии богата кальцием и магнием, а эти минеральные вещества жизненно важны для организма. Результаты лабораторных исследований таллиннской водопроводной воды показывают, что при потреблении 2 литров воды ежедневно организм получает 13% дневной нормы кальция, 5% – магния и 1% – натрия. Кроме того, с питьевой водой мы получаем необходимые организму калий, марганец, цинк и медь, правда, уже в значительно меньших количествах.

На праздничный стол можно поставить эффектный графин с полезным напитком, дополнив воду из-под крана сезонными ягодами, фруктами, овощами и травами. Пределов творческому полету нет – каждый волен придать воде вкус и внешний вид по своему усмотрению. Фуд-блогер Туули Матисен поделилась пятью простыми рецептами эффектной и вкусной подачи воды на стол.

Рождественский кувшин

В редком доме под Рождество не найдется мандаринов. Чем не повод приготовить воду с мандариновым вкусом! Пару мандаринов очистите от шкурки, нарежьте на ломтики и добавьте в кувшин воды для кисловато-сладкого вкуса. Дополните ансамбль алыми ягодами клюквы и парой веточек розмарина. Вот и все – готов красивый напиток со вкусом Рождества.

Радость худеющего

Легкая зеленая детокс-вода понравится каждому, кто заботится о своей фигуре. Это особенно актуально в праздничный период, когда многие из нас предаются чревоугодию. В кувшин с водой добавьте несколько стеблей и листья сельдерея, а также тонкие полоски огурца (их проще всего сделать при помощи овощечистки). Положите также нарезанные ломтиками киви и лайм – это придаст напитку легкую кислинку и добавит витамина C. Результат – не просто вкусный и освежающий, но и крайне полезный напиток.

Воспоминания о лете