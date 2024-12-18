18.12.2024, 13:30
Эстонка в замешательстве: „Мой партнер не выкладывает в соцсети наши совместные фото, хотя охотно делится всем остальным“. Нормально ли это?(6)
ФОТО: | Shutterstock
Журнал Anne & Stiil запускает новую рубрику под названием „Скорая помощь отношений“. Консультант по личностному развитию и отношениям с многолетним опытом Тийна Тийтус отвечает на вопросы читателей. В этой статье узнаем, нормально ли не публиковать совместные фото в соцсетях.
ВОПРОС: Мой партнер никогда не выкладывает в соцсети наши совместные фотографии. Он утверждает, что не хочет делиться своей личной жизнью в публичном аккаунте. При этом он показывает там все остальные свои занятия, в том числе и друзей. Стоит ли мне беспокоиться?
Уже подписаны?