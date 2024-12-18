Эстонка в замешательстве: „Мой партнер не выкладывает в соцсети наши совместные фото, хотя охотно делится всем остальным“. Нормально ли это?

ВОПРОС: Мой партнер никогда не выкладывает в соцсети наши совместные фотографии. Он утверждает, что не хочет делиться своей личной жизнью в публичном аккаунте. При этом он показывает там все остальные свои занятия, в том числе и друзей. Стоит ли мне беспокоиться?

ТИЙНА ТИЙТУС: Социальные сети, безусловно, являются важным местом, где вы делитесь самыми яркими моментами своей жизни, и часто именно через электронную платформу вы сообщаете об изменениях в своей любовной жизни. Однако обнародование своей личной жизни - очень деликатная тема, особенно когда эти публикации касаются других людей. Исследования показывают, что слишком частое публичное распространение информации о своих любовных отношениях приносит больше вреда, чем пользы. Частые публикации об отношениях могут указывать на проблемы в самих отношениях.