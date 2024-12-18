Секс и отношения
18.12.2024, 13:30

Эстонка в замешательстве: „Мой партнер не выкладывает в соцсети наши совместные фото, хотя охотно делится всем остальным“. Нормально ли это?

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Tiina Tiitus
Могут быть разные, даже совершенно противоречивые причины, по которым партнер не делится вашими фотографиями.
Могут быть разные, даже совершенно противоречивые причины, по которым партнер не делится вашими фотографиями.
ФОТО: Prostock-studio | Shutterstock

Журнал Anne & Stiil запускает новую рубрику под названием „Скорая помощь отношений“. Консультант по личностному развитию и отношениям с многолетним опытом Тийна Тийтус отвечает на вопросы читателей. В этой статье узнаем, нормально ли не публиковать совместные фото в соцсетях.

ВОПРОС: Мой партнер никогда не выкладывает в соцсети наши совместные фотографии. Он утверждает, что не хочет делиться своей личной жизнью в публичном аккаунте. При этом он показывает там все остальные свои занятия, в том числе и друзей. Стоит ли мне беспокоиться?

ТИЙНА ТИЙТУС: Социальные сети, безусловно, являются важным местом, где вы делитесь самыми яркими моментами своей жизни, и часто именно через электронную платформу вы сообщаете об изменениях в своей любовной жизни. Однако обнародование своей личной жизни - очень деликатная тема, особенно когда эти публикации касаются других людей. Исследования показывают, что слишком частое публичное распространение информации о своих любовных отношениях приносит больше вреда, чем пользы. Частые публикации об отношениях могут указывать на проблемы в самих отношениях.

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