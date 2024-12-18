18.12.2024, 10:30
„Водитель настаивал, чтобы я „порадовал“ его прямо в машине“. Домогательства в такси: истории жертв и последствия(3)
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Представьте: вы засиделись в гостях у друзей в пятницу вечером и поздно в одиночку возвращаетесь домой. Зима. На улице холодно. Вам не терпится согреться и отдохнуть. Приезжает такси. Вы плюхаетесь на заднее сидение и тут… „Скажите, а вас дома кто-нибудь ждет? Вы такая красивая девушка (или парень), может, познакомимся?“
Лица водителя в темноте не видно. Дальше может случиться, что угодно: водитель ограничится личными вопросами, начнет клянчить номер телефона, предложит „покатать по району“, покурить или даже пожелает, чтобы вы заплатили „натурой“. Увы, все это вполне реальные перспективы, пишет Delfi Life.
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