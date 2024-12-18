„Водитель настаивал, чтобы я „порадовал“ его прямо в машине“. Домогательства в такси: истории жертв и последствия

Лица водителя в темноте не видно. Дальше может случиться, что угодно: водитель ограничится личными вопросами, начнет клянчить номер телефона, предложит „покатать по району“, покурить или даже пожелает, чтобы вы заплатили „натурой“. Увы, все это вполне реальные перспективы, пишет Delfi Life.

Сегодня в странах Балтии крупнейший и самый популярный поставщик услуг такси - компания Bolt. В большинстве случаев люди довольны своими поездками, но есть и те, кто сталкивался с весьма неприятными и даже опасными ситуациями. Что с ними произошло? Как компания Bolt реагирует на жалобы пассажиров? Что происходит с водителями, которых обвинили в домогательствах или в нарушении личных границ? Куда можно сообщать о случившемся? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этом тексте.