Досуг
18.12.2024, 10:30

„Водитель настаивал, чтобы я „порадовал“ его прямо в машине“. Домогательства в такси: истории жертв и последствия

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Каролина Гансовска
Такси. Фото иллюстративное.
Такси. Фото иллюстративное.
ФОТО: Cameris | Shutterstock

Представьте: вы засиделись в гостях у друзей в пятницу вечером и поздно в одиночку возвращаетесь домой. Зима. На улице холодно. Вам не терпится согреться и отдохнуть. Приезжает такси. Вы плюхаетесь на заднее сидение и тут… „Скажите, а вас дома кто-нибудь ждет? Вы такая красивая девушка (или парень), может, познакомимся?“

Лица водителя в темноте не видно. Дальше может случиться, что угодно: водитель ограничится личными вопросами, начнет клянчить номер телефона, предложит „покатать по району“, покурить или даже пожелает, чтобы вы заплатили „натурой“. Увы, все это вполне реальные перспективы, пишет Delfi Life.

Сегодня в странах Балтии крупнейший и самый популярный поставщик услуг такси - компания Bolt. В большинстве случаев люди довольны своими поездками, но есть и те, кто сталкивался с весьма неприятными и даже опасными ситуациями. Что с ними произошло? Как компания Bolt реагирует на жалобы пассажиров? Что происходит с водителями, которых обвинили в домогательствах или в нарушении личных границ? Куда можно сообщать о случившемся? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этом тексте.

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