Праздничное настроение и хорошее самочувствие – как сохранить баланс в Рождество?

1. Планируйте свое питание осознанно

Разнообразие блюд и праздничное настроение легко могут привести к перееданию, но несколько простых приемов помогут найти баланс между удовольствием и хорошим самочувствием.

Для начала сосредоточьтесь на овощах. Сначала наполните тарелку свежими салатами и овощами – они питательны, но не добавляют слишком много калорий. Это простой способ начать трапезу более легко и здраво.

В то же время не нужно себе ни в чем отказывать. Попробуйте небольшую порцию каждого соблазнительного блюда – так вы сможете насладиться всем на рождественском столе, не переусердствовав при этом. Осознанная дегустация позволяет вам ощутить разнообразие вкусов, не выходя за пределы возможностей своего желудка. Если вы знаете, что выбор десертов огромен, и вы с нетерпением ждете его, то стоит оставить место и для него. Ограничьте количество закусок или основного блюда, чтобы можно было насладиться десертом без неприятного ощущения переедания.

2. Двигайтесь – найдите время для физической активности

Праздничный период не обязательно ограничивать лежанием на диване и наслаждением застольем – это еще и прекрасная возможность активно провести время. Например, после рождественского ужина вы можете совершить прогулку всей семьей, что поможет переварить пищу и даст прекрасную возможность качественно провести время вместе. Если в подарках вы обнаружите спортивный инвентарь или смарт-часы, то стоит сразу же воспользоваться ими – так активное движение станет увлекательным и мотивирующей частью вашей праздничной программы.

Также можно запланировать такие активные мероприятия, как катание на санках, коньках или пешие походы. Такое совместное времяпрепровождение прибавляют праздничное настроение, что делает подобные занятия приятными для всех участников.

3. Смарт-устройство помогает отслеживать активность и сон