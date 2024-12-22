Праздничное настроение и хорошее самочувствие – как сохранить баланс в Рождество?
Богато накрытые столы и совместные празднования во время Рождества часто отодвигают принципы здорового образа жизни на второй план. Вот несколько простых советов, которые помогут найти баланс между удовольствием и хорошим самочувствием, чтобы можно было наслаждаться праздниками, но при этом не начать новый год с избыточным весом или с чувством сожаления.
1. Планируйте свое питание осознанно
Разнообразие блюд и праздничное настроение легко могут привести к перееданию, но несколько простых приемов помогут найти баланс между удовольствием и хорошим самочувствием.
Для начала сосредоточьтесь на овощах. Сначала наполните тарелку свежими салатами и овощами – они питательны, но не добавляют слишком много калорий. Это простой способ начать трапезу более легко и здраво.
В то же время не нужно себе ни в чем отказывать. Попробуйте небольшую порцию каждого соблазнительного блюда – так вы сможете насладиться всем на рождественском столе, не переусердствовав при этом. Осознанная дегустация позволяет вам ощутить разнообразие вкусов, не выходя за пределы возможностей своего желудка. Если вы знаете, что выбор десертов огромен, и вы с нетерпением ждете его, то стоит оставить место и для него. Ограничьте количество закусок или основного блюда, чтобы можно было насладиться десертом без неприятного ощущения переедания.
2. Двигайтесь – найдите время для физической активности
Праздничный период не обязательно ограничивать лежанием на диване и наслаждением застольем – это еще и прекрасная возможность активно провести время. Например, после рождественского ужина вы можете совершить прогулку всей семьей, что поможет переварить пищу и даст прекрасную возможность качественно провести время вместе. Если в подарках вы обнаружите спортивный инвентарь или смарт-часы, то стоит сразу же воспользоваться ими – так активное движение станет увлекательным и мотивирующей частью вашей праздничной программы.
Также можно запланировать такие активные мероприятия, как катание на санках, коньках или пешие походы. Такое совместное времяпрепровождение прибавляют праздничное настроение, что делает подобные занятия приятными для всех участников.
3. Смарт-устройство помогает отслеживать активность и сон
В праздники смарт-часы станут отличным помощником для контроля за здоровьем и активностью. „Новые смарт-часы позволяют отслеживать сожженные калории и оценивать, сколько нужно провести времени в движении, чтобы сбалансировать полученную из еды энергию“, — объясняет эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина. „Кроме того, часы напоминают вам, когда пора уже подвигаться, если праздничный стол слишком затянулся“, — добавляет она.
„Кроме того, смарт-часы помогают еще и отслеживать сон — хороший сон поддерживает обмен веществ и общее самочувствие, а это так же важно, как и занятия спортом в праздничный период“, — подчеркивает Мишина.
4. Пейте достаточно воды
Организм часто путает голод и жажду. Перед тем, как взять следующее рождественское печенье, просто выпейте стакан воды. Достаточное потребление жидкости помогает поддерживать уровень энергии и предотвратить переедание.
Недостаточное потребление воды также может вызвать усталость и трудности с концентрацией внимания, что, в свою очередь, может привести к импульсивному выбору пищи. Во время праздников, когда часто употребляются алкоголь и соленая пища, способствующие обезвоживанию организма, особенно важно потреблять достаточное количество воды, чтобы поддерживать организм в равновесии и сохранять хорошее самочувствие.
5. Не забывайте, что баланс – это ключевое понятие
Праздники не обязательно должны быть временем, когда нужно следовать всем правилам. Наслаждайтесь едой и совместным времяпрепровождением, но делайте это осознанно. Если вы дадите себе необходимый отдых и будете придерживаться при этом здоровых выборов, то к концу праздничного периода вы почувствуете себя лучше, как физически, так и ментально.