Витамины группы В: резервы на зиму в организме накопить нельзя. Вот откуда их можно получить

О необходимости витаминов группы В рассказывает специалист по интернальной и ортомолекулярной медицине Антре Бриеде и фармацевт Агнесе Зонне.

„Витамины группы В участвуют в обменных процессах, помогают организму производить и использовать энергию, которая получена при переработке углеводов, белков и жиров. Витамины группы В жизненно необходимы для образования ДНК, обеспечивая способность клеток делиться, что, в свою очередь, позволяет телу расти. Наконец, они участвуют в различных биохимических процессах мозга и нервной системы, обеспечивая нам таким образом здоровое умственное развитие. По этой причине витамины группы В особенно важны для растущих детей. Эти витамины надо регулярно принимать с пищей“, — отмечает Антра Бриеде.

Раньше из-за неполноценного питания недостаток витаминов часто встречался в намного более тяжелых формах — например, дефицит витамина В1 называли болезнью бери-бери, а недостаток витамина В3 называли пеллагрой. В наши дни болезни из-за крайнего дефицита витаминов больше не наблюдаются, однако это не означает, что все получают с пищей достаточно витаминов. Нельзя выделить более важный или тот, из-за недостатка которого можно не беспокоиться, так как для биохимических процессов в организме одновременно необходимы разные витамины, поэтому важно употреблять витамины группы В в виде комплекса. Конечно, прежде всего проконсультировавшись со своим врачом или фармацевтом.

„Витамины группы B в основном являются комплексными препаратами со сбалансированными дозами, чтобы не только обеспечивать и усиливать воздействие друг друга, но и избежать от потенциальной передозировки витамина В и ее последствий. Отдельные витамины группы В доступны в монопрепаратах, таких как B12, фолиевая кислота и тиамин“, — поясняет фармацевт Агнесе Зонне.

От фактора до витамина