Все для здоровья: 10 идей для умных и практичных подарков на Рождество и Новый год

По словам руководителя сферы клиентского опыта Invaru Кадри Тийдо, вспомогательные средства могут быть отличным подарком, поскольку они имеют практическую ценность и облегчают повседневную жизнь. „Во время праздничного периода стоит выбирать такие подарки, которые порадуют получателя и при этом будут ему полезными“, — добавляет Тийдо.

1. Улучшающие кровообращение носки и перчатки

Наверное, все мы знаем такого человека, который постоянно жалуется на то, что у него холодные пальцы рук или ног. Носки и перчатки для улучшения кровообращения — это хороший подарок, разработанный специально для таких людей, практичное решение, которое помогает улучшить кровообращение, облегчить боль и уменьшить окостенелость. Такие носки держат ноги в тепле и улучшают кровообращение даже во время сна, а перчатки без пальцев снимают окоченелость или боль в руках, при этом позволяя удобно выполнять свои повседневные задачи.

2. Благодаря противоскользящей подошве можно безопасно передвигаться даже по самой скользкой дороге

Эстонские зимы способны удивлять нас снова и снова – то сугробы, то такое ледяное поле, что можно было бы устроить зимние олимпийские игры… Противоскользящие подошвы – это умный подарок для пешеходов всех возрастов, ведь безопасное передвижение по льду – это не какая-то роскошь, а просто необходимость. Эти простые в установке подошвы подходят для ботинок, резиновых сапог и кроссовок, обеспечивая дополнительное сцепление даже на самой коварно-скользкой дороге. Это хороший выбор, чтобы твердо держаться на ногах и уверенно передвигаться — в школу, на работу или отправляясь на прогулку в лес.

3. Средства по уходу за кожей для разных типов кожи