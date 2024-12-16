Все для здоровья: 10 идей для умных и практичных подарков на Рождество и Новый год
По словам руководителя сферы клиентского опыта Invaru Кадри Тийдо, вспомогательные средства могут быть отличным подарком, поскольку они имеют практическую ценность и облегчают повседневную жизнь. „Во время праздничного периода стоит выбирать такие подарки, которые порадуют получателя и при этом будут ему полезными“, — добавляет Тийдо.
1. Улучшающие кровообращение носки и перчатки
Наверное, все мы знаем такого человека, который постоянно жалуется на то, что у него холодные пальцы рук или ног. Носки и перчатки для улучшения кровообращения — это хороший подарок, разработанный специально для таких людей, практичное решение, которое помогает улучшить кровообращение, облегчить боль и уменьшить окостенелость. Такие носки держат ноги в тепле и улучшают кровообращение даже во время сна, а перчатки без пальцев снимают окоченелость или боль в руках, при этом позволяя удобно выполнять свои повседневные задачи.
2. Благодаря противоскользящей подошве можно безопасно передвигаться даже по самой скользкой дороге
Эстонские зимы способны удивлять нас снова и снова – то сугробы, то такое ледяное поле, что можно было бы устроить зимние олимпийские игры… Противоскользящие подошвы – это умный подарок для пешеходов всех возрастов, ведь безопасное передвижение по льду – это не какая-то роскошь, а просто необходимость. Эти простые в установке подошвы подходят для ботинок, резиновых сапог и кроссовок, обеспечивая дополнительное сцепление даже на самой коварно-скользкой дороге. Это хороший выбор, чтобы твердо держаться на ногах и уверенно передвигаться — в школу, на работу или отправляясь на прогулку в лес.
3. Средства по уходу за кожей для разных типов кожи
Зимний мороз может заставить щеки болезненно покраснеть, но средства по уходу за кожей от центра Invaru могут обеспечить здоровье и благополучие вашей кожи. Этот подарок подойдет тем, кто борется с сухостью, покраснениями или чувствительностью кожного покрова, а также тем, кто просто хочет привести себя в порядок. Invaru предлагает широкий ассортимент кремов для рук, кремов для кожи, защитных кремов и мазей для ухода за кожей – как ароматизированных, так и без запахов.
4. Банки можно открыть без напряжения
Всем нам знакомо это чувство: стоишь на кухне с банкой в руке и чувствуешь себя так, словно участвуешь в соревнованиях по пауэрлифтингу. Но специальная открывалка с двумя пазами быстро и безболезненно решит эту проблему. Этот умное вспомогательное средство открывает даже самые упрямые крышки одним поворотом. Этот подарок, скорее всего, подойдет каждому – и юному начинающему кашевару на своей кухне, и весьма опытному повару для ежедневной готовки.
5. Мойте спину, даже если руки не дотягиваются
Удобная ручка и изогнутая форма специальной мочалки для мытья спины позволяют легко мыть даже труднодоступные участки своей спины. Подойдет как тем, у кого руки не дотягиваются, так и тем, кто просто любит умные и простые решения. Подарок, который принесет в ванную больше комфорта и меньше акробатики!
6. С этим захватом у вас появляются суперспособности!
Если сложно подобрать упавшие ключи или пульт от телевизора, то специальный захват – это именно то, что вам нужно! При сниженной функциональности рук и подвижности суставов захват помогает поднимать и передвигать предметы массой до 1 кг. Рукоятка захвата имеет угол наклона 90 градусов и дополнительную опору для предплечья, что упрощает его использование.
7. Застегните пуговицы – ведь это просто, как раз-два-три!
Если застегивание пуговиц является испытанием для мелкой моторики, то на помощь придет специальный застегиватель! Этот умное вспомогательное средство позволяет легко застегивать пуговицы и „молнии“, даже если пальцы по какой-то причине не могут хорошо работать.
8. Щетка для мытья ног: чистые ноги без наклонов
Щетка для мытья ног — это практичное средство для мытья ног, которое очищает, массирует и стимулирует всю стопу без необходимости наклоняться вперед. На основании этой щетки для мытья ног имеются специальные присоски, которые помогают щетке прочно удерживаться на поверхности.
9. Ножницы, которые делают ногти на ногах красивыми
Если стрижка ногтей на ногах кажется сложной операцией, то эти умные ножницы сделают ее простой и удобной. Удлиненная ручка и изогнутое лезвие позволяют подстричь ногти без особых усилий. Это вспомогательное средство изготовлено из прочной нержавеющей стали.
10. Активный гель снимает боли как в суставах, так и в мышцах.
Этот гель, обогащенный натуральными маслами мяты, эвкалипта и ментола, способен охладить, увлажнить и стимулировать кровоснабжение кожи. Идеально подходит для использования после тренировки, при простуде или даже для массажа. Кроме того, он помогает снизить опасность появления кровоподтеков у лежачих больных.