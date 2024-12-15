Подарки на праздники: что нужно учитывать, чтобы посылку доставили вовремя?

Например, изделия из шкур охраняемых видов животных (обувь или сумки из кожи крокодила или питона, а также согревающая мазь, содержащая жир кобры) или продукты, сделанные из охраняемых растений (как крем для лица или лосьон с орхидеей из Новой Зеландии).

Альбина Саар, ведущий таможенный инспектор службы почтового контроля НТД, добавляет, что кроме требований по декларированию для посылок из третьих стран необходимо учитывать также таможенные запреты и ограничения – иногда требуется специальное разрешение или действует запрет на такие вещи, о которых в первую очередь даже не подумаешь.

Для декларирования посылки требуется два номера – номер предыдущего документа (номер MRN) и номер транспортного документа, который можно найти в уведомлении о доставке, полученном от курьерской службы или Omniva , а также – документ, подтверждающий стоимость товара, где указано наименование или описание товара, его цена и стоимость доставки. Это может быть счёт, платежное поручение, распечатка подтверждения заказа, скриншот и т. п.

„При покупках через интернет рекомендуем ознакомиться с условиями продажи и доставки на сайте магазина. Уточните, из какой страны товары поставляют. Некоторые интернет-магазины могут находиться в Европе, но на самом деле товары поступают из-за пределов ЕС. Мы также рекомендуем сохранять документы о заказах и покупках“, – советует Лайневоол.

Как говорит Каари Лайневоол, руководитель службы таможенных услуг Налогово-таможенного департамента (НТД), для покупок в интернет-магазинах Европейского союза нет необходимости декларировать товары на таможне. Однако посылки, поступающие из-за пределов Европейского союза, декларировать нужно. Их облагают налогом на импорт, а посылки стоимостью до 150 € – еще НДС. Также с посылок стоимостью более 150 евро взимают таможенную пошлину, размер которой зависит от конкретного товара.

Год подходит к концу, и жители Эстонии всё чаще заказывают подарки в интернет-магазинах Европы, США и Китая. О чём же должны помнить покупатели, чтобы их посылки прошли таможню без проблем и были доставлены вовремя? И стоит ли беспокоиться тем, кто еще не отправил посылки для своих далеких близких?

Кристи Унт, руководитель логистики и сети курьерских услуг Omniva в странах Балтии, напоминает, что важно не откладывать рождественские покупки на последний момент.

Специалист подчеркивает, что для подарков частного лица частному лицу (например, посылка от родственника или друга) есть исключения в налогообложении: если подарок стоит менее 45 евро, такая посылка освобождена от налогов.

Каари Лайневоол объясняет: „Любой документ, подтверждающий стоимость, помогает при определении стоимости товара. Если в посылке, например, есть вещи, сделанные вручную, то для них также нужно определить стоимость, и посылка подлежит декларированию. Стоимость – даже в 1 цент! – может быть указана отправителем, обычно эта информация есть на посылочном ярлыке. Так что информацию можно получить с ярлыка посылки или, при необходимости, запросить у отправителя“.

Мы любим дарить и получать подарки к Новому году, и особенно трепетно относимся к ним, если они хранят тепло дорогих рук – связанный бабушкой шарф, поделка малыша-племянника. Но что же делать, если подарок сделан вручную, а таможня требует чек?

„Некоторые ограничения и запреты действуют и при заказах из ЕС, – уточняет Саар. – Запрещено заказывать табачные изделия или живых животных. В почтовом контроле сотрудники НТД регулярно сталкиваются с попытками отправить пчёл или маток пчёл в посылках. Важно помнить, что запреты и ограничения могут в разных странах ЕС отличаться: то, что разрешено и законно заказать в одной, может быть строго запрещено в другой. Хороший пример – трюфели, которые свободно продаются в Нидерландах – и их совершенно легально заказывают там! – но в Эстонии они часто подпадают под категорию наркотических веществ“.

Также запрещено заказывать табачные изделия (в том числе – для личного пользования) и отправлять товары животного происхождения (среди наиболее популярных – колбасы, солёное сало, сгущённое молоко).

Есть и менее экзотичные ограничения – например, нельзя отправлять в подарок метательные ножи, которые разрешено ввозить только тем, кто занимается соответствующей деятельностью (чему таможня требует доказательства!).

Чтобы успеть поздравить друзей и родственников за рубежом, рекомендуется отправить письма в конце ноября или начале декабря. Письмо может дойти до получателя за 2–3 недели, стоит учитывать, что в праздничный период и у иностранных почтовых служб увеличиваются объемы, что может повлиять на сроки.

Важно указать почтовый индекс – это помогает ускорить сортировку и доставку на сортировочных станциях. Если индекс не указан, письмо может дойти немного позже.

Письма, отправленные после этой даты, поступят в почтовый ящик получателя уже после Рождества, то есть 27 декабря.

Последний срок для отправки открытки в Эстонии – 18 декабря. Открытка, отправленная в этот день, дойдет до получателя не позднее 21 декабря.

Когда последний день для отправки открытки, чтобы она успела к Рождеству?

Если покупка сделана в интернет-магазине, участвующем в схеме дистанционной торговли (IOSS), покупатель может оплатить НДС сразу при покупке. Это означает, что НДС добавляется к цене товара, и при поступлении товара в Эстонию НДС дополнительно оплачивать не нужно. Такая посылка также подлежит декларированию, но это может сделать курьерская компания от имени получателя. В таком случае необходимо следовать инструкциям курьерской компании.

Также можно воспользоваться услугами почты, курьерской компании или таможенного агента (платная услуга).

Декларировать посылку можно после того, как почтовая или курьерская компания отправит получателю уведомление о посылке, требующей декларирования.

Частным лицам удобно декларировать свою посылку через электронную службу НТД в системе декларации почтовых посылок. В системе сразу рассчитываются налоги, которые можно оплатить банковским переводом или со счёта предоплаты.

Посылки облагают НДС. Если стоимость посылки – более 150 евро, то взимается таможенная пошлина. Подарки на сумму до 45 евро освобождены от налогов.

Как правило, посылки, поступающие из-за пределов Европейского союза, в том числе – подарки, подлежат декларированию.

Когда и как получатель должен декларировать посылку?

Помимо России и Беларуси санкции также касаются торговли с некоторыми районами Украины, которые в настоящее время не контролируются украинским правительством. Здесь поможет сайт Omniva, на котором можно найти информацию о районах Украины, куда можно отправить посылку.

Та же рекомендация действует и для посылок, отправляемых в Эстонию. Содержимое посылки должно быть разрешено для ввоза в Европейский союз.

Перед отправкой посылки в Россию или Беларусь убедитесь, что содержимое не относится к запрещённым товарам. Это можно проверить на сайте НТД.

Важно помнить, что помимо санкций для посылок из России и Беларуси также действуют обычные запреты и ограничения для посылок из третьих стран, т. е. нужно заранее ознакомиться не только с санкционными списками, но и с тем, что и на каких условиях можно отправлять из третьих стран в Эстонию.

В прошлом году была большая очередь на таможенный контроль, но сейчас она решена, и время ожидания контроля сократилось до недели или двух. Однако нельзя исключать, что из-за увеличения объёмов посылок очередь может снова увеличиться, и время ожидания может снова стать длиннее.

Хороший способ ускорить процесс – это точно и подробно указать содержимое посылки, так как посылки, содержимое которых отличается от описания на упаковке, отправляют на дополнительную проверку.

Причина 100%-ного контроля – санкции. Отправитель и получатель могут ускорить процесс, ознакомившись с санкционными ограничениями на нашем сайте или позвонив в службу таможенной информации НТД, чтобы убедиться, что в посылке нет запрещённых товаров.

Посылки из России и Беларуси проходят 100%-ный таможенный контроль как при поступлении в Эстонию, так и при отправке из Эстонии. Это может вызывать задержки в доставке из-за увеличенного объёма посылок.

Какие могут быть причины задержки посылок из России, Беларуси и Украины и в обратном направлении? И как избежать проблем?

И тем больше людей смогут получить свои подарки к Рождеству вовремя.

Унт отмечает: „Каждый может помочь ускорить процесс, забирая свои посылки как можно быстрее, не оставляя их в автоматах или почтовых отделениях на несколько дней. Чем быстрее вы заберете посылку, тем быстрее курьеры смогут пополнить автомат новыми посылками“.

Жители Эстонии активно используют посылочные автоматы, однако нужно учитывать, что в праздничный период автоматы бывают переполнены.

„Чтобы все прошло гладко – убедитесь, что при оформлении заказа правильно указаны данные получателя, включая почтовый индекс и номер мобильного телефона. Иногда люди ошибаются в номере телефона, и уведомление получает не тот человек“, – советует она.

Унт добавляет, что многие жители Эстонии заказывают подарки в китайских магазинах, а чем ближе к праздникам, тем больше нагрузка на электронные платформы, и, соответственно, растут сроки доставки.

„Многие люди уже начали подготовку к праздникам, это видно по увеличению объемов посылок. Основываясь на опыте прошлых лет, мы знаем, что E-суббота (11.11), Черная пятница (29.11) и Киберпонедельник (2.12) – это шопинг-праздники, которые активно используют жители Эстонии для покупки рождественских подарков“, – говорит она.

Как работают почтовые отделения перед праздниками и в праздничный период?

Поскольку в предрождественский период в почтовых отделениях люди всегда очень загружены, в этом году сотрудники почты не будут сокращать рабочий день 23 декабря.

Почтовые отделения будут закрыты с 24 по 26 декабря.

31 декабря почтовые отделения будут работать в сокращенном режиме, а 1 января – закрыты.

В остальные дни почта будет работать в обычном режиме.

Перед заказом полезно ознакомиться с актуальными запретами и ограничениями на веб-сайте НТД: https://emta.ee/eraklient/saadetised-reisimine-elama-asumine/saadetised/keelatud-ja-eriloaga-kaubad

Если возникли вопросы: https://www.emta.ee/ariklient/amet-uudised-ja-kontakt/kontaktid/klienditugi

Жульё не дремлет

Предпраздничный период – лакомое время для мошенников: люди отвлекаются на шопинг и увлечены поиском выгодных покупок в интернете.

Руководитель отдела по предотвращению и расследованию финансовых преступлений Swedbank Ээро Эргма делится краткими советами о том, как распознать ненадёжные интернет-магазины.

Преддверие новогодних праздников – это не только возможность для больших скидок, но и время, когда следует быть особенно бдительным, остерегаясь различных видов мошенничества, которые могут поджидать в интернет-магазинах. Особенно это касается зарубежных магазинов, где риск потерять деньги значительно выше, чем в Эстонии.

Почитайте отзывы. Любой покупке в интернете должна предшествовать хотя бы базовая проверка.

Самый простой способ – погуглить название интернет-магазина и посмотреть, что говорят другие покупатели. Если всё сводится к тому, что покупатели не получили нужные им товары или были обмануты другими способами, то очевидно, что стоит выбрать другой магазин.

Помимо Google, отзывы можно найти и на других платформах, таких как Trustpilot или Reddit. Если отзывов нет вообще, это тоже тревожный знак. Вместо незнакомых интернет-магазинов всегда лучше выбирать магазины, которые давно работают на рынке и с которыми у покупателей уже есть опыт.