Подарки на праздники: что нужно учитывать, чтобы посылку доставили вовремя?(3)
Праздники на носу, и сейчас – самое время позаботиться, чтобы списки желаний были дописаны, онлайн-покупки своевременно оплачены, подарки для далеких получателей отправлены по почте. Что следует знать в преддверии праздников о работе почты и таможни, где удобнее всего составлять виш-листы, как уберечься от уловок мошенников, выясняла „МК-Эстония“.
Год подходит к концу, и жители Эстонии всё чаще заказывают подарки в интернет-магазинах Европы, США и Китая. О чём же должны помнить покупатели, чтобы их посылки прошли таможню без проблем и были доставлены вовремя? И стоит ли беспокоиться тем, кто еще не отправил посылки для своих далеких близких?
Таможня – это серьезно
Как говорит Каари Лайневоол, руководитель службы таможенных услуг Налогово-таможенного департамента (НТД), для покупок в интернет-магазинах Европейского союза нет необходимости декларировать товары на таможне. Однако посылки, поступающие из-за пределов Европейского союза, декларировать нужно. Их облагают налогом на импорт, а посылки стоимостью до 150 € – еще НДС. Также с посылок стоимостью более 150 евро взимают таможенную пошлину, размер которой зависит от конкретного товара.
„При покупках через интернет рекомендуем ознакомиться с условиями продажи и доставки на сайте магазина. Уточните, из какой страны товары поставляют. Некоторые интернет-магазины могут находиться в Европе, но на самом деле товары поступают из-за пределов ЕС. Мы также рекомендуем сохранять документы о заказах и покупках“, – советует Лайневоол.
Для декларирования посылки требуется два номера – номер предыдущего документа (номер MRN) и номер транспортного документа, который можно найти в уведомлении о доставке, полученном от курьерской службы или Omniva, а также – документ, подтверждающий стоимость товара, где указано наименование или описание товара, его цена и стоимость доставки. Это может быть счёт, платежное поручение, распечатка подтверждения заказа, скриншот и т. п.
Альбина Саар, ведущий таможенный инспектор службы почтового контроля НТД, добавляет, что кроме требований по декларированию для посылок из третьих стран необходимо учитывать также таможенные запреты и ограничения – иногда требуется специальное разрешение или действует запрет на такие вещи, о которых в первую очередь даже не подумаешь.
Например, изделия из шкур охраняемых видов животных (обувь или сумки из кожи крокодила или питона, а также согревающая мазь, содержащая жир кобры) или продукты, сделанные из охраняемых растений (как крем для лица или лосьон с орхидеей из Новой Зеландии).
Есть и менее экзотичные ограничения – например, нельзя отправлять в подарок метательные ножи, которые разрешено ввозить только тем, кто занимается соответствующей деятельностью (чему таможня требует доказательства!).
Также запрещено заказывать табачные изделия (в том числе – для личного пользования) и отправлять товары животного происхождения (среди наиболее популярных – колбасы, солёное сало, сгущённое молоко).
„Некоторые ограничения и запреты действуют и при заказах из ЕС, – уточняет Саар. – Запрещено заказывать табачные изделия или живых животных. В почтовом контроле сотрудники НТД регулярно сталкиваются с попытками отправить пчёл или маток пчёл в посылках. Важно помнить, что запреты и ограничения могут в разных странах ЕС отличаться: то, что разрешено и законно заказать в одной, может быть строго запрещено в другой. Хороший пример – трюфели, которые свободно продаются в Нидерландах – и их совершенно легально заказывают там! – но в Эстонии они часто подпадают под категорию наркотических веществ“.
Внимание: подарки!
Мы любим дарить и получать подарки к Новому году, и особенно трепетно относимся к ним, если они хранят тепло дорогих рук – связанный бабушкой шарф, поделка малыша-племянника. Но что же делать, если подарок сделан вручную, а таможня требует чек?
Каари Лайневоол объясняет: „Любой документ, подтверждающий стоимость, помогает при определении стоимости товара. Если в посылке, например, есть вещи, сделанные вручную, то для них также нужно определить стоимость, и посылка подлежит декларированию. Стоимость – даже в 1 цент! – может быть указана отправителем, обычно эта информация есть на посылочном ярлыке. Так что информацию можно получить с ярлыка посылки или, при необходимости, запросить у отправителя“.
Специалист подчеркивает, что для подарков частного лица частному лицу (например, посылка от родственника или друга) есть исключения в налогообложении: если подарок стоит менее 45 евро, такая посылка освобождена от налогов.
А часики тикают!
Кристи Унт, руководитель логистики и сети курьерских услуг Omniva в странах Балтии, напоминает, что важно не откладывать рождественские покупки на последний момент.
„Многие люди уже начали подготовку к праздникам, это видно по увеличению объемов посылок. Основываясь на опыте прошлых лет, мы знаем, что E-суббота (11.11), Черная пятница (29.11) и Киберпонедельник (2.12) – это шопинг-праздники, которые активно используют жители Эстонии для покупки рождественских подарков“, – говорит она.
Унт добавляет, что многие жители Эстонии заказывают подарки в китайских магазинах, а чем ближе к праздникам, тем больше нагрузка на электронные платформы, и, соответственно, растут сроки доставки.
„Чтобы все прошло гладко – убедитесь, что при оформлении заказа правильно указаны данные получателя, включая почтовый индекс и номер мобильного телефона. Иногда люди ошибаются в номере телефона, и уведомление получает не тот человек“, – советует она.
Жители Эстонии активно используют посылочные автоматы, однако нужно учитывать, что в праздничный период автоматы бывают переполнены.
Унт отмечает: „Каждый может помочь ускорить процесс, забирая свои посылки как можно быстрее, не оставляя их в автоматах или почтовых отделениях на несколько дней. Чем быстрее вы заберете посылку, тем быстрее курьеры смогут пополнить автомат новыми посылками“.
И тем больше людей смогут получить свои подарки к Рождеству вовремя.
Письмецо в конверте
Когда последний день для отправки открытки, чтобы она успела к Рождеству?
Последний срок для отправки открытки в Эстонии – 18 декабря. Открытка, отправленная в этот день, дойдет до получателя не позднее 21 декабря.
Письма, отправленные после этой даты, поступят в почтовый ящик получателя уже после Рождества, то есть 27 декабря.
Важно указать почтовый индекс – это помогает ускорить сортировку и доставку на сортировочных станциях. Если индекс не указан, письмо может дойти немного позже.
Чтобы успеть поздравить друзей и родственников за рубежом, рекомендуется отправить письма в конце ноября или начале декабря. Письмо может дойти до получателя за 2–3 недели, стоит учитывать, что в праздничный период и у иностранных почтовых служб увеличиваются объемы, что может повлиять на сроки.
Как работают почтовые отделения перед праздниками и в праздничный период?
Поскольку в предрождественский период в почтовых отделениях люди всегда очень загружены, в этом году сотрудники почты не будут сокращать рабочий день 23 декабря.
Почтовые отделения будут закрыты с 24 по 26 декабря.
31 декабря почтовые отделения будут работать в сокращенном режиме, а 1 января – закрыты.
В остальные дни почта будет работать в обычном режиме.
Перед заказом полезно ознакомиться с актуальными запретами и ограничениями на веб-сайте НТД: https://emta.ee/eraklient/saadetised-reisimine-elama-asumine/saadetised/keelatud-ja-eriloaga-kaubad
Если возникли вопросы: https://www.emta.ee/ariklient/amet-uudised-ja-kontakt/kontaktid/klienditugi
Жульё не дремлет
Предпраздничный период – лакомое время для мошенников: люди отвлекаются на шопинг и увлечены поиском выгодных покупок в интернете.
Руководитель отдела по предотвращению и расследованию финансовых преступлений Swedbank Ээро Эргма делится краткими советами о том, как распознать ненадёжные интернет-магазины.
Преддверие новогодних праздников – это не только возможность для больших скидок, но и время, когда следует быть особенно бдительным, остерегаясь различных видов мошенничества, которые могут поджидать в интернет-магазинах. Особенно это касается зарубежных магазинов, где риск потерять деньги значительно выше, чем в Эстонии.
Почитайте отзывы. Любой покупке в интернете должна предшествовать хотя бы базовая проверка.
Самый простой способ – погуглить название интернет-магазина и посмотреть, что говорят другие покупатели. Если всё сводится к тому, что покупатели не получили нужные им товары или были обмануты другими способами, то очевидно, что стоит выбрать другой магазин.
Помимо Google, отзывы можно найти и на других платформах, таких как Trustpilot или Reddit. Если отзывов нет вообще, это тоже тревожный знак. Вместо незнакомых интернет-магазинов всегда лучше выбирать магазины, которые давно работают на рынке и с которыми у покупателей уже есть опыт.
Учитывайте риски. Помимо изучения отзывов, нужно проверять, указаны ли у интернет-магазина юридический адрес, название компании и рабочий номер службы поддержки, чтобы было куда обратиться в случае возникновения проблем. Местонахождение компании важно с точки зрения прав потребителей, потому что, если интернет-магазин находится за пределами ЕС, правила гораздо менее строгие.
Например, при заказе из Китая у потребителей нет возможности вернуть товар и получить возмещение в течение 14 дней с момента покупки.
Защитите свои данные. Отдельная категория – кибермошенничество, когда преступники выуживают данные людей из интернет-магазинов.
Самая лёгкая форма – спам, приходящий по электронной почте, но в худшем случае могут быть скомпрометированы данные банковской карточки покупателя.
Безопасность интернет-магазина можно проверить, посмотрев на адресную строку веб-браузера. Если перед адресом стоит „https’ и при нажатии на символ висячего замочка браузер сообщает, что сайт безопасен, значит, вводимая потребителем информация (например, пароль и данные банковской карточки) зашифрована и не может быть просмотрена владельцем сайта. Помимо истории торговца, стоит также проверить возраст сайта, если это возможно. Более новые домены могут быть менее надёжными. Часто электронные магазины, используемые для мошенничества, создаются незадолго до совершения преступления.
В целом действует простое правило: если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то чаще всего речь идёт именно о мошенничестве.
Когда вы видите выгодную цену, всегда стоит дважды подумать, за счёт чего же вдруг такая большая скидка. Если продавец неизвестен, то лучше не рисковать.
Список желаний
Для создания и управления списками желаний, или виш-листами, существует несколько удобных приложений, которые позволяют не только следить за тем, что вы хотите получить в подарок, но и делиться этим списком с друзьями и семьей. Вот несколько популярных вариантов:
1. Wishlistr
Описание: Простое приложение для создания виш-листов, которое позволяет добавлять товары с разных сайтов.
Особенности: Можно организовывать списки по категориям и делиться ими с другими пользователями. Поддерживает интеграцию с многими онлайн-магазинами.
Платформы: Web.
2. Giftster
Описание: Один из самых популярных сервисов для создания виш-листов, позволяющий не только составлять списки желаемых подарков, но и синхронизировать их с другими пользователями.
Особенности: Есть возможность указать приоритет товаров, а также добавлять комментарии и ссылки на магазин. Отлично подходит для семейных и праздничных списков.
Платформы: iOS, Android, Web.
3. MyRegistry
Описание: Универсальная платформа для создания виш-листов и подарочных реестров, которая позволяет добавлять товары с любого веб-сайта.
Особенности: Включает возможность получения подарков от разных магазинов, а также интеграцию с основными онлайн-торговыми площадками.
Платформы: iOS, Android, Web.
4. Google Keep / Notion
Описание: Если вам нужно больше контроля и гибкости, можно использовать универсальные заметочные приложения, такие как Google Keep или Notion.
Особенности: Можно создавать списки, добавлять ссылки на товары, фотографии и даже устанавливать напоминания.
Платформы: iOS, Android, Web.
5. Apple Wishlist
Описание: Встроенная функция в системе Apple для создания виш-листов.
Особенности: Можно добавлять продукты с различных магазинов и синхронизировать с другими устройствами Apple.
Платформы: iOS.
6. Giftagram
Описание: Приложение, которое позволяет отправлять подарки прямо через платформу.
Особенности: Пользователи могут добавлять товары в виш-листы, а затем легко отправить их друзьям или родственникам.
Платформы: iOS, Android.
7. Boxted
Описание: Приложение для составления списков желаемых товаров с учетом бюджета. Идеально подходит для составления списков подарков с учётом цен.
Особенности: Пользователи могут легко отслеживать цену товара и планировать бюджет.
Платформы: iOS.
Как выбрать?
Если вам нужно приложение, которое интегрируется с несколькими магазинами и позволяет добавлять товары из разных источников, Giftster и MyRegistry – отличные варианты. Если вы хотите больше гибкости и настроек, можно использовать Notion или Google Keep. Каждое из этих приложений имеет свои преимущества в зависимости от ваших предпочтений.