Теперь доступны всем! Пять деликатесов, которые раньше нельзя было найти в магазине

„Популярность сыра буррата обусловлена простотой – этот сыр не требует сложного обращения или развитых кулинарных навыков. Просто сервируйте с помидорами и базиликом, и вы получите аутентичный итальянский вкус“, – комментирует Саар. Сыр буррата доступен в Эстонии как в виде импортированного продукта, так и в виде продукции небольших местных производителей, которые начали его производить в Эстонии.

Сыр буррата в последнее время стал звездой меню в Эстонии, причём как меню домашних поваров, так и меню ресторанов для гурманов. Этот мягкий и шелковистый сыр, внутри которого находится наполненный сливками сыр моцарелла, идеально подходит для салатов, пиццы, или его можно просто сервировать с оливковым маслом.

В последние годы трюфели также открыли путь в магазины, где их предлагают в различном виде. Например: сыр с трюфелями, песто с трюфелями, растительные масла и сливочное масло c трюфелями. Это облегчает приготовление пищи для гурманов в домашних условиях, позволяя добавить вкус трюфеля также и к повседневным блюдам.

Трюфели, которые ещё некоторое время назад считались в Эстонии эксклюзивным ресторанным блюдом, стали заметно доступнее. Их часто можно встретить в составе пиццы, пасты и соусов в ресторанах, особенно в ресторанах для гурманов, где аромат и вкус трюфеля придают блюдам изысканную и своеобразную ноту.

Подтверждением этому служит также ассортимент розничной продукции Maxima: в этом году ассортимент продуктов питания премиум-сегмента в Эстонии значительно вырос в ответ на растущий спрос со стороны потребителей. Шеф-повар Maxima отметил пять изысканных деликатесов, которые нашли свой путь на домашние кухни.

„Если цены на ужин в ресторане часто превышают отметку в 50 евро на человека, то с теми же продуктами можно поэкспериментировать дома во много раз дешевле“, – говорит шеф-повар Maxima Рауно Саар . „Эта тенденция позволяет людям наслаждаться вкусами изысканных блюд и открывать для себя новые кулинарные впечатления, не выходя за рамки своего бюджета“, – отмечает он.

Морепродукты

Если еще пять лет назад в Эстонии было затруднительно найти свежие морепродукты, то теперь на прилавках крупных магазинов регулярно предлагаются голубые мидии, кальмары и даже устрицы. По оценкам шеф-повара, их популярность возросла, в первую очередь благодаря любителям путешествий, которые хотят наслаждаться вкусами знакомых блюд уже дома.

В Эстонии ассортимент морепродуктов расширился также за счёт продукции местных производителей. „Морепродукты больше не просто праздничное блюдо. При правильном приготовлении они подходят к любому ужину выходного дня (будь то паста или барбекю), а также, почему бы и нет, – к праздничному рождественскому столу“, – добавляет Саар.

Вяленые ветчины

Высококачественные вяленые ветчины и колбасы, такие как серрано, прошутто и иберико, являются частью европейского кулинарного наследия на протяжении веков. Несмотря на то, что они продаются в Эстонии уже много лет, ассортимент вяленой ветчины расширился. Все больше и больше потребителей предпочитают эти продукты будничному покрытию для бутерброда.

Помимо продажи традиционных импортируемых товаров, на рынок вышли со своей продукцией собственные производители Эстонии, которые производят качественные колбасы и ветчины. „Мы гордимся тем, что ветчина серрано имеется в продаже, однако и собственная мясная промышленность Эстонии в последние годы разработала продукты премиум-сегмента, которые обладают аналогичным вкусом“, – отмечает Саар.

Соусы мировой кухни

По словам Саара, соусы и приправы мировой кухни стали намного доступнее в магазинах Эстонии. Итальянский песто и азиатские соусы, такие как терияки, хойсин и понзу, ещё несколько лет назад были скорее нишевыми продуктами, зато сейчас они незаменимы для домашних поваров.

„Хотите ли вы приготовить аутентичный пад-тай или просто протестировать маринад в азиатском стиле – в наши дни в магазине есть всё, что вам нужно. Наличие таких продуктов делает процесс изучения мировой кухни более простым и доступным“, – рассказывает Саар.

Рауно Саар добавляет, что помимо льготной цены потребителю нужны вкусные продукты и качественное сырье для приготовления блюд – потребитель на этом рынке достаточно требователен. „Например, в Maxima мы представили для этой цели на прилавках линейку продуктов для гурманов Well Done Premium, а также линейку продуктов Well Done. Это подтверждение тому, что в настоящее время потребитель покупает в магазине не только дешёвую варёную колбасу, сосиски и сардельки, но также находит возможность отмечать праздники или дни рождения с помощью ассортимента деликатесов по приемлемым ценам. Независимо от экономической ситуации у потребителей есть спрос на качество“, – подытоживает Саар.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить