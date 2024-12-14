14.12.2024, 10:16
Боитесь разориться перед праздниками? Как не попасться на маркетинговые уловки, покупая подарки
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Приближаются праздники, и в магазинах начинаются сезонные распродажи. Украшения, вкусная еда, подарки близким — так много поводов закрыть глаза на расходы. А предложения так заманчивы и кажутся выгодными! Но как сделать так, чтобы шопинг не обернулся покупкой ненужных вещей и разочарованием? Рассказывает Delfi Life.
Есть много причин, чтобы рационализировать покупки в праздничный сезон, но следует понимать, что неконтролируемый и бесцельный шопинг можно приравнять к своего рода зависимости, которая может привести к финансовым проблемам и проблемам в отношениях, сообщает издание CNN.
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