ФОТО | Кому нужен бюстгальтер! Актриса Блейк Лайвли показала на модном мероприятии, как стильно носить блузку

Желтая блузка и брюки того же оттенка могут показаться очень удобным выбором, который ничем не примечателен. Но все зависит от того, кто его носит.

Когда речь идет о Лайвли, сложно перечислить ее неудачные выходы в свет. Скорее, кажется, что ей идет практически все.

Лайвли блистала в своем наряде. Не было никаких сомнений, что бюстгальтер на этот раз она оставила дома. В итоге получился стильный образ.

Ее собственный косметический бренд также получил признание.

Несмотря на то, что Лайвли является иконой стиля, в ее кинокарьере произошел застой. Вернее, пиар-катастрофа. Лайвли, снявшуюся в фильме о домашнем насилии „Все закончится на нас“, обвинили в притеснении. Она якобы издевалась над своим коллегой по фильму Джастином Болдоном.

Лайвли также возмутила поклонников тем, что актриса использовала свой собственный алкогольный бренд для продвижения фильма. Поскольку фильм посвящен домашнему насилию, многие зрители сочли это неуместным.

Лайвли также критиковали за то, что она слишком легкомысленно шутила о домашнем насилии и других сложных вопросах в интервью, рекламируя фильм, сообщает Daily Mail.

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