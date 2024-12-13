13.12.2024, 13:13
Сегодня пятница, 13-е! Однако для некоторых знаков зодиака сегодняшний день - особенно счастливый и благоприятный(1)
вы один из этих счастливчиков?
ФОТО: | Shutterstock
Для многих сочетание пятницы и 13-го числа месяца имеют зловещий оттенок, а некоторые даже не хотят высовывать нос из дома на всякий случай. Однако есть и счастливые знаки зодиака, у которых в гороскопе на сегодня целая куча удачи!
Вы из тех счастливчиков, для которых сегодня, то есть пятница, 13-е, будет благоприятным днем, наполненным интересными делами и встречами с близкими людьми, или же жизнь приготовила еще какой-нибудь позитивный сюрприз?
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