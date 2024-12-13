Гороскоп
13.12.2024, 13:13

Сегодня пятница, 13-е! Однако для некоторых знаков зодиака сегодняшний день - особенно счастливый и благоприятный

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вы один из этих счастливчиков?
Naistekas
Пятница, 13-е
Пятница, 13-е
ФОТО: Hepha1st0s | Shutterstock

Для многих сочетание пятницы и 13-го числа месяца имеют зловещий оттенок, а некоторые даже не хотят высовывать нос из дома на всякий случай. Однако есть и счастливые знаки зодиака, у которых в гороскопе на сегодня целая куча удачи!

Вы из тех счастливчиков, для которых сегодня, то есть пятница, 13-е, будет благоприятным днем, наполненным интересными делами и встречами с близкими людьми, или же жизнь приготовила еще какой-нибудь позитивный сюрприз?

Овен

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