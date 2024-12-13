Сегодня пятница, 13-е! Однако для некоторых знаков зодиака сегодняшний день - особенно счастливый и благоприятный

Для многих сочетание пятницы и 13-го числа месяца имеют зловещий оттенок, а некоторые даже не хотят высовывать нос из дома на всякий случай. Однако есть и счастливые знаки зодиака, у которых в гороскопе на сегодня целая куча удачи!