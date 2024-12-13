Глазные воспаления у детей – как заметить, лечить и избежать осложнений?

„Вирусные и бактериальные воспаления глаз могут возникать на фоне других заболеваний, таких как инфекции горла, ушей и носовых пазух, которые часто вызываются адено- и риновирусами. Аденовирус также может вызывать боли в животе и расстройство пищеварения, которые лечатся безрецептурными лекарствами. Хотя риновирус изначально вызывает насморк, у детей он может усугубиться и вызвать ушные воспаления или бронхит нижних дыхательных путей, которые обычно лечат антибиотиками. Для одновременного лечения и глазного воспаления врач назначает глазные мази или капли в зависимости от причины – то есть идет ли речь о вирусном, бактериальном или аллергическом возбудителе“, - поясняет провизор.

Если ребенок жалуется на повышенную чувствительность к свету, боль в глазах, изменение остроты зрения или наблюдается видимая припухлость вокруг глаз, то, вероятно, это и есть глазное воспаление. „Часто дети могут жаловаться на то, что им в глаза как будто попал песок. Такое заявление определенно требует последующего внимания к глазам ребенка. При этом симптомы могут возникнуть как в одном, так и в обоих глазах“, — объясняет Раукас.

Родители должны быть внимательны в отношении глазных воспалений и обязательно обращаться к семейному врачу, если у ребенка наблюдается покраснение, зуд или жжение белков глаз, слезотечение или гнойные отделения.

Воспаления глаз у детей – эта одна из наиболее частых жалоб, с которыми родители обращаются к врачу или аптекарю. „Чаще всего причиной таких воспалений являются вирусы, которые распространяются воздушно-капельным путем, или бактериальные инфекции, вызванные другими заболеваниями – такими как насморк, воспаление горла или уха“, — объясняет провизор-заведующая аптеки Benu Центр здоровья Эльва Маргет Раукас, и добавляет, что аллергические реакции также являются распространенной причиной, особенно в тех средах, где в воздухе большое количество пыли или шерсти животных.

Раукас объясняет, что проблемы с глазами у детей иногда могут быть заметными, но и также не столь очевидными. „Глаза у растущего организма необходимо своевременно проверять. Важно выявить и лечить возникшие проблемы на ранней стадии – это помогает избежать последующих осложнений“, - подчеркивает аптекарь.

Конкретное лечение зависит от причины воспаления. Если офтальмолог прописывает глазные капли или мазь, то использовать их нужно ровно положенное время. „Перед применением глазных капель глаза необходимо промыть кипяченой и охлажденной водой, используя для каждого глаза отдельную салфетку“, — советует Раукас. Также важно не прерывать курс лечения, поскольку незавершенное лечение может привести к рецидиву заболевания.

Уход на дому также включает в себя заботу о гигиене ребенка, чтобы предотвратить распространение инфекции. Руки следует часто мыть, и ребенок должен использовать отдельные полотенца или одноразовые бумажные полотенца. „Нельзя тереть глаза и лицо грязными руками – это стоит вовремя объяснить ребенку. При этом не стоит пугать микробами, так как это может впоследствии вызвать серьезную психологическую тревожность“, — подчеркивает провизор и добавляет, что при глазном воспалении для вытирания лица лучше всего использовать одноразовые салфетки, потому что это помогает предотвратить распространение вируса.

Для профилактики воспаления глаз Раукас рекомендует регулярно промывать глаза физиологическим раствором или кипяченой и остывшей водопроводной водой – особенно если наблюдаются вспышки заболеваний в детском саду или школе. Стоит следить за чистотой домашней среды – при наведении порядка уделять особое внимание влажной уборке и проветриванию, и особенно это важно для детей, потому что их иммунная система еще не развита до конца. „Сокращение времени перед экраном также важно, потому что слишком сильное напряжение глаз может привести к сухости глаз и риску воспаления“, — подчеркивает она.