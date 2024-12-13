Глазные воспаления у детей – как заметить, лечить и избежать осложнений?
У детей воспаления глаз возникают по самым разным причинам: от вирусных и бактериальных заражений до аллергических реакций. Красные, зудящие или слезящиеся глаза не всегда могут показаться серьезным поводом для беспокойства, но, если их не лечить, то начавшееся воспаление может быстро усугубиться. Аптекарь разъясняет, как распознать начавшееся воспаление, облегчить болезненное состояние, а также что необходимо делать для профилактики таких проблем со здоровьем.
Воспаления глаз у детей – эта одна из наиболее частых жалоб, с которыми родители обращаются к врачу или аптекарю. „Чаще всего причиной таких воспалений являются вирусы, которые распространяются воздушно-капельным путем, или бактериальные инфекции, вызванные другими заболеваниями – такими как насморк, воспаление горла или уха“, — объясняет провизор-заведующая аптеки Benu Центр здоровья Эльва Маргет Раукас, и добавляет, что аллергические реакции также являются распространенной причиной, особенно в тех средах, где в воздухе большое количество пыли или шерсти животных.
О воспалении глаз говорят покраснение белков, слезящиеся глаза и припухшие веки
Родители должны быть внимательны в отношении глазных воспалений и обязательно обращаться к семейному врачу, если у ребенка наблюдается покраснение, зуд или жжение белков глаз, слезотечение или гнойные отделения.
Если ребенок жалуется на повышенную чувствительность к свету, боль в глазах, изменение остроты зрения или наблюдается видимая припухлость вокруг глаз, то, вероятно, это и есть глазное воспаление. „Часто дети могут жаловаться на то, что им в глаза как будто попал песок. Такое заявление определенно требует последующего внимания к глазам ребенка. При этом симптомы могут возникнуть как в одном, так и в обоих глазах“, — объясняет Раукас.
„Вирусные и бактериальные воспаления глаз могут возникать на фоне других заболеваний, таких как инфекции горла, ушей и носовых пазух, которые часто вызываются адено- и риновирусами. Аденовирус также может вызывать боли в животе и расстройство пищеварения, которые лечатся безрецептурными лекарствами. Хотя риновирус изначально вызывает насморк, у детей он может усугубиться и вызвать ушные воспаления или бронхит нижних дыхательных путей, которые обычно лечат антибиотиками. Для одновременного лечения и глазного воспаления врач назначает глазные мази или капли в зависимости от причины – то есть идет ли речь о вирусном, бактериальном или аллергическом возбудителе“, - поясняет провизор.
Лечение начинается с домашней профилактики
Раукас объясняет, что проблемы с глазами у детей иногда могут быть заметными, но и также не столь очевидными. „Глаза у растущего организма необходимо своевременно проверять. Важно выявить и лечить возникшие проблемы на ранней стадии – это помогает избежать последующих осложнений“, - подчеркивает аптекарь.
Конкретное лечение зависит от причины воспаления. Если офтальмолог прописывает глазные капли или мазь, то использовать их нужно ровно положенное время. „Перед применением глазных капель глаза необходимо промыть кипяченой и охлажденной водой, используя для каждого глаза отдельную салфетку“, — советует Раукас. Также важно не прерывать курс лечения, поскольку незавершенное лечение может привести к рецидиву заболевания.
Уход на дому также включает в себя заботу о гигиене ребенка, чтобы предотвратить распространение инфекции. Руки следует часто мыть, и ребенок должен использовать отдельные полотенца или одноразовые бумажные полотенца. „Нельзя тереть глаза и лицо грязными руками – это стоит вовремя объяснить ребенку. При этом не стоит пугать микробами, так как это может впоследствии вызвать серьезную психологическую тревожность“, — подчеркивает провизор и добавляет, что при глазном воспалении для вытирания лица лучше всего использовать одноразовые салфетки, потому что это помогает предотвратить распространение вируса.
Для профилактики воспаления глаз Раукас рекомендует регулярно промывать глаза физиологическим раствором или кипяченой и остывшей водопроводной водой – особенно если наблюдаются вспышки заболеваний в детском саду или школе. Стоит следить за чистотой домашней среды – при наведении порядка уделять особое внимание влажной уборке и проветриванию, и особенно это важно для детей, потому что их иммунная система еще не развита до конца. „Сокращение времени перед экраном также важно, потому что слишком сильное напряжение глаз может привести к сухости глаз и риску воспаления“, — подчеркивает она.
Основным фактором риска развития глазных воспалений у детей является неконтролируемое и слишком долгое время перед разными экранами. „Если внимательно следить за происходящем на экране, то глаза моргают недостаточно часто, в результате чего они не получают необходимой влаги. Глаза начинают уставать, перенапрягаются, а это благоприятная среда для развития воспалений“, — поясняет аптекарь.
Какие симптомы указывают на то, что уже пора обратиться к врачу?
Если покраснение или отек глаз не спадает в течение двух-трех дней или поднялась температура, то следует обязательно обратиться к врачу. Раукас подчеркивает, что воспаления у новорожденных могут быть связаны с возбудителями, приобретенными через родовые пути, что требует неотложной медицинской помощи. „Если у ребенка нарушено зрение, глаза чувствительны к свету или вокруг глаз появились отеки, то не стоит откладывать визит к врачу“, — добавляет она.
Глазной врач помогает определить тяжесть проблемы и назначает соответствующие лекарства. „Пока вы ждете визита к офтальмологу, для детей разрешено использовать некоторые безрецептурные глазные капли, которые облегчают недуг, но все же надежнее проверить глаза ребенка у специалиста, чтобы вычислить возбудитель воспаления и, при необходимости, назначить лечение“, — объясняет Раукас.
Глазное воспаление иногда может быть частью более серьезной проблемы со здоровьем – например, аллергии. „Если помимо проблем с глазами у ребенка еще чешется нос, возникает заложенность носа или частое чихание, то причиной может быть аллергия“, — говорит Раукас. Покраснение и раздражение глаз также могут быть вызваны факторами окружающей среды – такими как хлор в бассейне, загрязнение воздуха или попадание посторонних предметов в глаза.
Воспаление глаз не всегда является серьезной проблемой, но при этом требует тщательного наблюдения. „Раннее реагирование и правильное лечение помогают предотвратить осложнения, и сохранить здоровье глаз ребенка“, — говорит Раукас. Осведомленность родителей и сотрудничество с врачом являются ключом к обеспечению благополучия вашего ребенка.