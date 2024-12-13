Витаминный заряд из леса: чем полезны продукты из хвои и как их использовать(2)
Елка может быть не только праздничным украшением дома, но и ценным союзником в поддержании здоровья. Например, эстонские хвойные деревья, такие как ель и сосна, обладают антибактериальными и антисептическими свойствами, пишет Delfi Life.
Как содержащиеся в хвойных деревьях полезные вещества могут помочь и в каком виде их можно употреблять, рассказывает клинический фармацевт Ксения Лукьянова.
Хвоя – отличный источник натуральных питательных веществ. Она содержит множество ценных веществ, в том числе водорастворимые витамины (особенно витамин С), аминокислоты, эфирные масла, микроэлементы, а также горечи и натуральные сахара. Эти вещества издавна используются в народной медицине, а в наше время также и в продаваемых в аптеках медикаментах – в особенности для ослабления симптомов простуды.
Пять ценных веществ, содержащихся в хвойных деревьях:
Витамин C. Важен для сохранения нормальной работы иммунной системы и защиты организма от инфекций.
Витамин A (бета-каротин). Помогает укреплять здоровье слизистой оболочки дыхательных путей, снижая риск инфекции. Интересно, что количество этого провитамина в хвое почти такое же, как в моркови. Благодаря мощным антиоксидантным свойствам бета-каротин также ускоряет выздоровление после простуды.
Витамин E. Помогает защищать организм от оксидативного стресса, укрепляя клетки и ускоряя восстановление после нагрузки и простуды.
Минеральные вещества . Магний и калий укрепляют иммунную систему и способствуют восстановлению функций дыхательных путей, помогая организму бороться с инфекциями.
Антиоксиданты. Помогают защищать организм от вредных факторов окружающей среды и способствуют общему состоянию здоровья, укрепляя иммунную систему.
Существует несколько способов использования продуктов хвойных деревьев.
Ингаляции – простой и эффективный метод уменьшения заложенности носа и очищения дыхательных путей. Если дома есть ингалятор, добавьте к нему несколько капель эфирных масел. Если ингалятора нет, то можно просто добавить эфирное масло к горячей воде в кастрюле, накрыть голову полотенцем и глубоко дышать.
Сиропы от кашля, в состав которых входят экстракты хвойных деревьев, являются очень эффективным средством как при сухом, так и при продуктивном (с обильным выделением мокроты) кашле. Экстракты хвойных растений, добавленные в сиропы, обладают успокаивающим и противовоспалительным действием.
Ванны с использованием эфирных масел хвойных деревьев помогают не только расслабить мышцы, но также ослабляют симптомы простуды и улучшают общее самочувствие. Ароматерапия с эфирными маслами хвойных деревьев укрепляет иммунитет и способствует релаксации, особенно во время холодного сезона, когда организм подвержен стрессу.
Чаи применяют в случаях кашля, воспаления легких, бронхита, а чай с сосновыми почками обычно используют для профилактики. Чай из можжевельника помогает выведению пота.
Аэрозоли и гели для носа отлично подходят для очищения полости носа и уменьшения отеков. Они не только облегчают дыхание, но также помогают уменьшить дискомфорт, вызванный простудой. Важно внимательно читать инструкцию по использованию и соблюдать указанный срок применения, во избежание привыкания и для обеспечения эффективного лечения.