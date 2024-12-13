Витаминный заряд из леса: чем полезны продукты из хвои и как их использовать

Как содержащиеся в хвойных деревьях полезные вещества могут помочь и в каком виде их можно употреблять, рассказывает клинический фармацевт Ксения Лукьянова.

Хвоя – отличный источник натуральных питательных веществ. Она содержит множество ценных веществ, в том числе водорастворимые витамины (особенно витамин С), аминокислоты, эфирные масла, микроэлементы, а также горечи и натуральные сахара. Эти вещества издавна используются в народной медицине, а в наше время также и в продаваемых в аптеках медикаментах – в особенности для ослабления симптомов простуды.

Пять ценных веществ, содержащихся в хвойных деревьях:

Витамин C. Важен для сохранения нормальной работы иммунной системы и защиты организма от инфекций.

Витамин A (бета-каротин). Помогает укреплять здоровье слизистой оболочки дыхательных путей, снижая риск инфекции. Интересно, что количество этого провитамина в хвое почти такое же, как в моркови. Благодаря мощным антиоксидантным свойствам бета-каротин также ускоряет выздоровление после простуды.

Витамин E. Помогает защищать организм от оксидативного стресса, укрепляя клетки и ускоряя восстановление после нагрузки и простуды.

Минеральные вещества . Магний и калий укрепляют иммунную систему и способствуют восстановлению функций дыхательных путей, помогая организму бороться с инфекциями.

Антиоксиданты. Помогают защищать организм от вредных факторов окружающей среды и способствуют общему состоянию здоровья, укрепляя иммунную систему.

Существует несколько способов использования продуктов хвойных деревьев.

Ингаляции – простой и эффективный метод уменьшения заложенности носа и очищения дыхательных путей. Если дома есть ингалятор, добавьте к нему несколько капель эфирных масел. Если ингалятора нет, то можно просто добавить эфирное масло к горячей воде в кастрюле, накрыть голову полотенцем и глубоко дышать.