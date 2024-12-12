Распространенные мифы о новогодних обещаниях – ранний подъем не делает вас продуктивнее

Например, было установлено, что через месяц после Нового года обещания продолжают выполнять в среднем лишь 55% людей. Зачастую успеху мешают распространенные мифы, вера в которые может свести на нет даже самые хорошие планы. Вот пять таких мифов и советы, как шаг за шагом внедрять новые привычки.

Мы всегда точно знаем, что именно нужно изменить

Вместо того чтобы сосредотачиваться лишь на том, что следует изменить, подумайте, зачем вам это нужно. Например, вы решили поставить себе цель просыпаться рано, поскольку считаете, что это сделает вас продуктивнее. Но почему вы считаете, что продуктивность нуждается в улучшении? Вы не успеваете выполнять повседневные задачи? Или надеетесь, что ранний подъем даст больше времени для хобби? Если вы не знаете первопричину своего желания, ранний подъем может просто привести к недостатку сна и усилению стресса. Стоит задуматься, заключается проблема в нехватке времени или в плохом его планировании. Полезно спросить себя, чего именно вы хотите добиться, а затем поставить цели, которые соответствуют этим потребностям.

Масштабные и общие цели лучше маленьких

Масштабные планы могут вдохновлять, но часто они создают перегрузку, поскольку слишком многого требуется достичь одновременно. Например, обещание ежедневно и интенсивно заниматься спортом может быстро оказаться нереальным, особенно если другие аспекты вашего образа жизни не изменятся. Поэтому стоит начать с небольших шагов, например, с 30-минутных прогулок. Если вы годами безуспешно пытаетесь бросить курить ради поддержания здоровья, решением может стать поиск менее вредной альтернативы. Можно рассмотреть замену сигарет, например, нагреваемым табаком или никотиновыми подушечками, которые не горят и выделяют меньше вредных веществ. Небольшие победы и изменения в повседневной жизни поддерживают мотивацию, а со временем маленькие перемены превращаются в большие достижения.

Вносить небольшие изменения легко