Идеи подарков на Рождество
Рождество — это время, когда мы хотим порадовать своих близких и показать им, как сильно мы заботимся о них. Но зачастую найти подарки может оказаться непростой задачей, ведь вариантов и идей много. Почему бы в этом году не выбрать то, что принесет реальную пользу вашим близким – отдых, здоровье и эмоции, которые помогут забыть о повседневном стрессе?
Быстрый темп и стресс повседневной жизни затрагивают каждого и все мы мечтаем хоть немного расслабиться. В интернет-магазине Borealis вы можете найти широкий выбор товаров для здоровья, которые можно положить под елку.
Давайте поговорим подробнее о трех популярных продуктах, которые обязательно принесут радость в канун Рождества.
Массажер для ног Spa – подарок, подходящий каждому члену семьи
Неизбежно, что наши ноги больше всего устают в течение дня и нуждаются в наибольшем расслаблении по вечерам. Ежедневный массаж ног ускоряет кровообращение, улучшает общее самочувствие организма, и в дальнейшем ноги будут меньше уставать. Массажер для ног оснащен воздушными подушками и роликами для ног, благодаря чему можно массировать как подошвы, так и голени. Массажер имеет 3 различные автоматические программы, и каждая программа также может быть отрегулирована между тремя различными уровнями силы массажа. Помимо массажа, массажер для ног также предлагает инфракрасный подогрев для подготовки мышц к массажу. Массажер для ног очень хорошо подходит и людям с варикозным расширением вен.
Массажер для глаз – подарок, приносящий глазам покой и расслабление
Каждый день мы проводим несколько часов за компьютером и телефоном, и из-за этого наши глаза устают и перенапрягаются. Массажер для глаз снимает усталость глаз, облегчает головные боли и способствует улучшению качества сна. В зависимости от модели массажер для глаз работает либо с воздушными подушками, либо с вибрирующими пупырышками. Массажер для глаз имеет 5–7 автоматических программ, а также каждый массажер имеет подогрев, что способствует улучшению кровообращения вокруг глаз. Массаж в области глаз подтягивает кожу вокруг глаз и помимо расслабления помогает предотвращать возникновение морщин. Это отличный подарок для тех, кто много работает за компьютером, читает по вечерам или просто нуждается в минутке для себя.
Электрический массажер для шеи – подарок, снимающий напряжение в области шеи
Всем нам знакомо это чувство, когда вы приходите домой после долгого рабочего дня и ваша шея напряжена и устала. Электрический массажер для шеи работает по технологии TENSpulse, то есть методике слабой электростимуляции. Слабые электрические импульсы расслабляют мышцы шеи и плеч и снимают мышечные боли. Благодаря этому также повышается качество сна. Массажер для шеи имеет 15 уровней мощности, функцию прогрева и 4 различные программы.
Подарите отдых, здоровье и благополучие в этом году! В интернет-магазине Borealis вы найдете широкий выбор товаров в рождествеской распродаже. Подарите своим близким возможность расслабиться и забыть о повседневном стрессе!