Идеи подарков на Рождество

Быстрый темп и стресс повседневной жизни затрагивают каждого и все мы мечтаем хоть немного расслабиться. В интернет-магазине Borealis вы можете найти широкий выбор товаров для здоровья, которые можно положить под елку.

Давайте поговорим подробнее о трех популярных продуктах, которые обязательно принесут радость в канун Рождества.

Массажер для ног Spa – подарок, подходящий каждому члену семьи

Неизбежно, что наши ноги больше всего устают в течение дня и нуждаются в наибольшем расслаблении по вечерам. Ежедневный массаж ног ускоряет кровообращение, улучшает общее самочувствие организма, и в дальнейшем ноги будут меньше уставать. Массажер для ног оснащен воздушными подушками и роликами для ног, благодаря чему можно массировать как подошвы, так и голени. Массажер имеет 3 различные автоматические программы, и каждая программа также может быть отрегулирована между тремя различными уровнями силы массажа. Помимо массажа, массажер для ног также предлагает инфракрасный подогрев для подготовки мышц к массажу. Массажер для ног очень хорошо подходит и людям с варикозным расширением вен.

Массажер для глаз – подарок, приносящий глазам покой и расслабление

Каждый день мы проводим несколько часов за компьютером и телефоном, и из-за этого наши глаза устают и перенапрягаются. Массажер для глаз снимает усталость глаз, облегчает головные боли и способствует улучшению качества сна. В зависимости от модели массажер для глаз работает либо с воздушными подушками, либо с вибрирующими пупырышками. Массажер для глаз имеет 5–7 автоматических программ, а также каждый массажер имеет подогрев, что способствует улучшению кровообращения вокруг глаз. Массаж в области глаз подтягивает кожу вокруг глаз и помимо расслабления помогает предотвращать возникновение морщин. Это отличный подарок для тех, кто много работает за компьютером, читает по вечерам или просто нуждается в минутке для себя.

Электрический массажер для шеи – подарок, снимающий напряжение в области шеи