Куда пропали рождественские подарки 1000 детей? Просим принести обратно подарки с „Дерева ангелов“

Благотворительная акция „Дерево ангелов“ продолжится в магазинах до 15 декабря. „Каждый ребенок заслуживает найти в Рождество под елкой хотя бы один подарок. Именно поэтому мы очень просим вернуть в магазины Maxima все пожелания, которые были взяты с наших Деревьев ангелов. Если вдруг обстоятельства сложились так, что вы не можете осуществить детскую мечту – не переживайте, просто верните ангелочка на дерево. Так у кого-то другого появится возможность подарить праздник детям из семей, находящихся в непростой ситуации“, – пояснила руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima Eesti Яаника Терасмаа.

В этом году многие детские желания очень практичны – помимо традиционных конструкторов Lego и настольных игр, ребята надеются найти под елкой теплые сапоги, зимнюю одежду, предметы гигиены и постельное белье.

„Главное для нас – сделать так, чтобы осуществились мечты каждого ребенка. Мы от всего сердца благодарны каждому, кто уже исполнил детские рождественские желания и тем самым помогает принести радость в праздничные дни семьям, оказавшимся в сложной ситуации“, – добавила Терасмаа.

В рамках акции в 45 магазинах Maxima по всей Эстонии установлены Деревья ангела, украшенные ангелочками. На каждом ангелочке указаны имя ребенка, возраст и желаемый подарок. У неравнодушных людей есть возможность выбрать ангелочка с дерева, купить указанный подарок и принести его в неупакованном виде вместе с ангелочком на информационную стойку или кассу Maxima.

Больше информации о благотворительной акции Maxima „Дерево ангела“ можно прочитать здесь.

Давайте вместе исполним детские желания и сделаем праздники ребят особенными!

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