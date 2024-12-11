ФОТО | Женя Фокин после пластической операции и озорные снимки в постели! Babor представил новинки на веселой вечеринке в отеле(1)
Почти неделю назад, 4 декабря, бренд по уходу за кожей Babor пригласил избранных гостей в отель Telegraaf в Таллинне, где представил свои новые продукты в рамках веселой вечеринки. Посмотрите в галерее, как прошел вечер!
В среду на прошлой неделе компания Babor принимала избранных гостей в люксовом отеле Telegraaf, где были представлены новые средства по уходу за телом. Дизайнер Кирилл Сафонов присоединился к вечеринке в качестве специального гостя, создав для гостей особые халаты.
Мероприятие посетили многие известные лица - супермодель Кармен Педару, стилист и телеведущий Женя Фокин, шеф-повар и судья „MasterChef Estonia: знаменитости на кухне“ Имре Козе, певица Мерлин Уускюла, визажист Катрин Сангла, модель Кятлин Халлик, модный журналист Мейси Вольт и многие другие.
Вечеринка прошла в отличном настроении, некоторые гости залезли на кровать в отеле и позировали для озорных снимков. Гости неоднократно запрыгивали на кровать и устраивали бои подушками. Больше великолепных снимков вечеринки и ее гостей смотрите в галерее.