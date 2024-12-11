ФОТО | Женя Фокин после пластической операции и озорные снимки в постели! Babor представил новинки на веселой вечеринке в отеле

В среду на прошлой неделе компания Babor принимала избранных гостей в люксовом отеле Telegraaf, где были представлены новые средства по уходу за телом. Дизайнер Кирилл Сафонов присоединился к вечеринке в качестве специального гостя, создав для гостей особые халаты.

Мероприятие посетили многие известные лица - супермодель Кармен Педару, стилист и телеведущий Женя Фокин, шеф-повар и судья „MasterChef Estonia: знаменитости на кухне“ Имре Козе, певица Мерлин Уускюла, визажист Катрин Сангла, модель Кятлин Халлик, модный журналист Мейси Вольт и многие другие.

Вечеринка прошла в отличном настроении, некоторые гости залезли на кровать в отеле и позировали для озорных снимков. Гости неоднократно запрыгивали на кровать и устраивали бои подушками. Больше великолепных снимков вечеринки и ее гостей смотрите в галерее.

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