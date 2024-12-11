Спина болит: откуда берется боль, к кому обращаться и как лечить(5)
Мы проводим день, сидя в офисном кресле, потом садимся в транспорт, а когда приходим домой, часто падаем на диван. К сожалению, для большинства из нас единственное, что заставляет немного двигаться в течение дня, — это посещение туалета и желание поесть. „Если сделать МРТ любому взрослому человеку, то можно обнаружить проблемы со спиной“, — говорит альголог Матисс Межалс. И виной тому не только малоподвижный образ жизни. Проблемы со спиной есть и у тех, кто ежедневно занимается физическим трудом, пишет Delfi Life.
Матисс Межалс говорит, что, согласно статистике, боли в спине — самые распространенные. „Чаще всего болит поясница, низ спины или область талии. Далее следуют боли в шее — шейные, шейно-затылочные, затылочные“. Действительно, боли в пояснице или другие хронические проблемы со спиной входят в число наиболее распространенных. Согласно статистике, около 60% людей, испытывающих боль, говорят, что у них проблемы в нижней части спины. Наиболее распространенная возрастная группа — от 45 до 64 лет. 37% людей испытывают боль в шейном отделе позвоночника.